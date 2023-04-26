Ах, «Барс»: казанцы сохранили шансы на победу в Кубке Гагарина

Хоккеисты казанского «Ак Барса» сохранили шансы на победу в Кубке Гагарина. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова 25 апреля сумели выиграть дома пятый матч финала плей-офф КХЛ против московского ЦСКА (2:1). Счет в серии 3:2 в пользу армейцев. Тем не менее они остаются фаворитами в борьбе за главный трофей лиги.

Им осталось выиграть всего одну встречу, чтобы завоевать Кубок Гагарина во второй год подряд. Теперь команды переезжают в Москву. Им точно предстоит шестой матч серии. Интрига в решающем противостоянии сезона сохраняется.

Казань на краю пропасти

В составе «Ак Барса» обошлось без изменений. Зинэтула Билялетдинов предпочел не шарахаться даже после трех поражений. Он вообще в этом финале идет лишь на локальные перестроения. Так, в первом матче отметился лишь снятием первого центрального нападающего команды Вадима Шипачева со вбрасываний, заменив его на Кирилла Семенова. Это помогло победить 4:1.

Но следующие три матча оказались за ЦСКА. Сначала подопечные Сергея Федорова выиграли 3:0, а после сдвоенного выезда в Москву одержали две минимальные победы (3:2 и 2:1). Изначально было ясно, что казанцев ждет крайне тяжелая серия, так как армейцы отличаются колоссальным победным опытом и невероятным хладнокровием в критических ситуациях.

Эта команда строилась более пяти лет, когда ей прививались железная дисциплина и четкая система игры. А за два года работы главным тренером Сергея Федорова в решающих матчах создается ощущение, что на льду у красно-синих не люди, а роботы. Когда игра у них не клеится, они умудряются в нужный момент прибавить и победить. Особенно это проявилось год назад, когда ЦСКА вытащил казавшуюся уже безнадежной финальную серию, отыгравшись с 1:3 у магнитогорского «Металлурга» и победив 4:3.

В нынешнем плей-офф армейцы также имели проблемы в первых двух раундах, когда лишь по итогам семи матчей прошли череповецкую «Северсталь» (4:3) и ярославский «Локомотив» (4:3). В нужные моменты команда прибавляла, хотя казалось, что она может дрогнуть. А к двум ключевым сериям вышла на пик формы. В результате петербургский СКА в финале Западной конференции был обыгран в шести матчах (4:2).

А победа в финале могла быть оформлена в пяти встречах. «Ак Барс» в двух предыдущих встречах выглядел не хуже соперника, но сказывались опыт ЦСКА и феноменальная реализация моментов. Даже проигрывая по броскам, армейцы иногда забивают при минимуме возможностей.

Борьба продолжается

Клуб из столицы Татарстана попытался противопоставить красно-синим опыт своего главного тренера, а также класс лидеров — Александра Радулова, Вадима Шипачева и Кирилла Семенова, — да бойцовские качестве нижних звеньев. Последние навязали борьбу сопернику в первом периоде, замучив его силовыми приемами.

Но на последней минуте перед перерывом молодой Прохор Полтапов из ничего сделал гол, пройдя от своей зоны и обойдя трех игроков хозяев. ЦСКА повел 1:0. Среди плохо сыгравших в этом эпизоде оказался защитник хозяев Вячеслав Войнов, проводящий очень бледный для себя финал. По ходу встречи его перестали выпускать на лед.

— Даже такой опытный защитник, как Вячеслав Войнов, провел неудачный матч. Сделал элементарную ошибку в эпизоде с голом ЦСКА, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов. — Защитника учат, что он должен перекрыть центр и заставить нападающего идти в угол. Это ему с детства говорят. А Войнов перекрыл угол и открыл дорогу Полтапову к воротам. Детская ошибка. Защитник такого уровня подобное допускает редко, так что можно сослаться на то, что его просто перемкнуло в условиях такого напряжения. Но нужно отдать должное и Полтапову, который хорошо держит шайбу и распоряжается ей, что показал в эпизоде с голом.

В начале второго периода Полтапов едва не сделал дубль, но не смог переиграть Билялова с пятака. Тут же в штангу попал Виталий Абрамов. Упустив шанс удвоить преимущество, гости позволили казанцам сравнять. В середине второго периода лидер «Ак Барса» Александр Радулов забил в большинстве.

В третьем периоде хозяев едва не похоронил Дмитрий Юдин, получивший двойной малый штраф за то, что боднул головой соперника. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выстояли четыре минуты в меньшинстве. Казалось, «Ак Барс» поймает кураж. Но поначалу всё равно был вынужден отбиваться. Тем не менее за восемь с половиной минут до конца основного времени хозяева получили момент. И не очень заметный в этом плей-офф Станислав Галиев с передачи Семенова вывел казанцев вперед.

— Юдин сделал глупость, но его сначала ударили с лавочки ЦСКА, — добавил Владимир Крикунов. — Он ехал вдоль лавочки соперника, и кто-то из армейцев его спровоцировал ударом. Поэтому Юдин остановился и пошел отвечать. Я это четко видел в трансляции. Не понимаю, почему судьи подобное просмотрели. А Дима сорвался и ударил головой армейца. Зря сделал, надо было сдержаться. В результате в такой ответственный момент оставил в меньшинстве своих партнеров на четыре минуты. Молодцы казанцы, что выстояли. Может быть, этот отрезок их и мобилизовал на победный гол.

«Ак Барсу» удалось продержаться оставшееся время и добиться итоговой победы. Он продолжает находиться на краю пропасти, но еще остается в игре и сохраняет шансы на трофей.

— «Ак Барс» вполне может вытянуть эту серию, — резюмировал Крикунов. — Это две равные команды. Исход каждого матча зависит от того, кому чуть-чуть больше улыбнется удача. От этих мелочей зависит то, кто выиграет эту серию. При таком раскладе было бы аномально, решись все в пяти матчах. Команды наиграли минимум на шесть встреч, так что все логично. В целом этот финал очень качественный, но вязкий. Оба клуба мало забивают и мало пропускают. Все игроки «Ак Барса» горели, поскольку осознавали, что прижаты к стенке. В итоге выиграли за счет сумасшедшей самоотдачи. Главное, чтобы успели восстановиться к шестой игре. Сейчас не все выдерживают напряжение финала.

Серия переезжает в Москву, где вечером 27 апреля состоится шестой матч. ЦСКА в случае победы выиграет Кубок Гагарина. Если эту игру заберет «Ак Барс», то серия вновь вернется в Казань, где 29 апреля пройдет последний седьмой матч финала, по итогам которого определится победитель сезона.