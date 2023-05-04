Шестерка и вратарь: как Бобровский ведет свою команду к Кубку Стэнли

Не успели поклонники НХЛ перевести дух после громких сенсаций, как уже в среду, 3 мая, стартовал второй раунд Кубка Стэнли. «Сиэтл» обыграл «Даллас» Евгения Дадонова (5:4), а «Флорида» Сергея Бобровского смогла взять верх над «Торонто» (4:2). Российский вратарь стал одни из героев матча, отразив 34 броска, и назван третьей звездой встречи. Победа «пантер» лишний раз подтвердила, что делать прогнозы в плей-офф НХЛ — дело неблагодарное. Чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не сыграют во втором раунде, и уже совершенно точно в этом году трофей достанется кому-то впервые за 17+ лет или вообще впервые в истории.

Восток

«Торонто» – «Флорида»

После победы над «Тампой» болельщики «Торонто» громко скандировали фразу: «Мы хотим «Флориду!» Пожалеют ли фанаты «листьев» о своих желаниях — вопрос открытый. Обе команды прошли в первом раунде через настоящие испытания и сейчас находятся на моральном подъеме.

Номинальным фаворитом выглядит «Торонто», но «Пантерз» уже доказали, что готовы столкнуться с любыми трудностями. Статистика регулярки мало о чем говорит, но три матча между этими клубами закончились в овертаймах.

Первая игра серии также получилась на загляденье. Причем, как и ожидалось, на первый план вышла вратарская дуэль. Сергей Бобровский, который в этом плей-офф буквально восстал из пепла, показывает чуть ли не свою лучшую игру за всю карьеру. В первом раунде во многом благодаря его надежности «пантеры» остановили победителей Восточной конференции «Бостон».

С «Торонто» Сергей тоже вышел на первый план. Отразил 34 броска и несколько раз по-настоящему выручил свою команду. Причем ключевое спасение россиянин сделал за минуту до финальной сирены, наглухо перекрыв низ левым щитком и не дав разорвать себя Бантингу и Нюландеру. Дрогни голкипер «Пантер», и веселая концовка с очередным навалом «Листьев» им была бы обеспечена.

Поэтому после победы гостей у лиги не было вариантов, кроме как дать ему статус третьей звезды встречи, а у «пантер» — расписаться в любви к уроженцу Кузбасса: «Он был невероятен, он был великолепен в каждой игре, в которой участвовал. На это было потрясающе смотреть. Это то, что нам нужно от него, и он активизировался», — отмечал вклад Бобровского в микст зоне Сэм Беннетт.

— Сергей прекрасно действует в этом плей-офф, но для меня это не сенсация — отметил в разговоре с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский. — Бобровский обладает невероятным опытом, дважды брал «Везину Трофи» (приз лучшему вратарю сезона). Да, после перехода во «Флориду» его статистика ухудшилось, но тут были вопросы не столько к Сергею, сколько к защитной системе команды. В этом году она нашла неплохие сочетания защитников, команда играет более слаженно. Так что не удивлюсь если он преподнесут и вторую сенсацию, оставив за боротом и «Торонто».

«Каролина» – «Нью-Джерси»

«Девилз» пробились во второй раунд плей-офф впервые с 2012 года, когда клуб дошел до финала. О повторении сценария думать еще слишком рано, но «дьяволы» уже при любых раскладах могут занести себе нынешний сезон в актив. Команда Линди Раффа продемонстрировала характер, сенсационно выбив «Рейнджерс» Артемия Панарина, Владимира Тарасенко и Игоря Шестеркина.

Победа над «Айлендерс» далась «Каролине» очень непросто, а многие ожидали от команды Рода Бриндамора более внятной игры. Уже не первый год клуб Андрея Свечникова (один из лидеров команды, к сожалению, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы) удивляет своей прямолинейностью в атаке, и зачастую именно это служит причиной вылета. Исключать такой ход событий в этой паре не стоит. «Дьяволы» засушили два матча с «Рейнджерс», а у команды появился новый герой. Голкипер Акира Шмид заменил в воротах Витека Ванечека и показал феноменальный результат — четыре победы в пяти играх при 95,1% сейвов.

Западная конференция

«Даллас» – «Сиэтл»

«Сиэтл» сотворили мегасенсацию и отправили в отпуск действующих чемпионов «Колорадо». У «Кракен» невероятно сбалансированный состав, а в первом раунде голами отличились 15 игроков! Потрясающий прогресс показывает «Кракен», который в прошлом сезоне занял 30-е место в лиге, а сейчас поборется за финал конференции. В любом случае для этого придется очень сильно постараться. «Даллас» показал, что не испытывает особых проблем даже в отсутствие опытнейшего Джо Павелски.

Американский форвард получил травму в серии с «Миннесотой», но вышел в первом матче против «Сиэтла» и тут же выдал суперматч. Павелски оформил покер в ворота Филиппа Грубауэра, став самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола в игре плей-офф (38 лет и 245 дней). Однако это не помогло его команде победить: «Старз» пропустили решающую шайбу в овертайме (4:5). Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало встречи — в 4.30 мск.

«Вегас» – «Эдмонтон»

«Эдмонтон» может второй сезон подряд выйти в финал конференции, и это отличный результат. Сбалансированность звеньев «Вегаса» намного предпочтительней, но это не гарантирует им статус очевидного фаворита в этой паре.

Для «рыцарей» хорошей новостью стало возвращение форварда Марка Стоуна. Капитан «Голден Найтс» отсутствовал три месяца из-за травмы спины, но в первом раунде набрал 8 (3+5) очков, разделив лидерство с Чендлером Стивенсоном.

— Марк — это наш козырь в рукаве. Мы благодарны ему, что он приложил столько усилий, чтобы вернуться на лед. Он сыграет огромную роль в этой серии. Вот увидите, — говорит Джек Айкел, который проводит свой первый плей-офф в карьере.

Американец был выбран на драфте НХЛ-2015 под вторым номером, а выше него ушел только Коннор Макдэвид. Противостояние двух звездных форвардов станет изюминкой этой серии и добавит антуража. Многие ставили под сомнение способности Айкела в плей-офф, но он хорошо провел первый раунд и набрал 5 (3+2) очков в пяти играх. Его команда не забывает про игру в своей зоне и в серии с «Виннипегом» заблокировала 101 бросок. В регулярном чемпионате по этому показателю «Вегас» был лучше всех (1494).