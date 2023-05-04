ЦСКА пока будет первым: армейцы вышли в Суперфинал Кубка России

В Кубке России по футболу определился первый участник решающего матча. В Суперфинале сыграет московский ЦСКА. Он прошел туда по итогам ответной встречи финала Пути РПЛ, в котором на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» (2:1). Первая игра в столице завершилась вничью (1:1). Соперником армейцев, благодаря замысловатой формуле турнира, вновь может стать «Урал», если во втором этапе финала Пути регионов обыграет «Краснодар». Кубанский клуб 3 марта взял верх над тольяттинским «Акроном» (0:0, по пенальти 4:2), главной сенсацией этого турнира.

«Урал» — ЦСКА

Прошедший матч был шестым между этими командами в текущем сезоне. Они сыграли не только две очные встречи в чемпионате, но и четыре в Кубке. На групповой стадии ЦСКА взял верх дома 2:1, а в гостях после нулевой ничьи в основное время проиграл по пенальти (4:5). В чемпионате оба матча оказались за армейцами (2:0 и 2:1). После ничейного результата в первой кубковой встрече финала «Пути РПЛ» каждому из клубов было необходимо побеждать в основное время, чтобы избежать серии пенальти.

«Урал» оказался без ряда основных футболистов. Еще в апреле до конца сезона выбыл полузащитник Юрий Газинский. Против ЦСКА также не смог выйти на поле основной центральный защитник Егор Филипенко. Из-за дисквалификации матч пропустили хавбеки Алексей Каштанов и Андрей Егорычев.

Поддержать «Урал» на стадион пришло более 30 тысяч зрителей. Но преимущество в первом тайме было у ЦСКА. Он мог и должен был повести в первые 10 минут, но Константин Кучаев после передачи Ивана Облякова не реализовал выход один на один, пробив во вратаря хозяев Илью Помазуна. А затем Хесус Медина навесил с углового, Обляков сделал скидку во вратарскую, где Антон Заболотный переправил мяч с пяти метров в ворота, но его задел находившийся в офсайде Мойзес.

— В этой ситуации Мойзеса подвела скорость реакции, инстинктивно он хотел забить, поэтому не заметил, что оказался в офсайде, — поделился мнением с «Известиями» бывший тренер и экс-советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий. — Может быть, будь дальше от ворот, тогда бы сориентировался.

Без его касания мяч все равно попал бы в ворота, но с ним арбитр Игорь Федотов принял решение не засчитывать гол. Армейцы продолжали проводить множество атак на чужой половине поля, но не доводили дело до удара. Ближе к концу первого тайма они сбавили обороты и позволили «Уралу» перевести игру ближе к своей штрафной. Но перед самым перерывом ЦСКА воспользовался ошибкой Эммерсона у своих ворот. Мяч у него отобрал Заболотный, отдал на линию штрафной Виктору Мендесу, а тот сделал перевод налево Медине, который мощным ударом пробил в девятку.

Почти сразу после перерыва Игорь Дивеев на ровном месте ударил в своей штрафной по ноге Раю Влуту. Пострадавший сам реализовал пенальти. Но очень быстро вышедший на замену Федор Чалов с передачи Облякова вновь вывел ЦСКА вперед. Гости уверенно охраняли победный счет. Лишь в конце встречи «Урал» имел неплохие подходы к воротам Игоря Акинфеева, но ничего сделать не смог.

— Мне кажется, абсолютно объективный результат — сегодня армейцы были сильнее, — подчеркнул Валерий Непомнящий. — У Федотова осенью и в начале весны были две основные проблемы. Первая: отсутствие стабильности состава в линии обороны. Хотя и сейчас она не до конца стабильна — я бы того же Мойзеса использовал чуть подальше от ворот. Но восстановился после травмы Игорь Дивеев сыгранность постепенно появляется. Вторая проблема: Карраскаль и Медина в играх после сборов обозначили, что с мячом они играют, а действие без мяча — не их дело. В защиту они возвращались, но в единоборства не вступали. Из-за этого пропадал баланс между обороной и атакой. Но затем Федотов посадил Карраскаля на лавку, а Медину поставил закрывать всю бровку и убедил отрабатывать обороне. И в целом стабилизировался состав, поэтому в последних пяти-шести матчах ЦСКА играет в свою полную силу. За счет этого и в чемпионате улучшил позиции, и в Кубке прошел «Урал».

По мнению специалиста, сейчас ЦСКА — самая сбалансированная команда РПЛ. Он считает красно-синих фаворитом Суперфинала.

— Раскрылся Заболотный, здорово заиграл Чалов, — добавил Валерий Непомнящий. — Одно время Антон и Федор даже вместе выходили на поле, но, как только заблистал Обляков, Чалову пришлось присесть на скамейку запасных. Но это нормальный рабочий момент, когда игрок чуть присядет, а потом выходит и забивает. Федя так и делает. А в целом у ЦСКА сейчас хорошая игра. Армейцы контролируют мяч, доставляют его в штрафную площадь соперника, где не один-два человека могут откликнуться на пас, а много адресов для продолжения атаки. Команда нашла баланс в игре в атаке и обороне. Независимо от того, с кем придется играть ЦСКА в Суперфинале Кубка, армейцы сильнее всех. Плюс будет преимущество в том, что у них будет больше времени на отдых. ЦСКА давно не выигрывал трофей. Пора бы уже его взять.

«Урал» сейчас демонстрирует посредственные результаты. С 11 марта в официальных матчах чемпионата и Кубка России он выиграл всего один раз. Хотя до этого имел длинную беспроигрышную серию.

— Надо учитывать, что «Урал» в последние полтора месяца играл с очень сильными соперниками, которым не уступал по игре, но для успешного результата не хватало совсем немного, — резюмировал Непомнящий. — У команды появляются проблемы, когда выбывают ключевые игроки, от которых многое зависит — те же Филипенко, Каштанов, Егорычев. Я к этой команде отношусь с уважением. Она состоит из игроков, прямо скажем, не хай-класса, не топ-уровня, но может любому сопернику дать бой.

«Краснодар» — «Акрон»

Идущий во второй половине таблицы первой лиги тольяттинский «Акрон» вновь дал бой одному из топ-клубов РПЛ. Весной команда Евгения Калешина стала грозой московских команд, поочередно выбив из Кубка «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, по пенальти 7:6), «Динамо» (0:0, по пенальти 4:1) и «Спартак» (2:1).

«Краснодару» встреча с соперником из Самарской области также далась непросто. Несмотря на территориальное преимущество и большее количество голевых моментов, подопечные Владимира Ивича не смогли открыть счет в основное время, которое закончилось нулевой ничьей. Курьезный момент произошел ближе к концу встречи, когда на стадионе погас свет.

Но в итоге матч был доигран. Обе команды нынешней весной успешно проявляли себя в сериях пенальти. Вратари Матвей Сафонов («Краснодар») и Сергей Волков («Акрон») отбивали их не только в послематчевых сериях, но и в игре. Сафонов справился с ударом Хорхе Карраскаля в первой встрече с ЦСКА (0:3) в Пути регионов, а Волков переиграл спартаковца Бальде Кейту. «Акрон» в сериях пенальти преуспел в играх с «Локомотивом» и «Динамо», а «Краснодар» брал верх над «Ростовом» (1:1, по пенальти 5:3) и самарскими «Крыльями Советов» (2:2, по пенальти 3:0). В этой схватке равных Сафонов оказался лучше, отбив два удара «Акрона», тогда как «Краснодар» бил без промаха и победил 4:2.

— Считаю, что серия пенальти — это лотерея, — заявил «Известиям» нападающий «Акрона» Руслан Апеков. — Матвей угадал два раза и отбил удары, у наших ребят где-то нервы подвели. А «Краснодар» забил все свое, молодцы, поздравляю соперника с победой и желаю победы в Кубке. Хочу поблагодарить тольяттинских болельщиков. Наших фанатов всегда слышно, а сегодня — особенно. Порой даже перекрикивали местных. И атмосфера в целом замечательная — на стадионе 30 тысяч зрителей. Поле идеальное. Играть одно удовольствие.

Суперфинал Кубка России пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Соперник ЦСКА по нему определится по итогам второго этапа финала Пути регионов, в рамках которого «Краснодар» примет дома «Урал» 17 мая.