В ушах «Зенит»: как питерский клуб в пятый раз подряд стал чемпионом

Прошедший 26-й тур чемпионата России по футболу стал триумфальным для петербургского «Зенита», который завоевал пятое золото подряд. Подопечные Сергея Семака обыграли дома московский «Спартак» со счетом 3:2 и стали недосягаемы до ближайших преследователей. Из-за поражения в Питере красно-белые выпали из первой тройки, пропустив туда ЦСКА. Армейцы обыграли дома «Оренбург», что позволило им выйти на второе место. Этому помогла осечка ростовчан в домашнем матче с воронежским «Факелом» (0:2). Успех позволил команде Вадима Евсеева укрепить свои позиции в борьбе за выживание, оторвавшись от зоны прямого вылета, где «Химки» обидным образом уступили со счетом 0:1 московскому «Динамо».

«Зенит» – «Спартак»

Спартаковцы попытались максимально испортить праздник питерцам. Еще до игры поднималась тема так называемого чемпионского коридора на случай победы «Зенита», но это сразу выглядело издевкой со стороны клуба из Северной столицы с учетом того, что он мог обеспечить себе золото в матче с заклятым врагом. Красно-белые, естественно, были против, тем более что в России вообще нет такой традиции, в отличие от европейских чемпионатов.

«Зенит» сумел максимально болезненно нанести поражение «Спартаку». Он играл не лучше и местами даже хуже красно-белых, но в начале встречи они подарили хозяевам гол после ошибки вратаря Александра Селихова, позволившей Клаудиньо открыть счет. До перерыва Кейта Бальде смог сравнять, но Андрей Мостовой снова вывел хозяев вперед.

Правда, это привело к судейскому скандалу, так как главный арбитр Павел Кукуян и находившийся на ВАР Сергей Иванов не зафиксировали нарушение правил со стороны игрока питерцев в начале голевой атаки. А чуть позже не поставили в ворота «Зенита» пенальти. Во втором тайме хозяева вполноги доигрывали матч и держали победный счет. После удаления у «Спартака» Алексиса Дуарте казалось, что ничего уже не изменится.

Но на 82-й минуте Кукуяну пришлось назначить пенальти, с которого Квинси Промес сравнял счет. Всё шло к тому, что празднование чемпионства будет отсрочено минимум на неделю. Но в компенсированное время вышедшие пятью минутами ранее Густаво Мантуан и Иван Сергеев организовали победный гол. Бразилец отпасовал, а россиянин забил.

Что характерно, «Зениту» после матча не вручали золотые медали и чемпионский Кубок. Сам питерский клуб попросил это отложить на игру следующего тура, в котором он примет у себя «Краснодар».

— Эмоции от этого чемпионства трудно передать, — сказал «Известиям» тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков. — Мы уже не первый раз завоевываем этот трофей, но кажется, что это происходит впервые. Рад, что ребята продолжают находить мотивацию биться за первое место и успешно решают задачу, радуя болельщиков и друг друга.

У самого Михаила Бирюкова в этот день был юбилей — 65 лет. Примечательно, что он причастен ко всем 10 чемпионским титулам «Зенита»: еще в 1984 году он играл в воротах первой золотой команды Ленинграда.

«Ростов» – «Факел»

«Факел» удивил, отправив в отставку главного тренера Дмитрия Пятибратова. При всех сложностях по ходу нынешнего сезона, он неплохо справлялся со своими обязанностями, держа вне зоны прямого вылета команду, которая почти не меняла состав по сравнению с выступлением в первой лиге годичной давности. Особенно шокировало то, что рокировка произошла после выездной победы над московским «Динамо» (2:0).

Уже позднее сам Пятибратов в интервью «Спорт 24» сообщил, что об отставке он с руководством клуба договорился до встречи с бело-голубыми. Ему на смену пришел Вадим Евсеев. Один из самых харизматичных футболистов в истории России не раз успешно решал задачи сохранения места в РПЛ для крайне бедных команд. В 2018 году он это сделал с пермским «Амкаром», а в 2019–2020 годах — с «Уфой». И в Воронеже сразу показал, что намерен повторить успех.

С рвущимся к серебру «Ростовом» «Факел» образцово оборонялся, а через 15 секунд после начала второго тайма, разыграв мяч в центре поля, подловил соперника на ошибке. Роман Акбашев открыл счет. А на 74-й минуте Хызыр Аппаев удвоил преимущество гостей.

Теперь ростовчане, у которых из-за дисквалификации отсутствовал на бровке главный тренер Валерий Карпин, опустились на третье место, отставая на одно очко от идущего вторым ЦСКА и опережая на столько же «Спартак». «Факел» поднялся на 13-ю строчку, обойдя «Пари Нижний Новгород». Он нарастил отрыв от идущих на предпоследнем 15-м месте в зоне прямого вылета «Химок» до семи очков. И имеет хорошие шансы избежать даже переходных встреч — для этого ему нужно закончить сезон не ниже 12-го места. От находящихся на нем самарских «Крыльев Советов» воронежцев отделяет одно очко.

ЦСКА – «Оренбург»

После тяжелой победы в ответном выездном матче финала «Пути РПЛ» Кубка России над екатеринбургским «Уралом» (2:1) ЦСКА сумел быстро восстановиться и подготовиться к встрече с крайне непростым «Оренбургом». Главный тренер армейцев Владимир Федотов выпустил в старте 17-летнего полузащитника Кирилла Глебова, который впервые в жизни вышел с первых минут на таком уровне. В перерыве его заменили на Кирилла Набабкина.

Красно-синие быстро открыли счет. На 8-й минуте Хесус Медина подал угловой, а Игорь Дивеев головой отправил мяч в нижний угол ворот гостей. ЦСКА имел еще моменты, чтобы забить. И долгое время держал себя в подвешенном состоянии из-за скользкого счета. На 87-й минуте Федор Чалов удвоил преимущество армейцев и вроде бы дал вздохнуть с облегчением своей команде и болельщикам. Но на последних секундах встречи Степан Оганесян сократил отставание в счете. Правда, на большее у «Оренбурга» уже не было времени.

«Химки» – «Динамо»

У подмосковного клуба всё меньше шансов остается на спасение от вылета. В субботней игре они смогли дать бой «Динамо». И едва не добились ничейного результата, хотя почти тайм играли в меньшинстве после удаления Романа Гбане. У «Динамо» не засчитали два гола, причем по мячу, забитому Ярославом Гладышевым, были очень большие вопросы к судьям.

Тем не менее на последних минутах Константин Тюкавин сумел заработать пенальти, а Федор Смолов его реализовал. Динамовцы остаются на седьмом месте, и на медали у них крайне мало шансов: отставание от первой тройки составляет восемь очков.

— Вырвали победу за счет реализованного пенальти, который удалось заработать, — сказал «Известиям» Константин Тюкавин. — Что скажу по незасчитанным голам? В первом из них, когда Глади забивал, я вообще не понял, что там было. В наши ворота такой же гол засчитали в мартовском матче с «Краснодаром» (1:3). Почему такие двойные стандарты? Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Хорошо, что победили и прервали неудачную для нас серию. Но всё равно думаю, что болельщики очень злы и обижены на нас. Как получилось, что проиграли этот матч в 100-летний юбилей «Динамо»? Так получилось. Это футбол. Мы тоже очень расстроены. Думаете, мы не расстраиваемся? Теперь главное — готовиться к следующим матчам. Постараемся выиграть все оставшиеся встречи. Есть ли шансы еще на медали, трудно сказать.

Также в прошедшем туре продолжил свое победное шествие московский «Локомотив», разгромивший дома «Сочи» (3:0) и опередивший южный клуб в таблице, выйдя на девятое место. Аутсайдер РПЛ московское «Торпедо» разгромлено на своем поле грозненским «Ахматом» (1:5), который продолжает идти пятым. «Краснодар» в родных стенах на последних минутах вырвал волевую победу над «Крыльями Советов» (2:1). «Пари Нижний Новгород» сыграл дома нулевую ничью с «Уралом».