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Не всех сильней: «Ак Барс» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА

Казанский клуб одержал вторую победу подряд и перевел противостояние в седьмой матч
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Решающая схватка за главный приз Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) растянулась до максимума. В финале Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» и московский ЦСКА сыграют между собой заключительный седьмой матч. Таким образом, второй год подряд в решающей серии плей-офф будет сыграно максимальное количество встреч. 27 апреля казанский клуб одержал выездную победу над армейцами в шестой игре со счетом 2:0. И теперь команды вновь едут в столицу Татарстана, где и определится победитель.

Овечкин всё видит

Проигрывая в серии 1:3, «Ак Барс» оказался в том же положении, что и ЦСКА в прошлом финале. Тогда армейцы с тем же счетом горели после четырех игр с магнитогорским «Металлургом». Причем в середине третьего периода пятого матча у себя дома «Магнитка» вела 2:1 и меньше 10 минут должна была продержаться, чтобы взять трофей. Но тогда подопечные Сергея Федорова сравняли, а потом победили в овертайме (3:2). С этого начался их камбэк, обернувшийся домашней победой в шестом матче и выездной в седьмом, что привело к завоеванию трофея.

Учитывая характер армейцев и их умение выжимать максимум из малейшей возможности забить, думалось, что, оказавшись в положении «Магнитки» в нынешней серии, они их ошибку не повторят и своего не упустят. У «Ак Барса» был другой взгляд на ситуацию. В целом то, что команда неудачно провела три подряд матча, не выглядело логичным.

Казанцы разгромили дома ЦСКА в первой игре (4:1), а потом в своих родных стенах получили жесткие 0:3. Но после переезда серии в Москву «Ак Барс» играл не хуже соперника. Однако минимально проиграл третий и четвертый матчи — 2:3 и 1:2. Особенно обидным было поражение в четвертой встрече, когда в концовке при ничейном счете Владислав Каменев забил победную шайбу с острого угла, она после броска из-за ворот отскочила в сетку от вратаря Тимура Билялова.

Казалось, после такого невезения «Ак Барс» уже не оправится. Он и дома проигрывал 0:1 после первого периода пятого матча. Но в итоге одержал волевую победу (2:1) и вернул серию в Москву. Затратив столько сил, что мало кто верил в еще один успех.

Зинэтула Билялетдинов всю серию не делал изменений в составе и лишь в последней игре вынужденно пошел на это из-за травмы защитника Вячеслава Войнова. На его место в состав заявили Кристиана Хенкеля, не игравшего с первого раунда плей-офф. Вновь команды стали показывать вязкий хоккей с множеством силовых приемов и стычек. С трибуны «ЦСКА Арены» в «Парке легенд» на Автозаводской улице встречу смотрел самый звездный хоккеист России Александр Овечкин.

Его «Вашингтон Кэпиталз» в начале апреля не попал в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поэтому у Ови уже начался отпуск. Интересно, что оба главных тренера, участвующих в этом финале, не чужие для Александра люди. Под руководством Билялетдинова он дебютировал в составе московского «Динамо» в начале 2000-х годов, а Федоров заканчивал карьеру игрока в НХЛ в конце того десятилетия в составе «Вашингтона».

Зеркальный вариант

Уже первый период шестой встречи получился очень жестким и вязким. Быстро команды получили обоюдное двухминутное удаление. Пока армеец Виталий Абрамов и казанец Дмитрий Юдин отбывали наказание, Артем Галимов открыл счет. ЦСКА попытался отыграться, но попадал под усиленный прессинг со стороны гостей. Особенно успешной силовой игрой у «Ак Барса» отличался Артем Лукоянов.

Автор шайбы в ворота казанцев в предыдущей игре Прохор Полтапов мог отличиться вновь, но после отбора шайбы у Станислава Галиева он попал в штангу. Во втором периоде вновь было тотальное преимущество у ЦСКА. Они переиграли соперника по броскам.

Во многих предыдущих сериях плей-офф красно-синие побеждали при минимальном количестве бросков по чужим воротам. На сей раз это правило отзеркалили против них. Билялов очень надежно отыграл и спасал свою команду.

А незадолго до второго перерыва при розыгрыше большинства Вадим Шипачев удвоил преимущество. «Ак Барс» сидел в своей зоне и большую часть третьего периода, но ЦСКА ничего не смог сделать в атаке. За семь минут до конца он получил право разыграть лишнего, и казанцы едва не добили соперника в меньшинстве. После обреза у армейцев Дмитрий Воронков вышел один на один с Адамом Рейдеборном, но попал в перекладину. На последней минуте ЦСКА снял вратаря и заменил его на шестого полевого игрока, и Никита Дыняк забил в пустые ворота.

Последний матч сезона пройдет в Казани в субботу и начнется в 17:00. В случае победы ЦСКА он сравняется с «Ак Барсом» по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас клуб из столицы Татарстана — рекордсмен по завоеванию этого трофея: у него их три. И укрепит свое лидерство, если выиграет ближайшую встречу.

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