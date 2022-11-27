Истерический процесс: «Зенит» и «Спартак» отметили уход в отпуск дракой

Встреча Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» рисковала остаться проходной в глазах зрителей и футбольной общественности на фоне матчей чемпионата мира в Катаре, но события, начавшиеся сразу после окончания основного времени, сделали воскресный день.Массовая драка между футболистами, тренерами и административным персоналом команд обернулась шестью красными карточками и обеспечила контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза работой на ближайшую неделю. При этом сам матч закончился нулевой ничьей в основное время, а в серии пенальти победил «Зенит» (4:2).

Побеждать в любом случае

Исторический матч состоялся в последний игровой день российского футбола в 2022 году. Двумя неделями ранее команды РПЛ ушли на зимнюю паузу в чемпионате России. Но им предстояло еще отыграть два тура на групповой стадии Кубка России. Последний состоялся в минувшие выходные, так что теперь игроки уходят в отпуск.

Встреча «Зенита» и «Спартака» имела свою интригу не только из-за принципиальности противостояние этих двух клубов, враждующих не только на уровне болельщиков. Сине-бело-голубые и красно-белые закончили летне-осеннюю часть чемпионата в лидерах. После 17 туров питерцы идут на первом месте, а москвичи отстают от них на шесть очков и занимают вторую строчку.

Имел турнирное значение и кубковый матч, где «Зенит» выступает не так уверенно, как в РПЛ. Подопечные Сергея Семака потерпели в первом круге группового этапа два выездных поражения. Сначала они не справились с самарскими «Крыльями Советов» (0:2), а затем потерпели чувствительный разгром от «Спартака» (0:3).

В воскресной встрече клубу из Северной столицы надо было побеждать не только из реваншистских настроений. Только победа в основное время давала ему возможность занять в группе одно из первых двух мест и избежать попадания в нижнюю сетку плей-офф, куда отправляются команды, закончившие групповой этап третьими. Нижняя сетка плей-офф предполагает игру с командами из низших лиг и более сложный календарь в весенней части Кубка.

На матч пришло более 50 тысяч зрителей, что отчасти связано с отсутствием в Кубке России Fan ID. Сам матч прошел в очень боевой обстановке, с множеством единоборств, фолов, но минимумом моментов и атак с обеих сторон. Судья Владимир Москалев почти не показывал желтых карточек даже за откровенную грубость.

Колубмия против Ямайки

По игре эта встреча вряд ли запомнилась бы зрителям, однако после окончания основного времени случилось то, чего никто не ждал. Началось все с удара сзади по ногам спартаковскому нападающему Шамару Николсону в исполнении полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Было заметно, что колумбиец акцентированно фолит на ямайце, поскольку мяч был уже достаточно далеко от его ног. За Николсона пошел вступаться Квинси Промес — с этого и началась драка, которая быстро переросла в массовую.

Поначалу дрались примерно по десять человек с обеих сторон, но постепенно участвовать в побоище стали даже те, кто изначально шел разнимать дерущихся. Особенно жестким — и зрелищным —получился удар с руки Николсона в нос защитнику «Зенита» Родригао.

Судьи потеряли контроль над ситуацией. В их бригаде явно не хватало людей, чтобы справиться с толпой. В итоге в происходящее вмешались и тренеры. Когда все успокоилось, Москалев выдал по три красные карточки каждой из команд. У «Спартака» удалили Николсона, нападающего Александра Соболева и вратаря Александра Селихова. У «Зенита» та же участь постигла Барриоса, Родригао и нападающего Малкома. Теперь им грозят дисквалификации на несколько кубковых матчей.

Серия пенальти уже мало кому была интересна, но ее все же провели. «Зенит» выиграл со счетом 4:2. И попал в нижнюю сетку плей-офф, так как параллельно «Крылья Советов» обыграли аутсайдера группы воронежский «Факел» (1:0) и заняли второе место, пропустив вперед «Спартак».

— Типичная история, когда судья выпускает из-под контроля ход встречи, — отметил в беседе с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Речь не только о Москалеве, у нас многие арбитры годами позволяют вести себя как гопникам многим футболистам, считающим себя звездами. Я много раз говорил, как подобное прощается Соболеву, хотя с этой дракой зачинщиком был уже не он, пусть и получил красную карточку. Так что удивляться нечему, хотя эта драка демонстрирует, что футболистам было не плевать на результаты и игру — все хотели победить, поэтому и сорвались, когда этого не получилось. В целом матч был боевой, но по качеству очень скучный. Его бы и не запомнили без этой драки, так что не знаю — может и стоит подобное разрешить, чтобы было шоу. В хоккее же подобное не запрещается.

Драка в Питере затмила собой остальные матчи Кубка. В воскресенье разрешилась ситуация в самой запутанной группе, где каждая из четырех команд в последнем туре могла стать как первой, так и последней. В итоге «Ростов» разгромил дома грозненский «Ахмат», а московское «Динамо» минимально обыграло на своем поле «Оренбург» (1:0). В итоге динамовцы закончили групповой этап первыми, ростовчане вторыми, грозненцы третьими, и оренбуржцы с последним местом завершают выступление в турнире.

В субботу екатеринбургский «Урал» выездной победой над московским «Торпедо» (2:1) обеспечил себе первое место в группе, опередив казавшийся фаворитом столичный ЦСКА, который в гостях взял верх над «Сочи» (2:1). Третьими стали торпедовцы. В еще одной группе московский «Локомотив» дома обыграл «Пари Нижний Новгород» (3:1), а «Краснодар» разгромил на своем поле «Химки» (4:1). В итоге «Краснодар» финишировал первым, «Локо» вторым, а «Нижний» — третьим.

Соревнования Кубка России возобновятся в конце февраля.