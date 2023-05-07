«Можно играть больше матчей в КХЛ — без пауз и Евротуров»

Один из ключевых хоккеистов ЦСКА за последние пять лет — нападающий Антон Слепышев. Вернувшийся в 2018-м в Россию из НХЛ после выступления за «Эдмонтон Ойлерз» 28-летний игрок с тех пор взял с армейцами три Кубка Гагарина, а также со сборной России — серебро прошлогодней Олимпиады в Пекине.

В прошлом и нынешнем годах ЦСКА завоевал главный трофей КХЛ при крайне непростых обстоятельствах. Год назад он в финале был на грани поражения от магнитогорского «Металлурга», уступая ему в серии 1:3, но в итоге выиграв 4:3. А в прошедшем розыгрыше плей-офф вели 3:1 в серии с казанским «Ак Барсом», позволили ему сравнять, но в итоге победили в выездном седьмом матче со счетом 3:2, где Слепышев забросил первую шайбу. Ранее голы Антона принесли красно-синим победы в тяжелых третьем и четвертом матчах, выигранных с минимальным перевесом (2:1 и 3:2).

В интервью «Известиям» Слепышев рассказал, за счет чего его команда умеет вытаскивать тяжелые матчи и серии, а также объяснил, как находит мотивацию для завоевания новых трофеев.

— Как удалось собраться на решающий матч, когда со стороны казалось, что опять выпускаете ситуацию из-под контроля?

— Ну что значит опять? Мы ничего не выпускали ни из-под какого контроля ни в одной серии. Все соперники у ЦСКА были серьезные. Поэтому получились такие длинные и сложные серии. В финале в первых матчах где-то нам удача сопутствовала, в последних играх — «Ак Барсу». Но седьмой матч поставил все точки над i. Мы заслужили эту победу и удачу в заключительной встрече.

— Трудно вспомнить другую команду, которая так же, как вы, спокойно прибавляет в нужный момент и добивается результата, даже если кажется, что игра ей совсем не дается.

— На самом деле это только кажется, что спокойно. Здесь надо отдать должное каждому игроку. Каждый из нас отдал всё для победы. Мы верили друг в друга — и тренерский штаб, и команда, и персонал. Поэтому всё это совместная победа. И легко не было, конечно.

— Вы пять лет в ЦСКА, выиграли третий Кубок Гагарина. Как находится мотивация биться за новые трофеи?

— Скажем так, аппетит у нас приходит во время еды. Этот сезон начали плохо, но мы знали, что будет плей-офф, будет серьезная цель, которая стоит перед нами. И мы за нее поборемся. В итоге удалось выложиться этой весной и добиться того, чего хотели.

— Тяжело было восстанавливаться к этому сезону после тяжелой прошлой победы, когда вытащили с 1:3 финальную серию с «Металлургом»?

— Да мы не думали об этом. Каждый готовился в штатном режиме — предсезонка и сезон. Регулярный чемпионат у нас был в этом сезоне самый длинный в истории — 68 матчей. Поэтому были спады, были хорошие моменты. Самое главное, что мы собрались в самый важный момент, когда была борьба за кубок.

— Рады, что следующий сезон будет такой же длинный?

— Ну конечно. Играть приятней, чем тренироваться. Поэтому, по мне, лучше играть больше, чем какие-то паузы внутри чемпионата, какие-то тренировки и сборы. Лучше больше матчей.

— Больше — это как сейчас и по сравнению с прошлыми годами? Или сейчас мало и нужно свыше 80 игр, как в НХЛ?

— Как сейчас, нормально. Но можно и больше. Без всяких пауз и Евротуров. Надо ли как в НХЛ? В России все-таки необходимо больше путешествовать, поэтому будет тяжело.