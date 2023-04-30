Казань взял: ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина

Московский ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. 29 апреля подопечные Сергея Федорова в заключительном, седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграли в гостях казанский «Ак Барс». Эта битва за главный трофей лиги по качеству игры и уровню напряженности выдалась одной из лучших за 15-летнюю историю турнира. Армейцы могли решить все вопросы уже в середине недели, когда повели в серии со счетом 3:1. Им оставалось выиграть всего один матч для общей победы, но «Ак Барс» сумел навязать сопернику борьбу, добыл две победы и растянул серию до максимума — семи матчей. Таким образом, 29 апреля зрители увидели битву, которая решила исход сезона. Команды выдали крайне напряженную встречу, победу в которой одержал ЦСКА со счетом 3:2.

Ажиотажный спрос

Солнечный субботний день в Казани настраивал на позитивный лад местных болельщиков, которые готовы были носить на руках свою команду уже за то, что она смогла выровнять серию в безнадежной ситуации. Билеты на «Татнефть Арену» вместимостью чуть менее 9 тыс. зрителей были раскуплены еще за сутки до игры. Уже за полтора часа до стартового вбрасывания народ стал подходить к стадиону.

По внешним признакам создавалось впечатление, что «Ак Барс» психологически более устойчив перед ключевой встречей сезона. Клуб разрешил прессе присутствовать на утренней раскатке, хотя по регламенту не обязан это делать. Впрочем, также себя он вел и перед предыдущими играми, когда горел в серии 1:3 и 2:3. Даже в критический момент главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов не стал закручивать гайки. За несколько часов до встречи раскованно себя вели и хоккеисты, перешучиваясь с журналистами и обслуживающим персоналом.

ЦСКА, наоборот, максимально закрылся. И дело не только в недопуске СМИ на раскатку. За полчаса до начала матча с напряженным лицом около арены на парковке прогуливался президент армейцев Игорь Есмантович, для которого это был уже пятый подряд финал Кубка Гагарина.

Руководители «Ак Барса» были на позитиве так же, как и команда. Президент клуба Наиль Маганов встретил приехавших на игру президента ФХР Владислава Третьяка и первого президента Республики Татарстан (1991–2010 годы) Минтимира Шаймиева. VIP-персоны перешучивались на тему грядущей битвы и вспоминали былое. Третьяк не раз повторил, что именно с Шаймиева начались современные успехи республики, города и хоккейной команды.

В период его правления «Ак Барс» получил широкую административную и финансовую поддержку, что привело к двум победам в Суперлиге (1998, 2006) и двух первых Кубках Гагарина (2009, 2010). В третий раз главный трофей КХЛ покорился казанцам в 2018 году уже при нынешнем главе Татарстана Рустаме Минниханове.

Приехало на матч из Москвы еще несколько известных хоккейных персон — чемпион мира 1993 года Андрей Николишин и один из самых влиятельных агентов в нашем хоккее — Шуми Бабаев. Разумеется, на месте было и всё руководство КХЛ во главе с президентом лиги Алексеем Морозовым.

Стабильность и спокойствие

Главные тренеры обеих команд уже давно отличаются хладнокровием и отсутствием паники в критических ситуациях. Это касается как поведения на публике и в раздевалке, так и стабильности в выборе состава. Однако наставник ЦСКА Сергей Федоров после двух поражений в последних играх всё же решил произвести немалые перестановки в сочетаниях.

Во второе звено к Константину Окулову и Владиславу Каменеву он поставил Максима Мамина, тогда как постоянно игравшего в этой тройке Сергея Плотникова передвинул в четвертое звено к Виталию Абрамову и Семену Панкратову, занявшего в центре место выведенного в 13-е нападающие Тахира Мингачева.

Лучший игрок ЦСКА двух последних встреч Прохор Полтапов оказался в третьей тройке с Михаилом Григоренко и Максимом Соркиным. Лишь первое атакующее звено в лице Антона Слепышева, Андрея Светлакова и Павла Карнаухова осталось без изменений. Сохранились сочетания пар защитников, а место в воротах вновь занял Адам Рейдеборн.

Билялетдинов не менял состав даже после поражений. И лишь между пятой и шестой встречами убрал из заявки Вячеслава Войнова. Причем, скорее всего, на это решение повлияла травма защитника. В остальном казанцы предпочли стабильность.

На первых минутах они имели преимущество, сразу навязав сопернику жесткую борьбу в его зоне. В одном из эпизодов мощно бросал от синей линии Илья Сафонов, но Рейдеборн спас гостей. Во второй половине первого периода инициативой большей владел ЦСКА, но и ему это ничего не принесло. Даже большинство после удаления Кирилла Петрова красно-синие не реализовали. Лишь за пять минут до перерыва после броска Карнаухова шайба едва не отскочила в ворота от Тимура Билялова, но вратарь «Ак Барса» успел накрыть ее ловушкой до того, как она укатилась за ленточку.

В целом даже без обилия моментов первый период порадовал скоростями и большим объемом силовой борьбы, в том числе и несколькими локальными потасовками между группами игроков обеих команд. До паузы Билялову еще несколько раз пришлось спасать свою команду, и поймавший кураж голкипер справился. А на последней минуте одной из немногих успешных контратак умело воспользовался Кирилл Петров, сумевший открыть счет и заставить трибуны заглушить своим криком всю местную акустику.

Решающий период

Первый период подтвердил тенденцию нынешнего финала, когда забивает команда, меньше бросающая по чужим воротам. Вот и ЦСКА превзошел в первые 20 минут соперника по броскам 15:4.

Но уже на 15-й секунде второго периода это преимущество переросло в гол. С передачи Григоренко счет сравнял Слепышев. Поймав кураж, армейцы четыре минуты не выпускали соперника из его зоны, но «Ак Барс» выстоял, Билялов снова спасал.

А затем Кирилл Петров едва не забил снова, но пробил выше ворот при выходе один на один с Рейдеборном. Почти сразу же не повезло Кириллу Адамчуку, пробившему в перекладину. Но на 28-й минуте казанцы всё же вышли вперед — с передачи Александра Радулова отличился Дмитрий Воронков.

На кураже хозяева попытались увеличить преимущество, но уже через 2,5 минуты с первой же атаки ЦСКА сравнял благодаря голу Владислава Каменева. А еще через две минуты армейцы продемонстрировали свою фирменную способность из ничего делать себе преимущество и впервые в этом матче повели в счете. Шайбу забросил Даррен Диц.

В третьем периоде «Ак Барс» сделал всё, чтобы спасти игру. Он большую часть времени проводил в чужой зоне, но плотность обороны ЦСКА была такая, что хозяева почти не создавали моменты. Тем не менее в середине периода им удалось вывести Станислава Галиева на бросок с убойной позиции, однако нападающий казанцев пробил в Рейдеборна. Ко всему прочему, сразу после этого «Ак Барс» получил удаление. Ему удалось достаточно спокойно убить двухминутное меньшинство, но времени на перелом хода встречи было потеряно изрядно.

В оставшиеся семь минут попытки отыграться были тщетны. Не помогло даже большинство, полученное за пять минут до конца основного времени. Несколько моментов при его розыгрыше хозяева создали, но Рейдеборн был на месте. ЦСКА сохранил звание обладателя Кубка Гагарина. Он выиграл этот трофей в третий раз в своей истории и сравнялся по этому показателю с «Ак Барсом». Обе команды являются рекордсменами по числу побед в этом турнире. MVP (самым ценным игроком) этого плей-офф признали Михаила Григоренко.