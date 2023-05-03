«Даже жена в восторге от седьмой игры финала Кубка Гагарина»

После одного из самых ярких сезонов в истории КХЛ любители хоккея переключились на матчи сборной «Россия-25». Цифра в названии — средний возраст игроков команды. Именно в таком формате отстраненная от чемпионата мира сборная под руководством главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга отправилась в турне по городам России и постсоветского пространства. 2 мая наша команда выиграла 4:0 первый матч со сборной Белоруссии в Челябинске. В ближайшие дни она проведет еще семь встреч со сборными Белоруссии и Казахстана в том же Челябинске, Астане, Красноярске, Туле и Минске. В интервью «Известиям» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о задачах перед командой на эти игры, оценил уровень финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА, а также пояснил, как принималось решение назначить главным тренером армейцев не имевшего опыта данной работы Сергея Федорова.

— Прошедший финал Кубка Гагарина можно назвать лучшим в 15-летней истории КХЛ?

— Мне показалось, один из лучших — точно. От финального матча я, как профессионал, который многое видел, просто в восторге. Получил колоссальное удовольствие, порадовался и за «Ак Барс», и за ЦСКА, потому что был интересный эмоциональный хоккей. Откровенно говоря, не очень понравилась предыдущая игра.

— Шестая?

— Да. Не было такого накала, как в седьмой. С настроем была проблема, успокоенность наблюдалась. Я не видел, чтобы глаза горели. А в седьмом матче видел это у обеих команд. И «Ак Барс», и ЦСКА играли так, будто это чемпионат мира. Пусть и другие команды играют, но это сравнение уместно. Атмосфера на арене в Казани, болельщики и, конечно, то, что происходило на льду, мне очень понравились. Мне даже жена позвонила и говорит, что просто в восторге — такого матча давно не видела.

Матч между ХК «ЦСКА» и ХК «Ак Барс» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Этот ЦСКА, особенно в два последних сезона при Сергее Федорове, производит впечатление команды роботов — как на заказ вытаскивают решающие матчи.

— Просто в ЦСКА есть опытные в плане побед игроки. И не только в КХЛ. Многие ребята прошли сборную, есть олимпийские чемпионы и серебряные призеры Игр. Они задают тон в коллективе и в трудные моменты вытаскивали матчи.

Конечно, и фактор тренера неоспорим. Это сложная работа. Надо на каждый матч настраивать игроков, заново готовить команду, изучать соперника. Тут всё не так просто, как может показаться со стороны. Не бывает одинаковых игр, поэтому тренеру всегда надо придумывать что-то новое в плане тактики, настроя на каждую отдельную игру. Но в конечном итоге самое главное — результат. Он есть. Значит, Федоров и его штаб всё сделали правильно.

— Первый Кубок Гагарина ЦСКА в 2019 году можно было связать с большим бюджетом и возможностью подписывать много топовых игроков. Но даже после введения потолка зарплат в КХЛ команда дважды взяла этот трофей и продолжает доминировать.

— Да, сейчас подписывать лучших стало сложнее, но хорошо, что у ЦСКА есть победные традиции, какой-то армейский дух. Можно сказать, что руководители его поддерживают. Ведь в наблюдательный совет входят такие выдающиеся победители, как Борис Михайлов, Павел Буре, сам Сергей Федоров.

— Вы ведь тоже в него входите?

— Да.

Сергей Федоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В июле 2021 года наблюдательный совет ЦСКА принял казавшееся очень неочевидным решение уволить с поста главного тренера Игоря Никитина после того, как три сезона подряд он выходил в финал Кубка Гагарина. Назначенный на его место Сергей Федоров не работал до этого тренером. Можете рассказать, как руководство клуба пошло на такой шаг?

— Предложение было от Игоря Сечина (председателя наблюдательного совета ЦСКА. — «Известия»). Он вообще мудрый человек с опытом работы на различных крупных постах. И он решил, что надо дать молодому тренеру такой карт-бланш. Федоров оправдал доверие. Так что мудрое решение Игоря Ивановича, конечно, сыграло очень большую роль.

— Я правильно понимаю, что инициатива назначить Федорова исходила именно от Сечина. Не было такого, что сначала ему это подсказали вы, Михайлов или Есмантович, а уже он принял окончательное решение?

— Это именно его личное решение. Не знаю, советовал ли ему кто-то сделать ставку на Федорова, но лично я даже не ожидал, что будет такое назначение. Конечно, сложно было принять такое решение. Все-таки у Никитина был тренерский как в клубе, так и в тренерском штабе сборной. Был и результат в виде первой в истории ЦСКА победы в Кубке Гагарина и двух финалов. А Федорову дали карт-бланш без тренерского опыта. И он его оправдал.

Понимаете, вот бывают такие моменты. Мне Анатолий Тарасов в 17 лет тоже дал шанс играть в сборной. Все говорили: «Ну куда вы этого юнца ставите? У нас Зингер есть, у нас другие вратари есть». А Анатолий Владимирович дал мне шанс и не ошибся. Вот и Игорь Иванович молодец — дал возможность Федорову. Это было его решение, но мы его поддержали. Сложное решение, которое принял человек с таким богатым управленческим опытом. Но оно оправдалось.

Владислав Третьяк и игрок ХК «Ак Барс» Кирилл Семёнов на церемонии награждения после матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Как вам в целом прошедший сезон КХЛ?

— Очень необычный был сезон, потому что прошел почти без перерывов. Это очень сложно. Сколько провалов было — никто не избежал спадов по ходу чемпионата. И у «Ак Барса» они были, и у «Динамо», и у «Авангарда». У ЦСКА был целый каскад неудачных матчей. Потому что люди уставали. И травмы были постоянные.

Раньше ведь было четыре перерыва. Люди могли зализать раны, восстановиться. А сегодня времени на это нет. И поэтому подравнялись команды. Травмы играют еще большую роль. Я помню, сколько травм было в этом сезоне в СКА и других командах. Всем было очень непросто.

— Кстати, о СКА. Сейчас большинство игроков этой команды и ее главный тренер Роман Ротенберг вместе со сборной «Россия-25» участвуют в турне по регионам. Какие задачи стоят перед ними?

— Задача стоит выигрывать. Потому что матчи будут сложные. Обычно в это время года наша команда участвовала в чемпионате мира. Сейчас нас там нет. Но всё равно надо готовиться максимально ответственно, чтобы порадовать болельщиков, особенно в тех городах, куда сборная приедет. Надо сделать так, чтобы местная публика не пожалела о походе на стадион. А будут очень непростые матчи с белорусами. Тем более сейчас не наберешь в сборную игроков из двух финалистов Кубка Гагарина — они же выжаты после тяжелого сезона. Хорошо, что смогли собрать ребят из СКА и других команд, которые закончили чуть раньше и уже немного передохнули.

Сборная «Россия-25» Фото: Федерация хоккея России/fhr.ru

— Эти турниры смогут хоть как-то заменить нам чемпионат мира?

— Я надеюсь, мы порадуем зрителей. Тем более поедем в такие города, как Челябинск, Красноярск, Тула, где сборная никогда не бывала. Только в Туле год назад провели два матча между первой и молодежной сборными России. И в Астане с Минском будет интересно предстать перед местной публикой. Тем более на фоне такого соперника, как Белоруссия, у которой очень крепкая команда, что они и показали в декабре, когда выиграли Кубок Первого канала.

— Не слишком ли много игроков СКА в этой сборной? 19 человек в заявке из одного клуба.

— Дело в том, что нужно выигрывать, а половина игроков сейчас уже отдыхает. Кого вы сейчас соберете? Это очень тяжело. У большинства травмы. Хорошо еще, что эти игроки есть. Нам надо выигрывать. Вы хотите, чтобы мы проиграли, как в Кубке Первого канала? Вот нам в Астане играть с Казахстаном, который едет на чемпионат мира. Мы бы обыграли его молодежным составом?

— Не факт.

— Команда у них сильная. И готовится к чемпионату мира. А нам нельзя проигрывать два раза подряд. Проиграли Белоруссии на Кубке Первого канала. Еще и Казахстану проигрывать? Знаю, что многих хоккеистов мы сейчас вызывали, но те не смогли. Уже сейчас некоторые отдыхают, у кого-то травмы, кто где. Не все хоккеисты, которых мы хотели позвать, смогли приехать.