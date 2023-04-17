СКАзка за сказкой: кто сыграет за «Россию 25» с Белоруссией и Казахстаном

Тренерский совет Федерации хоккея России (ФХР) выбрал главного тренера команды «Россия 25» , которая примет участие в майском турне против сборных Белоруссии и Казахстана. Им стал наставник СКА и первый вице-президент федерации Роман Ротенберг. Сам совет, куда входят Вячеслав Третьяк, Владимир Юрзинов и Павел Буре, 16 апреля утвердил его единогласно. Подробнее о назначении и составе новой сборной — в материале «Известий».

Обкатка резерва

Интрига с составом и тренерским штабом сборной России на майских матчах с Белоруссией и Казахстаном решилась до старта финальной серии Кубка Гагарина. Привязка к чемпионату КХЛ неслучайна. Когда «Спартак» представил Алексея Жамнова как нового наставника красно-белых, стало очевидно, что сборную на весеннем турне возглавит другой человек, а контракт с Жамновым не продлят. Это читалось еще после неудачного выступления на Кубке Первого канала. Тренерский совет поставил Жамнову «неуд» за домашний турнир и недвусмысленно намекнул, что пути сборной и тренера разойдутся.

Теперь за национальную команду взялся Роман Ротенберг. Название сборной дополнило уточнение «25». Корректно новость звучит так: Ротенберг возглавил сборную «России 25». Команду, средний возраст игроков которой 25 лет. Последние годы вертикаль делилась на основную сборную и олимпийскую. Во второй просматривали резерв и обкатывали только-только раскрывающихся хоккеистов. Спорная, но понятная и в некоторой степени объяснимая концепция. Теперь главной командой страны стала «Россия 25». Нейминг изначально заставлял задуматься, а после публикации составов вопросов только добавилось.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Первое, что приходит на ум после оценки ростера команды, — в турне по стране отправится не сборная России, а расширенный состав СКА. Петербуржцы делегировали на майские матчи 22 игрока. Конечно, в сборной нашлись места и для представителей других клубов. Четыре хоккеиста вызваны из «Локомотива», по три из «Авангарда», московского «Динамо» и «Торпедо». Представительная делегация СКА не означает, что в заявку попадут только игроки армейцев. Однако сам факт — 22 человека из одной команды — настораживает и не вызывает ничего, кроме недоумения и даже иронии.

Сборная России не участвует в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея (ИИХФ). Соревновательная практика наших хоккеистов сводится к матчам с белорусами и казахстанцами. Правильно, что национальная команда существует даже в рамках жестких международных санкций. Невозможно предсказать, как долго продлится бан ИИХФ. Федерации хоккея России (ФХР) необходимо поддерживать интерес к сборной, в том числе через такие матчи в регионах, которые организовали в мае. В то же время вынужденный спортивный карантин — шанс проверить ближайший резерв из молодых игроков, прогрессирующих в КХЛ.

Проект «Россия 25» на первый взгляд предполагал подобную концепцию. Собрать голодную до побед молодежь, устроить гастроли по провинциальным городам, которые обожают хоккей. Равнодушным такая миссия никого бы не оставила.

Возрастные границы

Всё бы ничего, но 25 — это средний возраст команды. Не удивляйтесь, когда увидите в составе «перспективного» 33-летнего Михаила Пашнина или 28-летнего Святослава Гребенщикова, который последние сезоны метался между КХЛ и ВХЛ. Сложно оценивать состав национальной команды, понимая, по какому принципу подбирались игроки. В мае мы посмотрим на точечно усиленный СКА против Казахстана и Белоруссии. Не исключаю, что для некоторых игроков ближайшие матчи станут смотринами перед переходом в армейский клуб.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Представители основы СКА присутствуют во всех линиях. За «Россию 25» сыграет Сергей Иванов — недавний первый номер молодежной команды и «СКА-1946» из МХЛ. Заслуженно вошли в состав Максим Дорожко из «Витязя» и Даниил Исаев из «Локомотива». Рассмотрел бы их в числе кандидатов на приз лучшему голкиперу сезона. Дмитрия Шугаева из «Северстали» подключали к сборной в прошлом году — неудивительно, что на 24-летнего вратаря обратили внимание и сейчас.

Оборона и нападение практически полностью составлены из игроков СКА. «Россия 25» — проект Романа Ротенберга, который наградил знакомых хоккеистов шансом продлить сезон в свитерах национальной команды. Тренерский совет ФХР единогласно утвердил наставника СКА главным тренером сборной. «Споров по кандидатуре не возникло», — уточнил президент федерации Владислав Третьяк. Только не уточняется, с кем конкурировал Ротенберг. Собственно, а рассматривались ли другие кандидаты?

Карьерному лифту Романа Борисовича позавидуют многие тренеры. В прошлом чемпионате Ротенберг начал официально рулить скамейкой СКА, а после первого полноценного сезона возглавил сборную. Справедливости ради, результаты его команды вполне убедительны, пусть в этом сезоне она и не смогла пробиться в финал Кубка Гагарина.