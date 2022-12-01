Шесть по шесть: футболисты «Зенита» и «Спартака» жестко наказаны за драку

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил по шесть матчей дисквалификации футболистам «Зенита» Вильмару Барриосу, Родригао и Малкому и «Спартака» Шамару Николсону, Александру Соболеву и Александру Селихову. Они наказаны за драку, устроенную во время матча Кубка России. Другие участники потасовки никак не наказаны, хотя «Зенит» требовал дисквалифицировать спартаковцев Квинси Промеса и Наиля Умярова. Как проходило обсуждение самого резонансного события нынешнего футбольного сезона — в репортаже «Известий».

Один Соболев за всех

Резонансный матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 27 ноября. Основное время закончилось со счетом 0:0. И сразу же после этого случилась массовая драка с участием практически всех представители обеих команд. Судья Владимир Москалев по итогам инцидента удалил шестерых игроков. Их судьбу 1-го декабря решал Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Его заседание предсказуемо вызвало ажиотаж. На разбор полётов были приглашены все участники драки, но вызов принял только Александр Соболев. Он проскочил внутрь так быстро, что никто из журналистов не успел спросить его об ожиданиях от заседания.

Через два часа сотрудники пресс-служба «Спартака» провели масштабную спецоперацию, чтобы избавить футболиста от вопросов СМИ. Машина клуба сначала подъехала к главному входу в офис РФС, но затем резко развернулась и оказалась у служебного входа. Оттуда, спасаясь от вопросов, и вынырнул Соболев.

Остальные участники конфликта общались с КДК удаленно. Футболисты «Зенита» дали свои объяснения, записав видеообращения. Шамар Николсон общался с членами КДК по Zoom. А Селихов и вовсе не вышел на связь, так как во время заседания летел в самолете.

Приговор приведен в исполнение

Согласно протоколу матча, все шесть футболистов были удалены за участие в массовой драке. Таким образом, КДК рассматривал дело, отталкиваясь от части 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС «Массовая драка с участием более двух лиц». Именно за это Малком, Родригао, Барриос, Селихов, Николсон и Соболев получили дисквалификации на шесть матчей Кубка России каждый.

«Зенит» также оштрафован на 100 тыс. руб. за неподобающее поведение команды (три удаления) во время игры, на 50 тыс. руб. за демонстрацию болельщиками несогласованного баннера, на 50 тыс. руб. за использование зрителями ненормативной лексики и на 30 тыс. руб. за пиротехнику. «Спартак» получил штрафы в 100 тыс. руб, за неподобающее поведение команды (четыре удаления) и на 50 тыс. руб. за задержку начала матча.

Помимо трех игроков «Спартака» судьи удалили ассистента главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича. Он ограничился одним матчем автоматической дисквалификации.

Накануне заседания КДК «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с требованием отменить красные карточки Малкому и Барриосу, но комиссия признала эти удаления правомерными.

Также руководство сине-бело-голубых настаивало на дисквалификации полузащитников «Спартака» Квинси Промеса и Наиля Умярова, которые также участвовали в потасовке. В частности, голландца представители «Зенита» называли зачинщиком драки. Со словесной перепалки Барриоса и Промеса началась драка. Но КДК отверг эти требования клуба из Санкт-Петербурга.

— Судья матча видел эпизоды с Промесом, с Родригао и другие моменты, связанные с массовой дракой, — объяснил Григорьянц на пресс-конференции. — Арбитр не просто видел их, но и оценил. О чем еще раз сообщил нам на заседании. Поэтому мы не можем накладывать дополнительные дисквалификации, выходящие за рамки части 2 статьи 97.

По аналогичной причине не рассматривались моменты с участием Умярова и полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, который хватал за плечи одного из спартаковцев. Судья сделал вывод, что он пытался разнимать дерущихся.

— Случившаяся драка — это следствие спортивных эмоций, без которых футбол был бы пресным, как незасоленные грибы, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Конечно, такие инциденты — это плохо. Но давайте не забывать, что футболисты в большинстве своем — люди импульсивные. Каждый участник драки в итоге получил свое наказание, понесет моральные и финансовые издержки. Но мы должны помнить, что их к этому побудили не хулиганские мотивы, а эмоции, желание победить. Я это осуждаю, но отношусь с пониманием. Раз они признали вину и извинились, значит, это были разовые эмоции. В 2004 году, когда я был главным тренером «Сатурна», у нас в Раменском была такая же знаменитая драка в конце матча с ЦСКА. И уже через сутки игроки отводили глаза, потому что было стыдно за такое. Но бывает, когда что-то не получается на поле, происходит накопительный эффект негативных эмоций. Вот людей и прорвало.

Дисквалификация на шесть матчей означают, что по три футболиста каждой команды пропустят всю весеннюю часть нынешнего розыгрыша Кубка России. Шанс сыграть на турнире они получат только в финале, если до него дойдут их клубы.