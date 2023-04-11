Возвращение с легендой: как «Ак Барс» добрался до финала Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» стал первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. В финале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он уверенно выиграл серию с омским «Авангардом» (4:1). При этом сезон у команды складывался тяжело: к середине регулярного чемпионата команда шла только на седьмом месте в конференции, хотя подписала сразу несколько топ-игроков. Как казанцам помогла смена главного тренера и кто будет фаворитом финала кубка — в материале «Известий».

Звездный состав и большие ожидания

В межсезонье «Ак Барс» радовал своих болельщиков яркими трансферами. Казанцы объявляли одно громкое подписание за другим: Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов. А во главе — не менее звездный Олег Знарок, приводивший сборную России к победе на Олимпийских играх – 2018 и трижды завоевавший Кубок Гагарина (два раз с «Динамо», еще один — со СКА).

Однако первая половина сезона складывалась для Знарка и его подопечных довольно плохо. Результаты для такого подбора игроков были слабые, а в СМИ появлялись слухи о конфликтах в раздевалке. И казалось, что сезон для команды будет провальным.

— Конечно, «Ак Барс» подписал ряд топ-исполнителей, и, как обычно это бывает в команде, где находится много звезд, все хотели получать большое количество игрового времени, — подчеркнул в беседе с «Известиями» хоккейный агент и экс-игрок ЦСКА Никита Квартальнов. — Нужно время для адаптации такого звездного коллектива. Сезон начался для них неудачно.

Под руководством Знарка команда одержала 16 побед и потерпела 20 поражений. 2 декабря было объявлено, что тренер покидает клуб по собственному желанию. На момент его ухода казанцы находились на седьмом месте в Восточной конференции.

Клуб очень грамотно среагировал на спад. На пост главного тренера был назначен Зинэтула Билялетдинов, который возглавлял команду с 2004 по 2011, а затем с 2014 по 2019 год. Под его руководством «Ак Барс» трижды выигрывал Кубок Гагарина, еще один раз — Суперлигу.

— Зинэтула Билялетдинов — это легенда клуба, звезда нашего хоккея, тренер старой закалки, где дисциплина, наверное, всегда была на первом месте, — отметил Никита Квартальнов. — С его приходом команда преобразилась, было видно, что каждый понял свою роль. Амбиции где-то немного ушли, и все стали работать на благо команды. И тот факт, что они в итоге сыграют в финале кубка Гагарина, для меня не сюрприз. Это было ожидаемо. Ребята — молодцы, что собрались, вырулили ситуацию и показали свой класс.

Возвращение

После прихода Билялетдинова у «Ак Барса» стала налаживаться игра. Казанцам, можно сказать, повезло, что со своими проблемами они столкнулись задолго до решающих матчей. Впереди у нового старого тренера была еще половина чемпионата, чтобы все исправить и реабилитироваться в глазах и болельщиков, и руководства.

С каждым матчем подопечные Зинэтулы Билялетдинова набирали ход. В итоге «Ак Барс» закончил регулярный чемпионат на первом месте Восточной конференции.

— «Ак Барс» — явный претендент на чемпионство, — считает Никита Квартальнов. — Я не знаю, с кем они будут играть в финале, с ЦСКА или СКА, но в любой паре будут явным фаворитом. «Ак Барс» практически всегда был номер один в нашей стране. Всегда у них были хорошие команды. Не зря они выиграли три Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф казанцы играли с «Нефтехимиком», который навязал хорошую борьбу, но класс команды сыграл свою роль. Во втором раунде у «Ак Барса» была тяжелая серия с «Адмиралом» с перелетами на Дальний Восток, но и здесь казанцы оказались сильнее. Стоит учитывать также энергозатратный стиль игры «Адмирала». Но все-таки команда Билялетдинова не дала сопернику утащить себя в седьмую игру и завершила серию в шестом матче.

А вот с «Авангардом» в финале конференции «Ак Барсу» понадобилось меньшее количество игр — серия завершилась со счетом 4:1. Тренерский штаб сработал грамотно, а игроки не выключались из игры, даже уступая в счете, и грамотно пользовались своими моментами. Как итог — дважды «Ак Барс» отыгрывался с 0:2 и доводил дело до победы.

Серии в этом плей-офф получаются длинными. Только две из четырнадцати закончились со счетом 4:0. В связи с этим в финале на первое место выйдет физическое состояние игроков.

С одной стороны будет «Ак Барс», который заканчивал свои серии в 5–6 матчах, не теряя при этом игрового тонуса. В финале Запада играют две команды с абсолютно разными в этом плане ситуациями: у ЦСКА две семиматчевые серии, а СКА выиграл 4:0 во втором раунде у «Торпедо» и потерял игровой тонус.

— Понятно, что физическое состояние будет на первом месте в финале, — заключил Никита Квартальнов. — Что ЦСКА, что СКА, что «Ак Барс» — топ-3 нашей лиги. Все игроки в этих командах — опытные бойцы, проходили огонь и воду и понимают, как свой организм готовить в стрессовой ситуации. В каждой команде есть опытный тренерский штаб, который знает, как подвести ребят к решающей серии. Я думаю, что в финале практически у всех игроков будет оптимальная форма. У кого сил будет побольше, тот и победит.

Соперник «Ак Барса» по финалу Кубка Гагарина определится в ближайшие дни. Пока ЦСКА ведет в серии со СКА 3-2.