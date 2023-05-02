«Сравнение ЦСКА с роботами уйдет из прессы»

Один из лидеров ЦСКА нападающий Константин Окулов в минувшие выходные выиграл со своей командой третий в карьере Кубок Гагарина. Он сделал победный голевой пас в седьмом матче финала против казанского «Ак Барса» (3:2). 28-летний хоккеист выступает за армейцев с 2017 года. 1 мая у него истек контракт с клубом, и он стал неограниченно свободным агентом. По информации «Спорт-Экспресса», игрок может перейти в ярославский «Локомотив». В интервью «Известиям» Константин объяснил победный феномен ЦСКА, а заодно рассказал, почему нельзя сравнивать его игроков с роботами.

— В чем секрет успехов этого состава ЦСКА?

— Во-первых, команда строилась долгое время. Во-вторых, у нас прекрасный коллектив. Все ребята убирают свое личное «я», работают на команду, делают всё для нее, для победы. Подбор исполнителей сильный. Никто не сомневается в этом, и отсюда хорошая игра, правильные действия и победный дух.

— Убрать личное «я» — это про историю, когда вы потеряли место в составе ЦСКА в первый сезон работы Сергея Федорова главным тренером?

— Думаю, это были другие моменты. Я уже давно убрал свое «я», не первый год ведь в команде.

— Команда долго строилась, но тренерскому штабу удалось наладить в ЦСКА такую самодисциплину, что вы иногда со стороны выглядите как роботы, которые могут проигрывать матчи, но в нужный момент включиться и спокойно забрать победу.

— Я надеюсь, конечно, что фраза «как роботы» уйдет из прессы. Потому что я считаю это неправильным. Мы все люди, мы тоже ошибаемся. Вы сами видели, сколько мы допустили ошибок в ходе того же финала, ведя 3:1, вернули серию в Казань. Слава богу, ЦСКА довел противостояние до победного конца, но мы далеко не роботы, тоже ошибаемся, делаем неправильные вещи. Так что это все — слаженный механизм из тренерского штаба и всего коллектива — идут к одной цели.

— Когда смотришь на игру вашей команды со стороны, трудно отделаться от ощущения, что вы можете, когда захотите, сбавить обороты, сберечь силы, а если случаются из-за этого проблемы, то сразу прибавляете и вытаскиваете матчи.

— К сожалению, это не так (улыбается). Очень много работы надо проделать для успеха. К сожалению или к счастью, это не складывается по щелчку пальца. Это большой и тяжелый труд.

— Все пытаются, а регулярно выигрывать трофеи получается только у вас.

— Ну, понятное дело, где-то нам и везет немного. Я не знаю, что вам ответить. Считаю, что мы тяжело шли к этой цели. Как говорится, выиграли не одну, не две игры. Каждая серия длится до четырех побед, и всякий раз надо доказывать, что ты сегодня сильнее.

— ЦСКА постоянно растягивает серии плей-офф до семи матчей, но не устает и всё равно выигрывает трофей. Какие секреты восстановления у вашей команды?

— Всё просто: поспать хорошо, покушать и не думать, что это седьмая игра.

— Но тяжело было отыграть столько матчей в плей-офф, максимально растянув три из четырех серий до семи матчей, а одну до шести?

— Наверное, это самое сложное из трех завоеванных нами чемпионств. Во-первых, из-за того, о чем вы сказали, — из-за количества сыгранных матчей в плей-офф. Во-вторых, из-за силы соперника. «Ак Барс» отлично играл. Очень опытная и мастеровитая команда. Нам было непросто. Даже когда мы вели в серии 3:1, не было уверенности, что победим. Очень крутой финал получился. Хорошо, что удалось его выиграть. Хочется поблагодарить болельщиков за то, что нас всё время поддерживали, даже после поражений и в непростые времена.

— Как искать дальше мотивацию для победы после трех выигранных Кубков Гагарина?

— Знаете, в прошлом году, когда мы во второй раз выиграли Кубок, я думал: «Что? Второй? Можно чуть-чуть расслабиться!» Но когда ты снова выходишь в плей-офф и опять начинаешь бороться за трофей — это как в первый раз. Так что здесь не надо искать мотивацию. Это, знаете… Плей-офф всегда как первый раз. Так что круто выигрывать третий, четвертый, пятый раз. Я думаю, со мной согласятся, кто выигрывал. Это самые крутые ощущения в любом виде спорта.

— Прошедший сезон КХЛ был очень длинным, в регулярном чемпионате сыграно по 68 матчей, в следующем розыгрыше такая же система будет. Рады играть в таком режиме?

— Не мы же эту систему придумали. Меня всё устраивает, всё как должно быть.

— Роман Ротенберг после поражения СКА от ЦСКА в финале Западной конференции сказал, что у вашей команды чемпионское окно скоро закроется. Что на это ответите?

— Ничего не отвечу. Мы радуемся своему окну.