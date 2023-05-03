«Завтра предложат контракт «Зенит» или ЦСКА — завтра и поговорим»

Тольяттинский клуб первой лиги «Акрон» в ходе плей-офф Кубка России последовательно выбил из битвы за кубок московские команды, выступающие в РПЛ — поражения потерпели «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, по пенальти 7:6), «Динамо» (0:0, по пенальти 4:1) и «Спартак» (2:1). Сейчас подопечные Евгения Калешина готовятся к выездному матчу первого этапа финала «Пути регионов» против «Краснодара», который состоится 3 мая. До победы в Кубке России команде осталось три встречи — и это настоящая сенсация.

Клубу из Самарской области всего пять лет. Его костяк составляют воспитанники тольяттинской «Академии имени Юрия Коноплёва». Один из них — вратарь Сергей Волков, который, по сути, и становился главным героем встреч со столичными командами. В матче с «Динамо» он отыграл без пропущенных голов основное время, выиграл серию послематчевых пенальти, а в первом тайме игры со «Спартаком» отбил 11-метровый в исполнении Кейта Бальде.

В интервью «Известиям» 27-летний голкипер рассказал, готов ли он играть за большие клубы премьер-лиги, сравнил себя с вратарем «Краснодара» и сборной России Матвеем Сафоновым и поведал, как «Акрон» справляется с внезапно нахлынувшей популярностью.

— «Акрон» зарекомендовал себя как команда, которая старается не играть в «бей-беги» и на длинный вынос мяча. Получается, это отличает вас от команд первой лиги?

— Нет. Я бы не стал выделять «Акрон» и говорить, что мы куда-то там поднялись. У нас обычная команда. Мы идем в середине таблицы и, наверное, не достигли еще того, чего можем в этом сезоне. Но Кубок России как раз дает нам шанс проявить себя и сыграть на максимуме. Поэтому и работаем на тренировках так, чтобы быть на одном уровне с командами РПЛ.

— Пенальти отдельно отрабатываете?

— В конце тренировок у нас бывает минут пять на это. Тут никаких секретов нет. Просто тренер показывает, бьет. Но много этому внимания не уделяем, больше смотрим по сопернику. Тренер вратарей — Дмитрий Климов — перед каждым матчем проводит теоретическое занятие. «Краснодар» тоже будем разбирать отдельно, на теории. В каждой команде есть два-три человека, которые бьют пенальти, и, естественно, на них акцентируем внимание. Вратарская чуйка на одиннадцатиметровых тоже работает. Всё это вместе — теория и везение — помогло мне в том числе и в матчах с «Динамо» и «Спартаком».

— Чувствуете себя лидером команды?

— Конечно, чувствую. Я здесь с первого дня. Не буду ставить себя столбом каким-то выше всех, у нас есть опытные ребята. Они тоже лидеры. Но и я в этой группе. Стараемся вести команду за собой.

— Лидерство порой определяет стоимость игрока. Знаете, сколько сегодня стоит ваш трансфер?

— Да. Мы смотрели с парнями. €600 тыс. (по версии сайта transfermarkt — «Известия»). Но это ни на что не влияет. Я догнал Костю (Савичева) как раз после побед в Кубке России, до этого стоил чуть дешевле. Теперь мы с ним наравне — самые дорогие игроки команды. Хорошее, радостное событие, но, повторюсь, на игру это не влияет.

— Но внимание к вам со стороны больших клубов наверняка возникло. Как отреагируете, если завтра вам предложит контракт «Зенит» или ЦСКА?

— Завтра предложат — завтра и поговорим. Сейчас я игрок «Акрона» и рад, что играю за эту команду. Конечно, любой профессиональный спортсмен хочет поиграть за топ-клуб РПЛ, но на данный момент предложений нет, поэтому я даже не задумываюсь об этом. Есть контракт с «Акроном», и мне здесь нравится.

— А в сторону сборной смотрите? У вас ведь будет шанс в ближайшем матче с «Краснодаром» показать себя на фоне ее основного вратаря Матвея Сафонова, стать его конкурентом.

— Да какой конкурент? Матвей — игрок уровня РПЛ. Я — из первой лиги. Я не могу ставить себя выше или даже сравнивать себя с Сафоновым. Конечно, есть амбиции, есть желание, в том числе и поиграть в сборной России. Но на моей памяти, из первой лиги в сборную вызывали игроков, только когда «Динамо» вылетало в первый дивизион (2016 год. — «Известия»). Так что о сборной пока думать рано.

— Как справляетесь с повышенным вниманием к «Акрону» и себе лично?

— Евгений Игоревич (Калешин) нам постоянно говорит, чтобы мы не слишком радовались победам, потому что обязательно будет поражение. И горечь от него переживать сложнее. Сейчас много пишут о нас. Не всё читаю, конечно. Не сижу после игры в поисках, где же там про меня хорошо или плохо написали. Пишут — значит, есть работа у людей. Я обычно пытаюсь абстрагироваться. Помогает семья. У нас в Тольятти набережную построили. Гуляем с ребенком там. Мячик вот стали брать на прогулку.

— А вас люди узнают на улице в Тольятти?

— Да. Сейчас стали чаще, конечно, подходить. Просят расписаться где-то, сфотографироваться. Я открытый человек — никогда не отказываю. Особенно если дети подходят. Но я и раньше таким был. Очень давно живу в Тольятти. Меня и так там хорошо знали и знают сейчас.

— Знаете, как Тольятти и Жигулёвск, в котором проводите домашние матчи, готовятся к игре с «Краснодаром»?

— Слышал про фан-зону, которая будет на нашем домашнем стадионе, и про выездные автобусы. Болельщики и на игру с «Динамо» так выезжали. Они понимают, насколько нам важна эта поддержка, в этом плане они большие молодцы — спасибо им.

— За вас кто-то будет персонально болеть на трибунах?

— В первую очередь жена и ребенок. Они приехали в Краснодар. Мы уже даже прогулялись с ними в парке вокруг местного стадиона, оценили. Красиво. Орда наших болельщиков на 20 автобусах приедет, плюс те сотни фанатов, что в фан-зоне дома будут болеть. Да и вообще после наших побед над московскими командами «Акрон» как такая темная лошадка выбивается вперед, и все хотят, чтобы она дальше шла. Я думаю, много кто в стране за нас будет болеть. А мы постараемся никого не огорчить и продлить эту сказку для нашего города и для тех людей, которые переживают за нас.