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Раз в пять: «Ак Барс» и ЦСКА вновь определят лучшую команду КХЛ

В 2018 году сильнее были казанцы, в этот раз армейцы настроены на реванш
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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17 апреля в Казани стартует финальная серия Кубка Гагарина. Спустя пять лет в главной серии сезона снова встретятся ЦСКА и «Ак Барс». Армейцы в традиционном финале Западной конференции обыграли СКА (4-2), казанцы же одолели «Авангард» (4-1). Обе команды походят к решающим играм сезона в оптимальных сочетаниях. О том, чего еще можно ждать от финала — в материале «Известий».

Радулов против бывшей команды

Вывеска у нынешнего финала на первый взгляд не слишком впечатляет. ЦСКА и «Ак Барс» не отнесешь к командам, которые гарантированно обеспечивают праздник. Системный хоккей по самое не балуйся, много силовой борьбы на каждом участке площадки и ставка на правильные действия с минимумом риска - этим «великолепием» откроется серия в понедельник. Полный контраст по сравнению с тем, как начинался розыгрыш текущего Кубка Гагарина. Были эмоции, неожиданные сюжеты, нервы и громкие сенсации. Сейчас об этом можно забыть.

Правда, при этом продажа билетов на финал вызвала ажиотаж и в Москве, ив Казани. В прошлом сезоне такого не было: в Москве на финале армейцев с «Магниткой» было немало свободных мест.

Вся надежда на внутренний подтекст, который основывается на событиях недавнего прошлого. Пять лет назад «Ак Барс» выиграл решающую серию у ЦСКА. Тогда московские армейцы в финале Запада неожиданно взяли верх над укомплектованным под завязку свежеиспеченными чемпионами Олимпиады-2018 СКА. Однако дальше столичный клуб окончательно накрыла эпидемия свинки и сил им в самый важный момент не хватило.

Современный «Ак Барс» ассоциируется с двумя людьми — спокойным мэтром Зинэтулой Билялетдиновым и вспыльчивым Александром Радуловым. Отдельно взятые эмоции этого форварда способны накалить ситуацию в любом матче. Вдобавок не стоит забывать об одной истории из 2016-го года.

— Александр [Радулов] дал слово и руководителю клуба, и мне, и Сергею Федорову, который тогда был главным менеджером, что он остается в России на длинный контракт, — рассказал прошлым летом в интервью «Спорт-Экспрессу» президент ЦСКА Игорь Есмантович. — Мы спокойно ждали конца сезона, чтобы подписать соглашение. В самый последний момент Александр нашел причины этого не делать, собрал вещи и уехал в Америку.

Сообщалось, что перед этим Радулов получил в подарок ценные часы от высшего руководства клуба, которые потом не вернул. Насколько правдив слух, пусть для себя каждый решит сам. Но прямо сейчас понятно, что новое пересечение Радулова и ЦСКА принесет мощную интригу. Для серии, от которой большинство экспертов не ждет невероятно зрелищного хоккея, это очень важно.

— Финал — это круто, то, ради чего мы пришли в хоккей когда-то, — признался «Известиям» Александр Радулов. — Либо все, либо ничего. Нужно ценить это, потому что не каждый раз получается добраться до такой стадии. Что думаю о ЦСКА? Хорошая команда с хорошим тренером. Не зря они выиграли кубок в прошлом сезоне, а в этом вышли в финал. Сергей Федоров? Великий хоккеист, который выиграл все, что можно. За свою карьеру он поработал с великими тренерами.

Четыре или три подряд

Любой выигранный титул — шикарная возможность триумфально войти в историю. Перед нынешним финалом ситуация в данном отношении интересна вдвойне. Команда, которая станет чемпионом, будет считаться величайшей за все время существования лиги. Выиграть четвёртый Кубок Гагарина под руководством недавно ставшего прадедушкой Билялетдинова - разве это не легендарно?

— Тот факт, что у ЦСКА все серии были затяжными уже не имеет значения, — отметил «Известиям» Зинэтула Билялетдинов. — На финал обычно игроки умеют себя мобилизовывать. Можно ли сравнить этот ЦСКА с тем, что был пять лет назад? Это немного другая команда. Очень техничные игроки, мобильные, это серьезный соперник.

ЦСКА может выиграть самый престижный трофей КХЛ в третий раз, что с учетом постоянного появления в финалах тоже будет тянуть на эпохальное достижение. Это очень крутой сюжет.

Для полной красоты остается только верить, что содержание финала превзойдет внешнюю обертку. Верится с трудом, но этот плей-офф приучил к разным вещам. Пусть финалисты удивят всех по-крупному.

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