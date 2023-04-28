Позволить бывшим: сможет ли «Ростов» вновь обыграть «Спартак»

Центральный матч 25-го тура — встреча «Ростова» со «Спартаком» на «Открытие Арене». В случае победы москвичи потеснят ростовчан со второго места, но сделать это будет непросто. Последние два матча в рамках чемпионата России оставались за ростовчами (4:2 и 3:2), красно-белые последний раз обыгрывали коллектив Валерия Карпина в апреле 2021 года. Еще один матч тура, где тренер сыграет против своей бывшей команды, — игра «Урала» Виктора Гончаренко против «Краснодара». Именно там специалист работал до того, как возглавил клуб из Екатеринбурга.

Карпин против «Спартака»

Вторая команда в таблице сыграет с третьей — красно-белые отстают от ростовчан на одно очко и получают шанс подняться в таблице после очного матча с конкурентом. «Ростов» не уступает вторую строчку последние шесть туров.

Интерес к матчу добавляет и фигура тренера гостей Валерия Карпина, который сыграет против «Спартака», — у специалиста своя история отношений с красно-белыми. Матч первого круга закончился победой «Ростова» 4:2, а всего Карпин с ростовчанами шесть раз обыгрывал «Спартак» в 10 матчах, общий счет встреч — 20:15.

При этом Карпин часто отмечал, что «Спартак» перестал быть для него раздражителем. «Первое время, наверное, получал большее удовольствие. А сейчас гораздо приятнее, что просто взяли три очка», — говорил он после победы в первом круге.

Но наверняка удержаться на втором месте, обыграв именно «Спартак» и оторвавшись от него в таблице, для тренера будет особенно приятно.

— Нельзя сказать, что матч с «Ростовом» будет для нас главным этой весной, — сказал «Известиям» защитник «Спартака» Павел Маслов. — Для нас каждая игра важна. Нельзя матчи делить на более или менее важные. Но безусловно, будем биться с «Ростовом», чтобы его победить и обойти в турнирной таблице. Изучим соперника и подготовимся к нему.

Также Маслов ответил на вопрос, надо ли уделять особое внимание Николаю Комличенко и тому, как он зарабатывает пенальти.

— Это его дело и его хлеб, ничего сказать здесь не могу, — продолжил защитник «Спартака». — Это его выбор. Будем разбирать и решать, как избежать пенальти в наши ворота. К сожалению, в футбол без контакта играть невозможно, но иногда бывают такие пенальти, которые возникают без какого-то весомого контакта. Так что будем думать, что делать. Может ли игрок с габаритами, как у Комличенко, упасть от контакта со мной? Я не буду это комментировать. Это немного провокационный вопрос. Если он падает от касаний — хорошо. Ничего против него лично не имею и говорить о нем не хочу.

Гончаренко против «Краснодара»

«Урал» при Викторе Гончаренко существенно преобразился и по ходу сезона выдал серию из 14 матчей без единого поражения в чемпионате и кубке, выбрался из зоны вылета и прибавил в игре. При этом в последних матчах у «Урала» проблемы: из восьми игр только в одной команда смогла победить, да и то — в Кубке России. А в чемпионате серия поражений достигла пяти матчей.

Поэтому «Урал», который в первом круге с безопасным отрывом от зоны стыковых матчей шел в десятке, сейчас идет ниже «Локомотива» и подпустил к себе клубы из нижней части таблицы. Команда Гончаренко всего в трех очках от зоны стыков.

У «Урала» непростой календарь с учетом Кубка России, и есть риск, что команда может завалить концовку, учитывая нынешнюю форму. Возможен невероятный сценарий, при котором «Уралу» придется в июне играть стыки и финал кубка. Клуб оказался в положении, в котором вынужден вести борьбу за выживание и за трофей.

Для Гончаренко это будет первый матч против «Краснодара» после странного ухода из команды, и наверняка он подходит к нему с особым настроем.

«Крылья Советов» против «Зенита»

Одна из самых интересных и играющих команд лиги «Крылья Советов» примет в Самаре лидера чемпионата — «Зенит». Результаты коллектива Игоря Осинькина в этом сезоне удивляют, но при этом можно хвалить самарцев за стиль игры и качество. Они пытаются показывать зрелищный футбол, создавать моменты, комбинировать, но результата при этом нет. «Крылья Советов» из 12 матчей 2023-го выиграли лишь два и плетутся в нижней части таблицы. До зоны стыков — три очка. В прошлом туре самарцы подпустили ближе «Пари НН», создав для себя риск нервной концовки сезона.

Чтобы переломить ситуацию, нужно обыгрывать «Зенит». В этом сезоне «Крылья Советов» уже делали это, правда, в Кубке России — тогда на групповом этапе самарцы обыграли «Зенит» 2:0.

Что касается команды Сергея Семака, то она уверенно движется к очередному чемпионству. Сейчас отрыв «Зенита» от «Ростова» составляет девять очков, но если донской клуб потеряет очки со «Спартаком», то досрочное чемпионство станет еще ближе. Наверняка в этом теперь главная мотивация «Зенита», ведь в 26-м туре дома питерцы сыграют с красно-белыми. Возможен расклад, при котором они оформят чемпионство уже по итогам этой игры с принципиальным соперником. Но для этого нужно побеждать в Самаре.

Битва за выживание

В зоне от 11-го до 16-го места на финише сезона ожидается серьезная борьба за спасение от вылета и попадания в стыки.

«Химки» в прошлом туре возродили интригу, обыграв «Торпедо», и в следующем туре встретятся с «Локомотивом». Команда Андрея Талалаева всего в одном балле от «Факела» и может выбраться из зоны прямого вылета. У команды из Воронежа в этом туре непростой выезд к «Динамо».

— Дай бог, чтобы у «Химок» всё было хорошо, кроме следующей игры, — сказал «Известиям» вратарь «Локомотива» Илья Лантратов. — Я очень благодарен «Химкам» за всё время, которое провел в клубе. У них очень непростой сезон, в последних матчах хорошо выступили, но мы их не боимся и намерены победить.

«Пари НН» Сергея Юрана сыграет на выезде с «Оренбургом», где гостевые команды в последних турах начали брать очки: это удалось «Ростову» (2:2) и «Локо» (1:4). Юрану и его команде тоже нужно побеждать, чтобы не подпустить к себе «Химки» и обезопасить себя от зоны прямого вылета.

Ну а «Торпедо» отправится в Сочи: аутсайдер РПЛ с 13 очками в активе сохраняет только теоретические шансы на спасение. В истории Премьер-лиги с 2002 года команда с последнего места всего дважды не вылетала: в 2003-м это была «Москва», набрав 12 очков и поднявшись на 14-е место. И «Анжи» в сезоне-2015/16, который поднялся на 13-е место и отправил в ФНЛ «Динамо».

Чтобы стать третьей такой командой в истории, «Торпедо» нужно начать побеждать уже в матче в Сочи и выдать серию, набрав как минимум 10 очков. Но верится в это с трудом.