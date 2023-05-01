Боль «Ростова»: упущенная победа над «Спартаком» и конфликт с судьями

Ничья двух обитателей первой тройки Российской премьер-лиги (РПЛ) московского «Спартака» и «Ростова» (1:1) обострила борьбу за медали чемпионата России по футболу. К обеим этим командам вплотную подобрался московский ЦСКА, привезший победу из тяжелого выезда к грозненскому «Ахмату» (3:1).

Воспользовался данной ничьей и петербургский «Зенит», разгромивший в гостях самарские «Крылья Советов» (5:1). Ему осталась одна победа, для того чтобы обеспечить себе чемпионство в турнире. Продолжается кризис у московского «Динамо», проигравшего дома воронежскому «Факелу» (0:2), что не помешало последнему поменять главного тренера.

«Спартак» – «Ростов»

Центральный матч тура между третьей и второй командами текущего чемпионата заранее предполагал жесткую и бескомпромиссную борьбу. И ожидания оправдали себя. Встреча превратилась в настоящую войну. Правда, внутри «Ростова» игроки невольно ее превратили в гражданскую, когда на 11-й минуте футболист желто-синих Кирилл Щетинин столкнулся со своим партнером по команде Виктором Мелехиным.

Ему несколько минут оказывали помощь. Полузащитник сумел даже вернуться на поле, но на 18-й минуте всё же был заменен на Даниила Уткина, после чего Кирилла доставили в Боткинскую больницу с сотрясением мозга.

— У Кирилла всё в порядке, — сообщил «Известиям» брат Кирилла Щетинина полузащитник московского «Локомотива» Михаил Щетинин. — Ну как, относительно в порядке. Ничего суперсерьезного, сейчас будет лечиться потихоньку. Сотрясение мозга, он сильно ударился. Понятное дело, со стороны это смотрелось страшно, но сам Кирилл чувствует себя хорошо — это самое главное. Думаю, где-то месяцок лечение будет проходить, чтобы полностью восстановиться. До конца сезона выбыл Кирилл? Не могу сказать.

Обилие силовой борьбы превалировало весь матч. Из-за этого «Ростов» имел претензии по поводу того, что не всем игрокам «Спартака» раздавались желтые карточки. А в конце первого тайма, по мнению дончан, должен был быть удален Александр Соболев. У команд было примерно равное количество моментов, а на 80-й минуте гости открыли счет. После навеса в исполнении Мелехина Николай Комличенко сделал скидку на Александра Селяву, который отправил мяч в угол ворот.

Победа в гостях над конкурентом почти решала бы для «Ростова» вопрос завоевания серебра. «Спартак» в компенсированное время пошел на финальный штурм. После удара Кристофера Мартинса фантастический сейв совершил вратарь «Ростова» Сергей Песьяков. Чуть позже Шамар Николсон не попал по воротам с 3 м.

И всё же на шестой компенсированной минуте Соболев смог сравнять. Судья добавил к основному времени три минуты, но это время было переиграно из-за еще ряда остановок игры. Тем не менее «Ростов» устроил жесткий скандал после финального свистка из-за этого. А главный тренер команды Валерий Карпин был удален за перепалку с судьей Кириллом Левниковым. «Ростов» остается вторым и опережает идущий третьим «Спартак» на одно очко.

— Ничья в этом матче — закономерный исход, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Не могу сказать, что в восторге от качества игры обеих команд, но получилась боевая встреча, с обилием борьбы и желанием соперников играть до конца. Поэтому они и забили по голу в концовке встречи. Был напряженный матч, отсюда и скандалы, хотя забавно, когда на судейство жалуется «Ростов» и Карпин, чья команда пробила в этом чемпионате рекордное число пенальти (15). Понимаю, что обидно упускать победу в концовке ключевого матча. Но это перекидывание с больной головы на здоровую уже утомляет.

«Ахмат» – ЦСКА

Весной армейцы являются одной из лучших команд по числу набранных очков наряду с «Локомотивом». Именно с ним туром ранее ЦСКА сыграл вничью (1:1), прервав пятиматчевую победную серию. Причем мог выиграть снова, но позволил «железнодорожникам» сравнять в меньшинстве в концовке встречи.

Этим подопечные Владимира Федотова усложнили себе гонку за медали. Тем более им предстоял выезд в Грозный к набравшему весной ход «Ахмату», который расположился на пятом месте и в случае победы мог включиться в борьбу за попадание в тройку. Тем не менее очень быстро Иван Обляков забил два гола с передач Константина Кучаева.

ЦСКА уверенно держал преимущество 2:0 до перерыва. Во втором тайме «Ахмат» имел подавляющее преимущество и редко выпускал соперника со своей половины поля. Но лишь на 80-й минуте забил усилиями Мохамеда Конате. Армейцы устроили себе нервотрепку в концовке встречи, но вышедший на замену Максим Мухин своим голом быстро убил интригу.

Через два с половиной часа после финального свистка в Грозном случилась ничья «Спартака» и «Ростова», очень выгодная для ЦСКА. Красно-синие теперь отстают на два очка от ростовчан и на одно от красно-белых.

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Крылья» очень быстро открыли счет усилиями своего молодого полузащитника Сергея Бабкина. Но уже в середине первого тайма повел «Зенит». Пенальти реализовал Малком, а затем с игры забил Клаудиньо. После перерыва Малком забил еще три гола и сделал покер.

После ничьей в Москве отрыв питерцев от «Ростова» вырос до 11 очков, а от «Спартака» — до 12. В воскресенье, 7 мая, «Зенит» обеспечит себе пятое подряд чемпионство, если обыграет дома «Спартак». Вряд ли подопечные Сергея Семака будут против того, чтобы попраздновать завоевание очередного золота на глазах у своего заклятого врага. «Крылья Советов» остаются на 12-м месте и опережают на три очка зоны переходных матчей.

«Динамо» – «Факел»

Еще сохранявшее шансы на медали «Динамо» на этой неделе отмечало 100-летие со дня основания своего общества, а, соответственно, и футбольной команды. Клуб организовал множество торжественных мероприятий по этому поводу, в том числе в рамках матча с «Факелом».

Однако борющийся за выживание воронежский клуб сумел испортить бело-голубым юбилей. Дубль Георгия Гонгадзе принес победу подопечным Дмитрия Пятибратова, которые остаются на 14-м месте, в зоне переходных матчей, но увеличили отрыв от идущих на предпоследнем 15-м месте в зоне прямого вылета «Химок» до четырех очков. Они отстают на один балл от другого обитателя зоны переходных матчей «Пари Нижний Новгород» и на четыре от «Крыльев Советов», чье 12-е место позволяет остаться в РПЛ без переходных встреч.

— Дисциплина, самоотдача и реализация своих моментов помогли нам выиграть, — сказал «Известиям» защитник «Факела» Сергей Божин. — Плюс вратарь Илья Свинов нас спас в конце встречи. Мотивировало ли то, что к нам после прошлого тура вплотную подошли «Химки»? Мы на каждую игру выходим мотивированными, независимо от того, кто сзади приближается. Мы вниз не смотрим — мы наверх смотрим. Смотрим, что «Нижний» оторвался. Надо его и «Крылья» догонять. А бояться, что «Химки» стали набирать очки, не стоит. Было ли интересно испортить юбилей «Динамо»? Была мотивация победить. А какие там у кого празднования, нам без разницы. Мы понимали, что будет ажиотаж, болельщики придут, будет сумасшедшая поддержка. Но и у нас из Воронежа приехало много болельщиков, спасибо им за это.

«Динамо» по итогам тура опустилось на седьмое место и отстает от третьего на девять очков. «Факел» спустя два дня после победы над топ-клубом в гостях неожиданно поменял главного тренера. Вместо Дмитрия Пятибратова пост занял Вадим Евсеев, еще днем ранее работавший во главе выступающего в первой лиге ярославского «Шинника».

Также в прошедшем 25-м туре состоялись еще четыре матча. «Локомотив» разгромил дома «Химки» (5:1). «Сочи» обыграл на своем поле московское «Торпедо» (3:1). «Оренбург» взял верх в родных стенах над «Пари Нижний Новгород» (1:0). А екатеринбургский «Урал» прервал четырехматчевую серию поражений, сыграв в гостях вничью с «Краснодаром» (1:1).