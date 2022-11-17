«У нас все ребята простые, без корон на головах»

Среди футболистов, вызванных в сборную России на ближайшие товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном, есть несколько новичков. Один из них — центральный защитник и капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков. Возможно, 17 ноября он дебютирует в Душанбе за нашу национальную команду. Накануне матча с Таджикистаном 25-летний игрок дал развернутое интервью «Известиям», в котором рассказал о своих эмоциях от дебютного вызова в сборную, секретах успеха «Крыльев», пользе компьютерных игр и вреде гаджетов.

«Карпин умеет раскрепостить игроков»

— Как прошли первые дни в сборной?

— Все хорошо, по плану. Познакомился поближе с ребятами, довольно комфортная атмосфера в коллективе. Все прекрасно.

— Первые впечатления от Валерия Карпина?

— Он сам был футболистом, поиграл на высоком уровне. Так что хорошо нас понимает. Можно сказать, общаемся на одном языке. Сказал, чтобы каждый занимался своим делом, делал то, что умеет, и все будет нормально. Мы в первый день позанимались в зале, потом вышли на поле, поработали с мячом, попасовались. Мне лично понравилось, как все было устроено.

— К юмору Карпина успели привыкнуть?

— Да, была пара шуток. Капельку досталось и мне. Но не буду их пересказывать. Пусть это останется между нами. В целом, с Валерием Георгиевичем комфортно общаться. Он умеет раскрепостить игроков, но и спрашивает с них серьезно. Понимаем его с полуслова.

— Вам интересно ехать в сборную в ситуации, когда матчи только товарищеские, а официальных не будет еще минимум два года?

— Для меня это первый вызов в сборную России. Причем не только в главную команду страны — меня и в молодежную, и в юношеские сборные никогда не вызывали. Поэтому нынешнее приглашение на товарищеские матчи с Таджикистаном и Узбекистаном для меня огромная честь.

— Чувствуете особый интерес штаба сборной к молодым игрокам «Крыльев»? Одновременно с вами вызвали Сергея Пиняева и Максима Глушенкова, до этого за национальную команду дебютировал Александр Коваленко, в расширенный список попадал Иван Ломаев.

— Думаю, интерес к нам пока авансом, ознакомительный. Дальше посмотрим, как пойдет дело. Хочется закрепиться в сборной, но все зависит только от нас.

— Вы уже полтора года капитан «Крыльев Советов». Учитывая любовь Карпина проводить ротацию капитанов в сборной, рассчитываете получить повязку на одном из предстоящих матчей?

— Я об этом вообще не думал. Для меня сейчас это не особо важно. Главное — выйти на поле и помочь команде.

— Почему именно вам доверили капитанскую повязку в Самаре?

— Так решил главный тренер «Крыльев» Игорь Витальевич Осинькин. Наверное, он сделал такой выбор, поскольку со мной достаточно комфортно не только на тренировках, но и в повседневной жизни — в плане общения, в плане каких-то капитанских забот вне футбольного поля. Я достаточно ответственный человек, что уже показал, когда долго был капитаном сначала в своей команде в школе «Чертаново», а потом и в основной команде, когда мы выступали в первой лиге при том же Осинькине. Видимо, поэтому мне доверили повязку и в «Крыльях».

— Что вам приходится делать в качестве капитана?

— Например, ходить к руководству и отстаивать интересы команды. Если ребятам нужно что-то узнать или что-то не нравится, они решают эти вопросы с руководителями через капитана.

— Вы сказали, что не вызывались в юношеские сборные. Будучи 1996 года рождения, даже не рассматривались в легендарную команду Дмитрия Хомухи, которая выиграла чемпионат Европы (U-17) и дошла до финала чемпионата Европы (U-19)?

— Мне трудно сказать, рассматривали меня или нет, но вызовов никогда не получал. Я тогда особо не выделялся в своем возрасте — видимо, поэтому не вызывали. Тренеру виднее.

— У вас среди коллег по амплуа есть кумиры?

— Прямо кумира не было никогда. Больше всех раньше нравился Серхио Рамос. Для меня это образец центрального защитника, за которым следил и слежу, пытаюсь подмечать какие-то его фишки. Жаль, что он не попал в заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре. Очень интересно было бы на него там посмотреть.

«Эмоционально по-другому чувствуешь себя на домашних матчах, когда не приходят наши фанаты, бойкотирующие FAN ID»

— Вы уроженец Москвы. Какой район?

— Тот же, где я футболом занимался, — Чертановский. Где родился, там и пригодился.

— Как отреагировали, когда Чертаново стало местом действия фильма «Притяжение», где по сюжету местные гопники воевали с нашествием инопланетян?

— Я этому особого внимания не придал. Мне этот момент не особо был интересен. Слышал об этом по заставкам, но мне не особо нравится российское кино.

— А какое нравится?

— То, которого сейчас нет. Которое сейчас не показывают в кинотеатрах (смеется). Наверное, больше всего нравится американское. Из фильмов выделю «Остров проклятых» и «Великий Гэтсби». Есть прекрасный сериал «Игра престолов». Сейчас вышла ее предыстория «Дом драконов» — тоже понравилось. И очень люблю «Во все тяжкие».

— В чем феномен школы «Чертаново», давшей российскому футболу в последние годы больше десятка звездных игроков РПЛ?

— Мое мнение: это исключительно завязано на личности Николая Ларина (в 2008-2021 годах — директор «Чертаново», долгие годы тренировал в этой школе. — «Известия») и Дмитрия Поляцкина (многолетний заместитель директора «Чертаново». — «Известия»). Они выстроили столь успешную школу. Хотел бы их максимально отблагодарить за то, что предоставили мне возможность заниматься футболом и так серьезно прогрессировать. Этот вызов в сборную хочу посвятить Николаю Юрьевичу, который сейчас в непростом положении (Ларин с сентября пребывает в СИЗО, будучи осужденным на три года лишения свободы за мошенничество. — «Известия»). Благодарен ему, а также тренировавшим в «Чертаново» команду 1996 года рождения Михаилу Буренкову и Николаю Коровкину. Ну и Игорю Осинькину, разумеется. Они передавали мне свой опыт, учили чему-то новому. И получилось так, что я сейчас нахожусь в сборной.

— За счет чего они так удачно работали?

— В «Чертаново» отлично подбирали тренеров. Тот же Буренков — один из самых топовых детских специалистов. На занятиях с ним мы постоянно отрабатывали передачи, удары. Очень за этим следили. Наверное, из-за этого у нашей команды были довольно успешные результаты по школьным годам. Осинькин уже больше тактик. Много времени уделяет теоретическим занятиям. Рассказывает, как действовать в разных игровых ситуациях. Михаил Сергеевич здорово развивает индивидуальные качества игроков в детстве, Игорь Витальевич отлично умеет с ними работать в юношеском и молодежном возрасте и адаптировать во взрослый футбол.

— Дмитрий Поляцкин посещает матчи «Локомотива» после октябрьской смены руководства в клубе. Ходят слухи, что он будет участвовать в комплектовании команды зимой и уже зовет туда из Самары вас с Романом Ежовым.

— Лично на меня пока никто не выходил с таким предложением. Я только в новостях читал об этих слухах. Поэтому ничего не могу сказать об этом.

— Поляцкина связывают с «Локо» из-за нового председателя совета директоров клуба Юрия Нагорных, который не последнюю роль играл в жизни «Чертаново». В бытность главой Москомспорта он назначил Ларина на должность директора, а, став заместителем министра спорта РФ, часто посещал ваши матчи во второй и первой лиге.

— Да, мы периодически видели его на стадионе в Чертаново. Пару раз он даже заходил к нам в раздевалку после игры, говорил напутственные слова. Очень приятный человек, максимально хорошее впечатление о себе произвел. Думаю, Нагорных действительно серьезно постарался помочь школе.

— Самара — один из городов, где на уровне РПЛ уже действует FAN ID. Тяжелее стало играть в таких условиях?

— Да, эмоционально по-другому чувствуешь себя на домашних матчах, когда никто... Вернее не никто, но достаточно малое количество людей приходит на стадион. Не приходят наши фанаты, которые бойкотируют матчи из-за FAN ID. Это не на руку нам. Я бы хотел, чтобы все вернулось в то состояние, как было раньше, до этого сезона.

«Пиняева ставлю себе в пример как человека, который постоянно следит за собой»

— Летом был неприятный инцидент, когда Сергей Пиняев оказался на больничном из-за проблем с легкими. За счет чего, пропустив полтора месяца, он стал показывать свой лучший футбол за время выступления в РПЛ и получил вызов в сборную?

— Он стал максимально профессиональным в плане отношения к делу — к тренировкам, питанию и всему остальному, что относится к футболу. Я его даже себе сейчас ставлю в пример как человека, который постоянно следит за собой.

— До этого Сергей не столь профессионально относился к себе?

— Скажем так: после травмы он стал максимальным профессионалом.

— Широкая публика узнала о Пиняеве, когда он в 13 лет ездил из «Чертаново» на стажировку в академию «Манчестер Юнайтед». В последующие годы ажиотаж вокруг него был высокий, хотя он не успел толком дебютировать на взрослом уровне. На него как-то влияло такое внимание публики?

— Я тогда с ним не особо общался. Он был еще ребенком, так что думаю, такое внимание могло отразиться на его детской психике. Но Сергей действительно сильно выделялся в команде по своему году. Да и вообще не только в «Чертаново». Он по всей России был топ-1. Сложно сказать, насколько такой ажиотаж влияет в этом возрасте на отношение к делу. Я в ситуации Пиняева не был. На меня в его возрасте даже близко не делалось такой ставки, как на него.

— Сильно усложнил жизнь «Крыльям» массовый уход лидеров зимой и летом?

— Было непросто. Ушли ребята, которые могли решать моменты на поле. Пришли новые игроки, которым нужна была адаптация. Но считаю, что сейчас им стало комфортнее, они лучше понимают требования тренера. И нам теперь проще играть и понимать друг друга на поле. У нас ведь еще и коллектив такой, где большинство игроков и главный тренер уже много лет работают вместе. Есть система игры, которая на дистанции все равно дает положительный результат, даже когда теряем игроков.

— Со стороны в столь сложившийся коллектив сложно влиться?

— В наш коллектив максимально легко влиться. У нас все ребята простые, без корон на головах. Любой обычный парень может спокойно найти с нами общий язык.

— С кем больше всех дружите из чертановско-самарской команды?

— Наверное, с Ваней Ломаевым и Димой Цыпченко больше всех общаюсь. Ну еще с Ромкой Евгеньевым, который к нам перешел летом из «Динамо», хотя он и не был в «Чертаново» и раньше с нами не играл. Но это к вопросу о том, как легко новички адаптируются у нас. Ромка — простой парень, с которым приятно общаться, обмениваться шутками и вместе играть.

«В детстве не курил сигареты, не пил пиво в гаражах. Может, поэтому вышел высокий уровень»

— В одном из интервью Ломаев рассказывал, что любит играть в Counter-Strike, но играет хуже вас и Никиты Чернова.

— Насчет меня Ванька переборщил, конечно (смеется). Но вообще да, люблю в свободное время посидеть за компьютером, поиграть. Так сказать, отвлечься от повседневной жизни.

— В детстве это не мешало?

— Да нет. Возможно, пошло на пользу — я не особо ходил по улице, не курил сигареты, не пил пиво в гаражах. Может быть, поэтому вышел на чуть более высокий уровень.

— У Чертаново известная репутация непростого района, но мне казалось, это относится больше к 1990-м годам.

— В 2000-е, когда проходило мое детство, тоже бывало, что несовершеннолетние ребята стоят у подъезда, курят, пьют пиво. Мне как-то это не очень близко было, хотя пара моих знакомых тоже занимались такими делами. Поэтому где-то пошло на пользу, что меньше по улицам ходил.

— Существует стереотип о вреде компьютера для детей как раз из-за того, что больше дома сидишь, а не гуляешь.

— Во времена моего детства не были так развиты гаджеты, как сейчас. У меня не было телефона, но был один компьютер на двоих с братом. И мы с ним по очереди играли. Сейчас все дети сидят в телефонах, и это, на мой взгляд, не очень хорошо. Но каждый родитель сам знает, что лучше для его ребенка.

— Когда у вас будет ребенок, станете ограничивать его сидение в гаджетах?

— Конечно. 100%. Максимально буду ограничивать.

— Никита Чернов рассказывал, как в сборной Хомухи у них забирали на ночь телефоны. В «Чертаново» было что-то похожее?

— Да, на каком-то из сборов забирали у нас телефоны. Только перед сном, чтобы не сидели в них полночи. И с утра отдавали. Помогло, судя по тому, что сейчас многие из нас играют в премьер-лиге и вызываются в сборную.