Пути регионов: как начался тур хоккейной сборной России по стране

Челябинск открыл большой тур сборной России – 25 по стране. Как бы противоречиво ни выглядел проект команды Романа Ротенберга, трибуны в Челябинске искренне радовались победам над белорусами. Команда отблагодарила яркой игрой с десятью заброшенными шайбами за два матча, воспользовавшись легкой сыростью сборной Белоруссии. Недавно назначенный в сборную Белоруссии Дмитрий Квартальнов только выстраивает систему, а игроки привыкают к новым требованиям.

Новая система и любимец публики

Хоккейный сезон для «Танкограда» ненадолго продлился. «Трактор», как все помнят, не вышел в плей-офф, и болельщики получили шанс побывать на большом хоккее в мае. Полной посадки не дождались — свободные места прослеживались, особенно во второй день. Хотя официальные протоколы подсказывают, что вторая игра собрала на восемь зрителей больше (7481 и 7489). Как бы то ни было, Челябинск тепло встретил матчи сборной.

— Было очень приятно увидеть такую атмосферу, — похвалил в разговоре с «Известиями» челябинских болельщиков нападающий СКА Василий Глотов. — Приятно удивлен такой реакцией болельщиков: они болели, поддерживали. Мне очень понравилось.

Для полноты ощущений не хватило спортивной интриги. Борьбы не получилось ни в первом матче, ни во втором (4:0 и 6:2). Российский специалист Дмитрий Квартальнов дебютировал в сборной Белоруссии с двух поражений. Причем крупных.

Хотя в игре и прослеживались фирменные нотки стиля Квартальнова: белорусы действовали динамично, шли вперед с места отбора шайбы, создавали моменты, но подвела реализация. Это стало следствием уверенных действий вратарей — Даниила Исаева и Никиты Серебрякова. Не зря КХЛ номинировала их обоих на приз лучшему голкиперу сезона.

Еще важный момент: возможно, перед большим туром новый тренер нагрузил команду. Для игроков сборной провели короткий тренировочный кэмп с достаточно серьезными нагрузками.

— С баллонами бегали? Нет, но были интенсивные тренировки, особенно на льду, — рассказал «Известиям» защитник белорусов Владислава Еременко. — В зале работали с большими весами. Как будто после отпуска вышли готовиться к следующему сезону.

Впрочем, два поражения белорусов — не повод для огорчений. Проиграли, обидно, но стоит признать: Квартальнов собрал в тур очень молодую команду. Каждый хоккеист дополнительно мотивирован после знакомства с новым тренером. Заслужить уважение и признание наставника можно уже сейчас, не дожидаясь начала летних сборов.

— У ребят новый тренер, — продолжил Василий Глотов. — Им есть что доказывать. У них новая система. Не все игроки ее знают. Думаю, им нужно время на адаптацию под новую систему и на притирку с новыми партнерами. Параллельно — нет времени на раскачку. Все парни молодые, им надо доказывать. Это непростой момент для них. Они голодные, агрессивные. Я бы не сказал, что Белоруссия — легкий соперник.

Отметим, что все дни игроки приветливо соглашались на беседы. Никто не ходил по коридорам арены с кислыми лицами, не воротил нос и не бегал от журналистов. Больше же всего внимания предсказуемо получил Илья Карпухин. Челябинский воспитанник сыграл на родной арене за сборную страны. Этот момент защитник запомнит на всю жизнь.

— Стандартный предстартовый мандраж — это нормально, — признался «Известиям» Илья Карпухин. — Сильно не волновался, чувствовал себя довольно комфортно.

Победный гонг

Еще журналисты очень удивились, увидев в раздевалке сборной России настоящий гонг. Оказалось, это отсылка к телепередаче «Что? Где? Когда?».

— Это маленькая традиция для празднования победы после матча, — пояснил в микст-зоне нападающий СКА Валентин Зыков после первой игры. — Каждый подходит и бьет? Нет, только лучший игрок. Сегодня им стал Исаев.

После второй победы над белорусами в гонг бил сам Зыков. Валентин оформил снайперский и ассистентские дубли. Вот как работает сила интервью.

В целом проект игры сборной России в регионах видится перспективным. Москва и Санкт-Петербург перенасытились крупными турнирами. Как на клубном, так и на уровне сборной. Провинция, напротив, изголодалась по большому хоккею.

— Какие города могли бы принять туры сборной России в будущем? Все города, — уверенно ответил «Известиям» Роман Ротенберг. — Например, Ярославль. Это могут быть Казань, Новосибирск, Омск, Магнитогорск. Играть надо везде, чтобы популяризировать хоккей. Сборная России — это совсем другой уровень.

Большой тур сборной продолжится в Астане. К российско-белорусской программе присоединится Казахстан, который готовится к чемпионату мира. Дальше команды сыграют в Красноярске, Туле и Минске. Хочется верить, что остальные города примут хоккеистов так же тепло, как Челябинск.