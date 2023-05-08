«Около трех лет шел к тому, чтобы стать мусульманином»
Для большинства хоккеистов московского ЦСКА недавняя победа в Кубке Гагарина — вторая или третья в карьере в составе армейцев. Некоторые, как Сергей Плотников и Александр Шарыченков, брали этот трофей и в составе других клубов. Впервые победителями плей-офф в этом году стали в основном некоторые легионеры-новички, а также молодые игроки. Одним из немногих опытных россиян, кто долго шел к первому в жизни триумфу, стал защитник Ярослав Дыбленко. Он перешел в ЦСКА прошлым летом. Ранее из топ-клубов выступал только за петербургский СКА (2019–2021), а остальную карьеру провел в не самых богатых командах — мытищинском «Атланте», московском «Спартаке» и «Сочи». В интервью «Известиям» 29-летний хоккеист поделился мнением о своем первом триумфе и рассказал, как стал мусульманином.
— Каково впервые за долгую карьеру брать трофей такого масштаба?
— Это очень приятно. Теперь он навсегда останется со мной. Никто у меня его не отнимет. Слава Богу, слава Всевышнему, что он проявил милость и дал мне возможность выиграть Кубок Гагарина.
— Сильно сказалось на успехе наличие в команде нескольких десятков игроков, тренеров, которые уже не один раз выигрывали Кубок Гагарина?
— Да, меня подкалывали постоянно: «Давай в этом сезоне хоть потрогаешь его, посмотришь». Когда началась финальная серия, говорили: «Ну что, видел его? Как выглядит? Теперь надо потрогать его». Вот я его зафиксировал, посмотрел, а потом потрогал.
— Еще, наверно, особое ощущение от глотков шампанского из Кубка Гагарина.
— Я не пью.
— Точно, вам же как мусульманину нельзя.
— Да, я мусульманин и не пью.
— Как вы вообще пришли к тому, чтобы принять такое вероисповедание?
— Трудно назвать точный момент и конкретный эпизод. Вот пришел к этому и всё. Решение было взрослое, взвешенное. Много факторов повлияло. Просто это не объяснить. Не было такого, что проснулся и решил. Был долгий процесс — шел к этому около трех лет. Долго осознавал себя в этом направлении.
— А когда это случилось?
— Уже давно — шесть лет назад.
— Читаете Коран?
— Коран да, читаю. Пятиразовую молитву соблюдаю.
— А пост не соблюдаете в связи со своими большими нагрузками в хоккее?
— Почему, соблюдаю. Не соблюдал только сейчас в ходе плей-офф. И хочу сказать, чтобы никто примеру моему не следовал. Это не есть хорошо, что я так сделал. Я всё понимаю... Просто многие люди подумают, что если ему так можно, то и я сделаю так.
— А соблюдение всех постов вообще возможно, когда играешь в хоккей на таком уровне?
— Я думаю, что да.
— В чем фишка этого ЦСКА? За счет чего команда умеет вытаскивать матчи и серии, когда кажется, что ей уже не спастись?
— Здесь психологически устойчивые люди. Не разваливаемся, как команда. Когда много пропускаем, не паникуем, стабильно играем, продолжаем действовать так же, как до этого. Гнем свою линию и добиваемся своего.
— Всего второй раз в карьере в возрасте под 30 лет вы оказались в топ-клубе. Понимали, что это может быть последним шансом на трофей?
— Я хотел и мечтал его выиграть. И тут все в раздевалке мечтали. Не важно, что многие ребята до этого уже выигрывали Кубок Гагарина. Они хотели еще выиграть. И сохранили эти эмоции. Вот так всё совпало у нас.
— Найдете мотивацию на поход за новым Кубком Гагарина?
— Конечно. Ребята же нашли. Почему я не могу следовать их примеру?