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Шестерка и вратарь: как Бобровский ведет свою команду к Кубку Стэнли

Достижение нашего голкипера и другие интриги второго раунда плей-офф
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Bob DeChiara
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Не успели поклонники НХЛ перевести дух после громких сенсаций, как уже в среду, 3 мая, стартовал второй раунд Кубка Стэнли. «Сиэтл» обыграл «Даллас» Евгения Дадонова (5:4), а «Флорида» Сергея Бобровского смогла взять верх над «Торонто» (4:2). Российский вратарь стал одни из героев матча, отразив 34 броска, и назван третьей звездой встречи. Победа «пантер» лишний раз подтвердила, что делать прогнозы в плей-офф НХЛ — дело неблагодарное. Чемпионы НХЛ последних 16 сезонов не сыграют во втором раунде, и уже совершенно точно в этом году трофей достанется кому-то впервые за 17+ лет или вообще впервые в истории.

Восток

«Торонто» – «Флорида»

После победы над «Тампой» болельщики «Торонто» громко скандировали фразу: «Мы хотим «Флориду!» Пожалеют ли фанаты «листьев» о своих желаниях — вопрос открытый. Обе команды прошли в первом раунде через настоящие испытания и сейчас находятся на моральном подъеме.

Номинальным фаворитом выглядит «Торонто», но «Пантерз» уже доказали, что готовы столкнуться с любыми трудностями. Статистика регулярки мало о чем говорит, но три матча между этими клубами закончились в овертаймах.

Первая игра серии также получилась на загляденье. Причем, как и ожидалось, на первый план вышла вратарская дуэль. Сергей Бобровский, который в этом плей-офф буквально восстал из пепла, показывает чуть ли не свою лучшую игру за всю карьеру. В первом раунде во многом благодаря его надежности «пантеры» остановили победителей Восточной конференции «Бостон».

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С «Торонто» Сергей тоже вышел на первый план. Отразил 34 броска и несколько раз по-настоящему выручил свою команду. Причем ключевое спасение россиянин сделал за минуту до финальной сирены, наглухо перекрыв низ левым щитком и не дав разорвать себя Бантингу и Нюландеру. Дрогни голкипер «Пантер», и веселая концовка с очередным навалом «Листьев» им была бы обеспечена.

Поэтому после победы гостей у лиги не было вариантов, кроме как дать ему статус третьей звезды встречи, а у «пантер» — расписаться в любви к уроженцу Кузбасса: «Он был невероятен, он был великолепен в каждой игре, в которой участвовал. На это было потрясающе смотреть. Это то, что нам нужно от него, и он активизировался», — отмечал вклад Бобровского в микст зоне Сэм Беннетт.

— Сергей прекрасно действует в этом плей-офф, но для меня это не сенсация — отметил в разговоре с «Известиями» обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский. Бобровский обладает невероятным опытом, дважды брал «Везину Трофи» (приз лучшему вратарю сезона). Да, после перехода во «Флориду» его статистика ухудшилось, но тут были вопросы не столько к Сергею, сколько к защитной системе команды. В этом году она нашла неплохие сочетания защитников, команда играет более слаженно. Так что не удивлюсь если он преподнесут и вторую сенсацию, оставив за боротом и «Торонто».

«Каролина» – «Нью-Джерси»

«Девилз» пробились во второй раунд плей-офф впервые с 2012 года, когда клуб дошел до финала. О повторении сценария думать еще слишком рано, но «дьяволы» уже при любых раскладах могут занести себе нынешний сезон в актив. Команда Линди Раффа продемонстрировала характер, сенсационно выбив «Рейнджерс» Артемия Панарина, Владимира Тарасенко и Игоря Шестеркина.

Победа над «Айлендерс» далась «Каролине» очень непросто, а многие ожидали от команды Рода Бриндамора более внятной игры. Уже не первый год клуб Андрея Свечникова (один из лидеров команды, к сожалению, уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы) удивляет своей прямолинейностью в атаке, и зачастую именно это служит причиной вылета. Исключать такой ход событий в этой паре не стоит. «Дьяволы» засушили два матча с «Рейнджерс», а у команды появился новый герой. Голкипер Акира Шмид заменил в воротах Витека Ванечека и показал феноменальный результат — четыре победы в пяти играх при 95,1% сейвов.

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Западная конференция

«Даллас» – «Сиэтл»

«Сиэтл» сотворили мегасенсацию и отправили в отпуск действующих чемпионов «Колорадо». У «Кракен» невероятно сбалансированный состав, а в первом раунде голами отличились 15 игроков! Потрясающий прогресс показывает «Кракен», который в прошлом сезоне занял 30-е место в лиге, а сейчас поборется за финал конференции. В любом случае для этого придется очень сильно постараться. «Даллас» показал, что не испытывает особых проблем даже в отсутствие опытнейшего Джо Павелски.

Американский форвард получил травму в серии с «Миннесотой», но вышел в первом матче против «Сиэтла» и тут же выдал суперматч. Павелски оформил покер в ворота Филиппа Грубауэра, став самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола в игре плей-офф (38 лет и 245 дней). Однако это не помогло его команде победить: «Старз» пропустили решающую шайбу в овертайме (4:5). Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов не отметился результативными действиями. Второй матч в серии состоится 5 мая. Начало встречи — в 4.30 мск.

«Вегас» – «Эдмонтон»

«Эдмонтон» может второй сезон подряд выйти в финал конференции, и это отличный результат. Сбалансированность звеньев «Вегаса» намного предпочтительней, но это не гарантирует им статус очевидного фаворита в этой паре.

Для «рыцарей» хорошей новостью стало возвращение форварда Марка Стоуна. Капитан «Голден Найтс» отсутствовал три месяца из-за травмы спины, но в первом раунде набрал 8 (3+5) очков, разделив лидерство с Чендлером Стивенсоном.

— Марк — это наш козырь в рукаве. Мы благодарны ему, что он приложил столько усилий, чтобы вернуться на лед. Он сыграет огромную роль в этой серии. Вот увидите, — говорит Джек Айкел, который проводит свой первый плей-офф в карьере.

Американец был выбран на драфте НХЛ-2015 под вторым номером, а выше него ушел только Коннор Макдэвид. Противостояние двух звездных форвардов станет изюминкой этой серии и добавит антуража. Многие ставили под сомнение способности Айкела в плей-офф, но он хорошо провел первый раунд и набрал 5 (3+2) очков в пяти играх. Его команда не забывает про игру в своей зоне и в серии с «Виннипегом» заблокировала 101 бросок. В регулярном чемпионате по этому показателю «Вегас» был лучше всех (1494).

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