«Если нет мотивации, нет смысла заниматься хоккеем»

На прошлой неделе хоккеисты московского ЦСКА второй раз подряд и третий в истории выиграли Кубок Гагарина. Пять раз подряд армейцы доходили до финала плей-офф КХЛ. Все эти достижения достигнуты при участии нападающего Андрея Светлакова — одного из символов и ключевых игроков современного ЦСКА. Кроме него все три Кубка Гагарина с красно-синими выиграли только Никита Нестеров, Михаил Григоренко, Константин Окулов, Антон Слепышев и Павел Карнаухов.

В системе армейцев 27-летний форвард находится с 2012 года, когда дебютировал в МХЛ за молодежную команду «Красная звезда». А за основной состав в КХЛ выступает с 2015 года. Начало недавней финальной серии Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса» он пропустил по болезни, но вернулся в состав и сделал голевой пас в решающем седьмом матче (3:2). В интервью «Известиям» Андрей Светлаков объяснил, за счет чего ЦСКА регулярно побеждает в плей-офф, как ему удается в критических ситуациях спасать матчи и серии, а также собирается ли он в НХЛ.

— Как вы еще находите мотивацию на борьбу за трофей, когда до этого уже их два выиграли?

— Каждый спортсмен находит мотивацию. И должен это делать после любого большого успеха. Иначе нет смысла заниматься хоккеем. Вот и у нас так же. Без мотивации не было бы этой победы. И хотим в будущем снова добиваться максимума.

— По ходу плей-офф вы на несколько матчей выбыли по состоянию здоровья. Удалось полностью восстановиться?

— Полностью успел восстановиться. Всё нормально. Вошел в игру здоровым. В решающих матчах был на пике формы.

— ЦСКА многие сравнивают с роботами, которые могут играть вполсилы, но если игра пойдет неудачно, вовремя включатся и победят.

— Я бы не сказал, что мы включаемся, когда захотим. Просто все ребята знают, что нужно сделать, чтобы победить, чтобы переломить в свою пользу игру, если она не складывается. Мы знаем, какой опыт уже приобрели в прошлые сезоны. Играем вместе не один год. Взаимодействие друг с другом улучшалось всё это время. Отсюда такой результат.

— Вам как одному из старожилов ЦСКА приходится всё больше брать на себя лидерские функции?

— Жизнь заставляет. Необходимо показывать свою лучшую игру, выходить на новый уровень и доказывать в первую очередь себе, что ты способен приносить пользу команде, выигрывать с ней трофеи.

— В будущем хотите попробовать себя в НХЛ?

— У меня еще год контракта с ЦСКА. Так что нет смысла об этом говорить. Дайте чуть-чуть остыть от хоккея после такого сложного сезона (улыбается).

— Долго будете остывать?

— Тяжело сказать, сколько времени понадобится. Ну, ничего... Отдохнем. Будет время восстановиться, наконец-то побыть дома с семьями, родными, близкими. Не думать о хоккее некоторое время.

— Морально тяжело себя заставлять играть и тренироваться после тяжелых и длинных сезонов?

— Это уже на автомате идет. Во время подготовки к сезону надо хорошо поработать, чтобы потом локти не кусать. И чтобы в конце сезона порадоваться успехам.

— Как удается выдерживать плей-офф, когда все серии растягиваются на шесть-семь матчей, как это было у ЦСКА нынешней весной?

— Разумеется, усталость накапливается. Но о ней никто не думает. Особенно в седьмом матче финала, когда до трофея один шаг, надо выстоять, забить, сделать последнее усилие для успеха. Тем более мы уже набрались опыта играть такие длинные серии. Так что справляемся.

— Новый график регулярного чемпионата КХЛ с 68 матчами для каждой команды вам нравится?

— Да, прикольно. Много игр — меньше тренировок.

— Сколько еще ЦСКА будет держаться на вершине КХЛ?

— Не знаю, время покажет. Никто не хочет останавливаться на том, чего мы добились.