«Гогниев — нормальный человек. Хороводы его нам были понятны»

Тренерская чехарда в «Химках» в нынешнем сезоне беспрецедентна для РПЛ. Команду возглавляет уже пятый за нынешний розыгрыш главный тренер — Андрей Талалаев. При нем сыграно два матча — добыта выездная ничья с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и одержана победа над прямым конкурентом в борьбе за выживание московским «Торпедо» (4:2), из которого в марте Талалаев был уволен. В результате «Химки», которых уже все приговорили к вылету, сумели приблизиться к спасительному 14-му месту — зоне стыковых матчей. Перед 25-м туром они всего на одно очко отставали от идущего на этой позиции воронежского «Факела».

Зимой из белорусского «Шахтера» (Солигорск) в команду пришел сербский защитник Никола Антич. В интервью «Известиям» он оценил шансы спастись от вылета, поделился впечатлениями от работы с предыдущим главным тренером Спартаком Гогниевым, а также сравнил чемпионаты России и Белоруссии.

— Два последних матча ваша команда не проигрывает. «Химки» встают с колен?

— Да, остаемся в борьбе. Самое главное и самое нужное — забирать еще очки, чтобы остаться в РПЛ. Работаем все вместе, чтобы удержаться в премьер-лиге.

— Какие изменения произошли с приходом в команду Андрея Талалаева?

— Каждый тренер привносит свое. Не буду говорить, что и как сделал Талалаев. Спросите об этом у самого Андрея Викторовича. Мы стараемся выполнять всё, что он говорит, до мелочей. Это необходимо, чтобы успешно завершить сезон. Следующие три игры у нас очень тяжелые — с «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком». Если заберем в них какие-то три очка, это будет очень хорошо для нас. А в концовке еще будет три матча, в том числе с прямым конкурентом «Пари Нижний Новгород».

Надо бороться и брать свое. Пошло, пошло у нас. В победной игре с «Торпедо» удалось забить четыре, но нужно еще поправить игру в обороне, чтобы поменьше пропускать, а также лучше реализовывать свои моменты.

— Тактически что нового у вас в последних матчах?

— Опять же, это вопрос главному тренеру. Но, если вы смотрели матч с «Торпедо», то мы пропустили в начале второго тайма гол, стали проигрывать 1:2, но потом опустили мяч и очень хорошо играли. У нас очень много хороших футболистов в атаке. Если их правильно связать, то думаю, что у «Химок» будет намного больше шансов забивать голы. Больше, чем другие команды. Если ты получишь три гола в свои ворота — ничего страшного. Забивай пять. Мое мнение такое. Люблю открытый футбол.

— В него надо играть даже в ближайших матчах с «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком»?

— Надо быть очень внимательными в обороне. Но и в атаке надо качественно сыграть. Надеюсь, сыграем качественно и заберем очки.

— С «Торпедо» для вас был матч жизни?

— Да, можно сказать, игра сезона. Мы выиграли, сделали шаг к спасению. Мы по-прежнему в зоне вылета, но уже поближе к «Факелу». Верю, что будем выше его в конце сезона.

— Талалаев месяц назад был уволен из «Торпедо». Он давал понять, насколько для него принципиален этот матч?

— Мы знали, что это за матч для него. Это его история. Но и мы сами старались выиграть этот матч. Слава богу, удалось. И у нас открывается чуть-чуть путь к спасению. А Талалаев про этот матч ничего дополнительно не говорил. Он человек спокойный.

— Андрей Викторович смотрел первый тайм этого матча с трибуны, он любит так делать. Ощущали отсутствие главного тренера на бровке?

— Я это даже не заметил. Мне это не мешает. У нас до матча уже тактически все подготовлено. Если по ходу игры кому-то надо с тренерской скамейки что-то подсказать, это может сделать и кто-то из помощников главного тренера. Если что-то идет не так, то они смогут быстро поменять игру.

— Какие остались впечатления от работы со Спартаком Гогниевым?

— Все нормально. Провели хорошую работу. В марте в паузу на сборные мы готовились в Турции, приехало 13 игроков. Прекрасно поработали, попытались наладить игру там, где были проблемы. Но, к сожалению, это не принесло очки сразу после перерыва. И дальше клуб принял решение поменять тренера, но это вопрос к руководству.

— Гогниев отметился очень эмоциональным поведением, необычными методами розыгрыша стандартов с хороводами...

— Ничего необычного не было. Да, все видели эти хороводы и запомнили их. Но в этом ничего плохого и страшного. Гогниев — нормальный человек. Для нас понятно, зачем он придумал эти хороводы. Мы работали над этим. Игроки знали, куда бежать, но не смогли благодаря этому забить.

— РПЛ сильно сильнее чемпионата Белоруссии?

— Да, отличается. Сейчас уровень турнира в Белоруссии сильно упал. Когда я приехал туда четыре с половиной года назад, был очень приличный чемпионат. Даже Артем Милевский играл в «Динамо» (Брест). Сейчас уровень упал, потому что ввели потолок зарплат. Хорошие легионеры не приезжают, хорошие белорусские игроки уезжают. Нет такого качества, как раньше. В России чемпионат на три-четыре головы выше.