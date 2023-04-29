Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия собирается в будущем открыть на Украине производство вооружения
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка
Экономика
Путин разрешил поставки нефти дружественным странам по цене ниже потолка
Мир
Полянский заявил об обращении украинских беженок за помощью к России
Общество
Победивших в Европейской олимпиаде по математике школьниц из РФ удалили из зачета
Армия
В МО сообщили об уничтожении ВС РФ разведгруппы ВСУ в ДНР
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве на юге Украины
Общество
Пожар в курганском селе Юрахлы полностью потушили
Мир
Чавушоглу обвинил США в неисполнении российской части зерновой сделки
Мир
В ООН призвали не бить по гражданской инфраструктуре после обстрелов Донецка
Общество
В СЦКК заявили об обстреле Ворошиловского района Донецка из РСЗО HIMARS
Мир
ЕК договорилась об ограничении экспорта в ЕС зерновых с Украины
Мир
В Великобритании допустили превосходство юаня над долларом

«Гогниев — нормальный человек. Хороводы его нам были понятны»

Футболист «Химок» Никола Антич — о бывшем главном тренере команды, борьбе за выживание и уровне РПЛ
0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренерская чехарда в «Химках» в нынешнем сезоне беспрецедентна для РПЛ. Команду возглавляет уже пятый за нынешний розыгрыш главный тренер — Андрей Талалаев. При нем сыграно два матча — добыта выездная ничья с самарскими «Крыльями Советов» (0:0) и одержана победа над прямым конкурентом в борьбе за выживание московским «Торпедо» (4:2), из которого в марте Талалаев был уволен. В результате «Химки», которых уже все приговорили к вылету, сумели приблизиться к спасительному 14-му месту — зоне стыковых матчей. Перед 25-м туром они всего на одно очко отставали от идущего на этой позиции воронежского «Факела».

Зимой из белорусского «Шахтера» (Солигорск) в команду пришел сербский защитник Никола Антич. В интервью «Известиям» он оценил шансы спастись от вылета, поделился впечатлениями от работы с предыдущим главным тренером Спартаком Гогниевым, а также сравнил чемпионаты России и Белоруссии.

— Два последних матча ваша команда не проигрывает. «Химки» встают с колен?

— Да, остаемся в борьбе. Самое главное и самое нужное — забирать еще очки, чтобы остаться в РПЛ. Работаем все вместе, чтобы удержаться в премьер-лиге.

— Какие изменения произошли с приходом в команду Андрея Талалаева?

— Каждый тренер привносит свое. Не буду говорить, что и как сделал Талалаев. Спросите об этом у самого Андрея Викторовича. Мы стараемся выполнять всё, что он говорит, до мелочей. Это необходимо, чтобы успешно завершить сезон. Следующие три игры у нас очень тяжелые — с «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком». Если заберем в них какие-то три очка, это будет очень хорошо для нас. А в концовке еще будет три матча, в том числе с прямым конкурентом «Пари Нижний Новгород».

Надо бороться и брать свое. Пошло, пошло у нас. В победной игре с «Торпедо» удалось забить четыре, но нужно еще поправить игру в обороне, чтобы поменьше пропускать, а также лучше реализовывать свои моменты.

Позволить бывшим: сможет ли «Ростов» вновь обыграть «Спартак»
Сразу в двух матчах тура ожидаются соперничества тренеров со своими прежними клубами

— Тактически что нового у вас в последних матчах?

— Опять же, это вопрос главному тренеру. Но, если вы смотрели матч с «Торпедо», то мы пропустили в начале второго тайма гол, стали проигрывать 1:2, но потом опустили мяч и очень хорошо играли. У нас очень много хороших футболистов в атаке. Если их правильно связать, то думаю, что у «Химок» будет намного больше шансов забивать голы. Больше, чем другие команды. Если ты получишь три гола в свои ворота — ничего страшного. Забивай пять. Мое мнение такое. Люблю открытый футбол.

— В него надо играть даже в ближайших матчах с «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком»?

— Надо быть очень внимательными в обороне. Но и в атаке надо качественно сыграть. Надеюсь, сыграем качественно и заберем очки.

— С «Торпедо» для вас был матч жизни?

— Да, можно сказать, игра сезона. Мы выиграли, сделали шаг к спасению. Мы по-прежнему в зоне вылета, но уже поближе к «Факелу». Верю, что будем выше его в конце сезона.

— Талалаев месяц назад был уволен из «Торпедо». Он давал понять, насколько для него принципиален этот матч?

— Мы знали, что это за матч для него. Это его история. Но и мы сами старались выиграть этот матч. Слава богу, удалось. И у нас открывается чуть-чуть путь к спасению. А Талалаев про этот матч ничего дополнительно не говорил. Он человек спокойный.

— Андрей Викторович смотрел первый тайм этого матча с трибуны, он любит так делать. Ощущали отсутствие главного тренера на бровке?

— Я это даже не заметил. Мне это не мешает. У нас до матча уже тактически все подготовлено. Если по ходу игры кому-то надо с тренерской скамейки что-то подсказать, это может сделать и кто-то из помощников главного тренера. Если что-то идет не так, то они смогут быстро поменять игру.

Спортивные выходные с «Известиями»
Матч за шахматную корону, финиш сезона КХЛ, центральные игры РПЛ и другие события

— Какие остались впечатления от работы со Спартаком Гогниевым?

— Все нормально. Провели хорошую работу. В марте в паузу на сборные мы готовились в Турции, приехало 13 игроков. Прекрасно поработали, попытались наладить игру там, где были проблемы. Но, к сожалению, это не принесло очки сразу после перерыва. И дальше клуб принял решение поменять тренера, но это вопрос к руководству.

— Гогниев отметился очень эмоциональным поведением, необычными методами розыгрыша стандартов с хороводами...

— Ничего необычного не было. Да, все видели эти хороводы и запомнили их. Но в этом ничего плохого и страшного. Гогниев — нормальный человек. Для нас понятно, зачем он придумал эти хороводы. Мы работали над этим. Игроки знали, куда бежать, но не смогли благодаря этому забить.

— РПЛ сильно сильнее чемпионата Белоруссии?

— Да, отличается. Сейчас уровень турнира в Белоруссии сильно упал. Когда я приехал туда четыре с половиной года назад, был очень приличный чемпионат. Даже Артем Милевский играл в «Динамо» (Брест). Сейчас уровень упал, потому что ввели потолок зарплат. Хорошие легионеры не приезжают, хорошие белорусские игроки уезжают. Нет такого качества, как раньше. В России чемпионат на три-четыре головы выше.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023