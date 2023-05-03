«Акрон» и ныне там: совершит ли клуб из Тольятти еще одну сенсацию

Финальные матчи в двух турнирных сетках Кубка России пройдут 3 мая. В Пути РПЛ «Урал» примет ЦСКА (первый матч закончился вничью 1:1), а в Пути регионов сильнейшего определять «Акрон» и «Краснодар». Клуб из Тольятти — главная сенсация этого розыгрыша. Представители ФНЛ уже выбили из турнира четыре московских клуба — «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». И, похоже, не собираются останавливаться на достигнутом.

«Урал» – ЦСКА

Первая игра в Москве между этими командами закончилась ничьей — Эрик Бикфалви забил на 70-й минуте, но ЦСКА спасся, реализовав пенальти на 89-й — гол на счету Хесуса Медины.

Ответный матч в Екатеринбурге определит, кто отправится в финал в «Лужниках» напрямую, а кто может сделать это через Путь регионов. Проигравший в финале Пути РПЛ не вылетит, а сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Акрон».

Интересно, как к этой игре подойдет «Урал», который в РПЛ находится в 4 очках от зоны стыковых матчей. В следующем туре команда Виктора Гончаренко отправится в гости к соседу по таблице «Пари Нижний Новгород». Матч по сути определит, избежит ли «Урал» нервной концовки чемпионата.

На сегодня возможен даже сценарий, при котором команде из Екатеринбурга придется в июне играть и «стыки» и финал Кубка. Учитывая форму команды, это юудет непростое испытание: «Урал» в последних 9 матчах выиграл лишь в одном, а проиграл — в пяти.

ЦСКА же подходит к встрече в хорошей форме – из последних 10 матчей армейцы выиграли 7 и 3 свели вничью. В чемпионате они продолжает борьбу за медали. А чтобы дебютный сезон главного тренера Владимира Федотова был признан удачным, нужна победа в Кубке.

— Все соперники в Кубке должны быть нам по силам, — заявил «Известиям» полузащитник армейцев Кирилл Глебов. — ЦСКА — такой клуб, который должен обыгрывать всех. Нет никакой неуверенности или недонастроя. Хотим победить в ответном кубковом матче против «Урала» и пройти дальше.

«Акрон» – «Краснодар»

Главное открытие Кубка России — «Акрон». Команда Евгения Калешина уже выбила из турнира «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

— «Акрон» против нас не так активно пытался атаковать. Когда мы проходили первую стадию прессинга, давления, они все равно откатывались в компактный блок 4-5-1. По большому счету все были за линией мяча и создавали плотность. Мой совет «Краснодару», как пройти «Акрон»? Не буду ничего советовать – это не моя юрисдикция, — рассказал «Известиям» защитник «Спартака» Павел Маслов.

Теперь тольятинцы сыграют в гостях против «Краснодара» в финале Пути регионов. Тут у команд будет только один шанс и сетка не позволяет спастись — проигравший завершит участие в Кубке России. Тренер Евгений Калешин успел поиронизировать, что Лигу чемпионов выиграть проще, чем Кубок России по Пути регионов.

Но до финала в «Лужниках» — всего два матча и «Акрон» уже показывал, что не стоит его недооценивать в играх, к которым он подходит в статусе аутсайдера.

— Это будет достаточно тяжелый матч для нас, — заявил «Известиям» вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. — «Акрон» — очень хорошая команда, что и продемонстрировала в Кубке России благодаря победам над очень серьезными соперники. Так что нам надо быть готовыми к этой игре, но мы сделаем все, чтобы победить.

Матч будет особенным для тренера Калешина — он играл в «Краснодаре», начинал там тренерскую карьеру, затем работал в клубе-антагонисте — «Кубани». И матч при полных трибунах стадиона «Краснодар» на решающей стадии Кубка для него точно будет главным за время тренерской работы.

А «Краснодар» не побеждал в последних двух матчах РПЛ, в прошлой стадии Кубка прошел «Крылья Советов» только по пенальти. Да, команда Владимира Ивича подходит к игре с «Акроном» в статусе фаворита, но никто не удивится, если дальше пройдут гости.

Для «Акрона» Кубок — это на сегодняшний день основной турнир, поскольку в ФНЛ команда по сути решила все задачи. После прихода в клуб осенью прошлого года Калешин смог вытащить команду из зоны вылета и ей не грозит понижение в классе. Отчасти поэтому команда в последних матчах проиграла «Нефтехимику» 0:3 и сыграла вничью с «Кубанью» 1:1. Все эмоции, мотивацию и желание забирает Кубок, где «Акрон» стал главным творцом сенсаций.