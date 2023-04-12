С командами работа: как крымские клубы могут войти в систему РФС

По итогам встречи представителей Российского футбольного союза (РФС) и Федерации футбола Крыма, прошедшей 11 апреля, по сведениям инсайдера Ивана Карпова, было принято решение допустить к лицензированию четыре клуба. Это команды, занимающие первое, второе и третье места в чемпионате Крыма: «Севастополь», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан», а также победитель Кубка Крыма — симферопольская «Таврия».

Безусловно, такие встречи и переход к конкретным действиям означают стремление РФС увидеть крымские команды в деле. То есть принять их в свою систему соревнований. Для этого им надо понять, что они должны делать все те же шаги, что принимают и другие российские клубы, перед тем как входить в состав той или иной лиги. Вероятно, будут какие-то поблажки по лицензированию, но они не должны быть существенными.

Если четыре перечисленные команды и их стадионы не смогут соответствовать ключевым пунктам лицензирования и сертификации, то в системе соревнований РФС их не будет. Мне кажется, это верная позиция. Не стоит брать слабые команды с финансовыми проблемами только для того, чтобы новый регион был представлен в одном из дивизионов чемпионата России.

Допустим, лицензирование будет пройдено. Но после этого мытарства крымских клубов могут и не закончиться. Дело останется за малым: как на эти вещи посмотрят руководители ФИФА? Понятно, что мы и так обложены санкциями и новые запреты многим кажутся уже не такими грозными. Но не стоит забывать слова почетного президента РФС Вячеслава Колоскова, который много лет был вице-президентом ФИФА. Он подчеркивал, что в таком случае мы будем исключены из трансферной системы: клубы не смогут осуществлять международные переходы, а всем иностранным игрокам, скорее всего, разрешат расторгнуть трудовые договоры в одностороннем порядке. Платежи от УЕФА и ФИФА на развитие футбола будут остановлены, а сборные не смогут играть даже товарищеские матчи (они согласовываются с ФИФА).

Это очень острый и тонкий момент. Возможно, руководители РФС уже договорились обо всех деталях с главой ФИФА Джанни Инфантино и делают обоснованные шаги в сторону полной интеграции Крыма. Но этот вопрос лучше переадресовать президенту РФС Александру Дюкову. Совсем недавно — в конце марта — Дюков на пресс-конференции после Исполкома РФС сказал следующее: «В ФНЛ создана рабочая группа. Начинается процедура лицензирования. Для ФНЛ, безусловно, важно, чтобы клубы соответствовали существующим критериям. Давайте дождемся результатов. После этого уже будут комментарии. Сроки? Апрель–май».

При этом всем понятно, что футбол в Крыму не может нормально развиваться исключительно в собственном соку, без интеграции в чемпионаты России. Решение УЕФА от августа 2014 года, когда они определили Крым «особой зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления, кажется мне предельно глупым.

То есть Крыму разрешили проводить только чемпионат региона. Без какого-либо дальнейшего развития. Да, вы не относитесь к России, но и никогда не получите места в еврокубках. Это несправедливо. А дальнейшее уведомление может не поступить никогда.

Крым приняли в состав Российской Федерации. Футбол остается важной частью жизнедеятельности крымчан. Рано или поздно их клубы будут интегрированы в наш чемпионат. Посмотрим, как быстро это произойдет и удастся ли избежать за это самых суровых санкций.

Пока не сообщается, в каком дивизионе России, вероятно, будут выступать крымские клубы. Да, больше говорят про ФНЛ, но если вы хотите знать мое мнение, то все они должны начать со второго дивизиона. Какие у них заслуги, в отличие от остальных клубов, чтобы перескочить через дивизион? По-моему, таких нет. Есть принцип постепенности, нужно идти от малого: поиграть во втором дивизионе, показать там свою состоятельность и в случае успеха получить место в ФНЛ по спортивному принципу. А затем замахнуться и на РПЛ. Почему нет?

Например, «Орехово-Зуево» же не просится сразу играть в высшем дивизионе. Нужно пройти определенный путь от низшего дивизиона до второго, первого и высшего. Не понимаю, почему условная «Таврия» должна иметь тут преференции.

Автор — бывший главный тренер национальной сборной России, экс-главный тренер юношеской сборной СССР (золото чемпионата Европы – 1988), бывший вице-президент московского «Торпедо», заслуженный тренер РСФСР, член комитета детско-юношеского футбола РФС

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