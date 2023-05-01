«Сечин решил назначить Федорова. Такие люди принимают сложные решения»

Московский ЦСКА выиграл третий в своей истории Кубок Гагарина. Все эти титулы были завоеваны под руководством президента клуба Игоря Есмантовича, который стал рекордсменом среди хоккейных управленцев по числу выигрышей главного трофея КХЛ. Две последние победы в плей-офф были достигнуты при главном тренере Сергее Федорове, великом хоккеисте, который до 2021 года никогда не работал тренером, занимая до этого несколько лет пост главного менеджера и члена наблюдательного совета ЦСКА.

Его назначение два года назад казалось крайне неочевидным шагом, особенно с учетом увольнения Игоря Никитина, с которым армейцы в 2019-м выиграли свой первый Кубок Гагарина, а в 2018-м и 2021-м играли в финале. После субботней победы над казанским «Ак Барсом» в решающем седьмом матче (3:2) финала Кубка Гагарина – 2023 та кадровая рокировка вновь оправдала себя.

В интервью «Известиям» Игорь Есмантович рассказал о влиянии на то решение председателя наблюдательного совета ЦСКА, главы «Роснефти» Игоря Сечина (возглавляемая им компания является владельцем хоккейного клуба ЦСКА), причинах успехов команды, слухах об интересе к Федорову клубов НХЛ, возвращении прошлогоднего основного вратаря красно-синих Ивана Федотова после службы в армии, а также с иронией ответил на слова главного тренера и директора СКА Романа Ротенберга, что у нынешнего ЦСКА закроется чемпионское окно.

— Эмоции еще не притупились от такого количества побед?

— Послушайте, ну они не могут притупиться. Как могут притупиться эмоции каждый год 9 мая во время салюта Победы? Так же и с победой в Кубке Гагарина. Это философия, эмоции. Занимаешься любимым делом в великом клубе. И выигрывать у достойной команды, у которой тоже, кстати, три Кубка Гагарина, — непростые дела. Эмоции максимально самые что ни на есть наилучшие.

— Как вообще удалось построить такую команду с какой-то нечеловеческой самоорганизацией, когда она постоянно в критических ситуациях включается и в нужный момент вытаскивает матчи и серии, когда со стороны это кажется уже невозможным?

— Хороший вопрос, но везде должна быть профессиональная работа, профессионализм во всем. И собирать такую команду, конечно, тяжело. Но при поддержке скаутской службы, наших ветеранов, наблюдательного совета мы смогли это сделать. Спасибо, я стараюсь.

— Первый Кубок Гагарина был выигран ЦСКА еще до введения в КХЛ потолка зарплат, два следующих уже после. Принципы работы сильно поменялись?

— Ну, принципы работы поменялись, но всё равно все в равных условиях. Какая нам разница, потолок не потолок. Никакой разницы нет.

— Вас раздражали появлявшиеся по ходу плей-офф слухи, что Сергея Федорова зовут в НХЛ то «Детройт», то «Коламбус»?

— Да вообще не раздражало. Я знаю Серегу хорошо. Есть разные силы, которые хотели внести в наши ряды, в нашу команду разлад или какой-нибудь клин, поэтому мы не реагируем. Мы все профессиональные люди.

— Но если вдруг реально позовут за океан, отпустите его туда?

— Ой, это вопрос к Сергею.

— Не удавалось с вами обсудить этот момент, когда Федорова назначали главным тренером. Но как принималось это решение? Тогда это казалось очень неочевидным шагом.

— Игорь Иванович Сечин принял это решение (глава «Роснефти» является председателем наблюдательного совета ЦСКА, а сама «Роснефть» владеет клубом. — «Известия»). Когда было принято решение закончить контракт с Никитиным, начали обсуждать кандидатуру тренеров, и Игорь Иванович на правах председателя совета сказал: «А у нас есть готовый тренер. Давайте доверим ему вперед».

— А он как-то объяснял идею? Это была просто интуиция или еще какие-то аргументы приводились? Все-таки у Федорова не было тренерского опыта за исключением того, что он иногда участвовал в тренировках с командой.

— Во-первых, это интуиция. Во-вторых, у Сергея не было тренерского опыта, а опыт работы руководителем клуба у него уже был. Он был до этого спортивным менеджером. Так сказать, пощупал, поработал, когда он до меня занимался этим делом. Поэтому Игорь Иванович всё взвесил и принял такое решение. Такие люди принимают сложные решения, поверьте.

— И неочевидные, как тогда казалось.

— Вот. И оказался абсолютно прав.

— Почему Никитина уволили не сразу после проигранного финала Кубка Гагарина «Авангарду», а только перед началом подготовительных сборов к следующему сезону?

— Есть процедурные вещи, связанные с уставом, есть наблюдательный совет. Нужно было дождаться мнения всех, собраться.

— То есть это было не единоличное решение всего руководства?

— Конечно, это же обсуждение. Потому что в совете были и есть такие люди, как Третьяк Владислав Александрович, Михайлов Борис Петрович, Ковальчук Борис Юрьевич, Худайнатов Эдуард Юрьевич. Не забывайте, что в определенный момент в наблюдательном совете был и председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин, еще когда возглавлял Федеральную налоговую службу. Поэтому это серьезная мощь и сила людей, которые добиваются максимальных результатов в этой жизни.

— Какая все-таки ключевая мотивация была тогда сменить главного тренера?

— Результат. На первом месте результат. У нас KPI на первое место в Кубке Гагарина. Никто не застрахован без первого места.

— Получается, через год и Федоров может повторить судьбу Никитина, если проиграет в финале?

— Ну, это вопрос больше к наблюдательному совету. Я здесь могу лишь только комментировать свое личное мнение, но всегда решение принимает наблюдательный совет. Мы можем с вами что угодно говорить, но решение за органом, который руководит клубом.

— Вам нравится этот формат чемпионата, который был сейчас и остался на следующий сезон?

— Я спокойно отношусь ко всем тем вещам, которые делает КХЛ. Есть правила, которые мы выполняем. Я не загоняю себя на какие-то вещи из серии нравится/не нравится.

— Какие планы по Ивану Федотову, когда он дембельнется?

— По Федотову решения будут хорошие. Отслужит, вернется в ЦСКА. Не беспокойтесь

— То есть готовы принять его назад?

— Готовы принять.

— Насколько удастся сохранить состав ЦСКА на следующий сезон?

— Мы практически сохраним 97%.

— Роман Ротенберг после поражения в полуфинальной серии от вашей команды (2:4) сказал, что у этого ЦСКА закроется чемпионское окно. Сколько, на ваш взгляд, оно будет открыто?

— Всё. Роману Борисовичу привет большой (улыбается).