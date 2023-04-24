Работа по Каменеву: ЦСКА в одной игре от победы в Кубке Гагарина

ЦСКА выиграл третий матч в финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Ак Барса». Команда тренера Сергея Федорова обыграла казанский клуб (2:1) и ведет со счетом 3:1 в серии. Победную шайбу на 56-й минуте в третьем периоде забросил нападающий Владислав Каменев. Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн отразил 23 из 24 бросков. Армейцы выиграли третий матч подряд в этой серии у коллектива Зинэтулы Билялетдинова. В прошлых двух играх москвичи одержали победы со счетом 3:0 и 3:2. До победы в Кубке Гагарина им осталось выиграть всего один матч.

Обмен шайбами

Как обыгрывать нынешний ЦСКА в ключевые моменты — загадка, ответ на которую знают немногие. Не давать армейцам бросать по своим воротам? «Ак Барс» делает всё, чтобы шайба как можно реже доходила до ворот Тимура Билялова. Минимизировать количество грубых голевых ошибок? Их у казанцев и так минимум. Максимально нагружать Адама Рейдеборна и переводить количество собственных моментов в качество? Швед вроде бы не жалуется на отсутствие работы и постоянно находится под шквалом бросков. Порой кажется, как ты ни играй, команда Сергея Федорова выжмет воду даже из камня.

Чего точно нельзя было делать татарстанцам в ключевой встрече финала, так это удаляться и пропускать первыми. И Билялетдинов признавал, что у его команды есть проблемы как с меньшинством, так и с началом матчей. Однако сегодня Казани наконец-то удалось мощно стартовать и нарушить правило «выигрывает тот, кто забивает первым».

Сперва «Ак Барс», выстоявший в раннем меньшинстве после глупого удаления Александра Радулова, вынудил хозяев сфолить два раза подряд и прилично нагрузил шведского голкипера, а затем на 11-й минуте открыл счет. Могли гости распечатать скандинава и в большинстве, где сразу несколько голевых шансов имел Станислав Галиев. Но что не забил праворукий снайпер, то доел на пятаке Кирилл Семенов, забивавший в последний раз еще в серии с «Адмиралом».

Как это часто бывает, ЦСКА оказалось нужно не так много моментов для того, чтобы оперативно сравнять счет через несколько смен. Если в первом большинстве москвичи не смогли пробить Билялова, то во втором прощать соперника не стали и соорудили довольно будничный для себя гол, случившийся благодаря привычно великолепной работе на пятаке. Как ни старался Билялов, после броска Константина Окулова разглядеть шайбу из-за густого трафика, помешать филигранному подправлению Антона Слепышева он не сумел.

Шанс на возвращение

Во второй 20-минутке убийственная реализация армейцев, которые начали чуть перебрасывать соперника, резко улетучилась. И долгое время казанцев от второго гола хозяев оберегал Билялов, который в середине матча не дрогнул перед убежавшим «1 в 0» Павлом Карнауховым и, казалось бы, сделал ключевое спасение. Злая ирония в том, что именно он в концовке отчасти и подвел сегодня «Ак Барс».

В третьем периоде москвичи продемонстрировали очень важную способность прибавлять от смены к смене. Правда, отличная казанская оборона, которая сегодня пыталась остудить атаку Федорова градом из силовых приемов, грамотно вытесняла оппонентов на периметр. Но когда за несколько минут до конца третьего периода на горизонте замаячил овертайм, на помощь ЦСКА во время одной из позиционок пришла откровенная удача. Иначе как объяснить победный гол Владислава Каменева, который наобум откинул шайбу из-за ворот на пятак и неожиданно забил рикошетом от щитка Билялова?

— Сложная игра была, накал соответствует финалу, — отметил на пресс-конференции наставник ЦСКА Сергей Федоров. — У соперника были моменты и у нас. Оказалось так, что мы забили и потом сыграли по счету. Скажу банальность, но ориентировались прежде всего на себя. О сопернике было сказано пару слов, но у нас есть свои моменты, над которыми мы работаем. По броскам общие слова были сказаны. Перебросали в четвертом матче, так как были заряжены на это. Попросил ребят начинать атаку с броска. В финале ничего не бывает незаслуженно. Что посеешь, то и пожнешь. Плей-офф тем и хорош, что каждая игра начинается с нуля. Попереживаем немного, порадуемся, но завтра у нас уже рабочий день.

Вряд ли «Ак Барс», отыгравший почти по всем ключевым показателям равный матч хозяевами, заслуживал поражения этим вечером. Но задайте сами себе вопрос — есть ли прием против этого «армейского» лома, который ковался еще Дмитрием Квартальновым? Заранее хоронить Казань перед пятым матчем серии не хочется. Однако в то, что такой ЦСКА позволит себе проиграть три раза подряд, уже не верится.

— «Ак Барсу» не хватает голов, хотя казанцы создавали много моментов, — подчеркнул «Известиям» бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Терещенко. — Думаю, что серия вернется всё же в Москву. Хочется посмотреть на русский хоккей, увидеть семь матчей все-таки. Мне нравится то качество хоккея, которое показывают команды. Это интересно, ребята находят интересные решения в игре.

Пятая игра пройдет в Казани 25 апреля.