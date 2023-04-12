Ураган Разин: самый яркий тренер КХЛ возглавил «Магнитку»

За две недели до завершения хоккейного сезона в России клубы КХЛ уже подводят итоги и делают оргвыводы. В основном это касается селекции на будущий чемпионат и тренерских вопросов. Несколько команд уже объявили о резонансных назначениях. Один из самых ярких специалистов лиги Андрей Разин впервые получил шанс проявить себя в топ-клубе. После нескольких лет успешной работы в малобюджетной череповецкой «Северстали» он возглавил магнитогорский «Металлург». Другой харизматичный тренер — Дмитрий Квартальнов — возвращается в КХЛ после годичного перерыва: его пригласило минское «Динамо». Об этих и других кадровых перестановках в клубах КХЛ — в материале «Известий».

Возможности есть

Андрей Разин благодаря эпатажному поведению и ярким пресс-конференциям еще во времена работы в ВХЛ стал персоной, чьего появления всегда ждут в КХЛ. Первый его опыт на этом уровне с екатеринбургским «Автомобилистом» обернулся успешным стартовым сезоном: малобюджетный на тот момент клуб вышел в плей-офф. По ходу второго сезона при новом руководстве с гораздо большими финансовыми возможностями наставник покинул команду.

В следующие два года Разин ненадолго задерживался в «Югре» и «Адмирале», а с конца 2018 года закрепился в «Северстали». Там крайне скромные кадровые и финансовые возможности, но зато 49-летний специалист получил полное доверие руководства и карт-бланш на селекцию, совмещая должности главного тренера и генерального менеджера.

В итоге три сезона подряд череповецкий клуб уверенно пробивался в плей-офф, где несколько раз был близок к выходу во второй раунд, но всякий раз сказывалось превосходство в составе со стороны соперников — дважды это было московское «Динамо», а в марте нынешнего года «Северсталь» едва не выбила фаворита Кубка Гагарина столичный ЦСКА, лишь в седьмом матче пропустив армейцев дальше.

10 апреля Разин возглавил магнитогорский «Металлург», который расторг контракт с Ильей Воробьевым. Предыдущий наставник год назад вывел «Магнитку» в финал Кубка Гагарина, а до этого побеждал с в этом турнире в 2016 году. Но вылет во втором раунде от «Авангарда» (0:4) президент клуба Виктор Рашников посчитал провалом. Вместе с Воробьевым должности лишились директор и первый вице-президент Сергей Ласьков.

Андрей Разин провел в Магнитогорске лучшие годы своей игровой карьеры. Вместе с «Металлургом» он дважды стал чемпионом России среди команд Суперлиги (1999, 2001) и дважды выиграл Евролигу (1999, 2000), а его атакующая связка с Александром Гольцем стала одной из самых ярких в истории нашего чемпионата. Как тренер он не раз доказывал способность выжимать максимум из слабых команд и раскрывать малоизвестных хоккеистов, но теперь он впервые будет пытаться добиться успеха с топ-клубом, претендующим на трофей.

— Своей работой в «Северстали» Разин заслужил возможность поработать с клубом уровня «Магнитки», — отметил в беседе с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Сергей Коньков. — Понятно, что перед «Металлургом» стоят самые высокие задачи. И в этой связи Андрею Владимировичу необходимо будет найти баланс во взаимодействии с опытными игроками и местной молодежью. Но Разин способен привить команде самоотдачу, характер, способность бороться до конца. То, чего ей, возможно, не хватало в прошедшем сезоне. Так что теперь всё зависит от того, как клуб сможет усилиться, какова будет ситуация с легионерами. Если получится собрать боеспособный состав, то всё может получиться. У «Металлурга» для этого достаточно возможностей.

Минское «Динамо» рассталось с канадцем Крейгом Вудкрофтом. Он дважды приходил в команду. В первый раз удалось вывести белорусский коллектив в плей-офф. После ухода Крейга команде не удавалось повторить успех три года.

Исправил ситуацию сам канадец после своего возвращения в 2019 году. Первый сезон был неудачным, но затем он трижды выходил в плей-офф. Правда, последний выход дался очень непросто при больших трудностях с игрой. Но в Кубке Гагарина команда дала бой победителю регулярки петербургскому СКА, проиграв ему лишь в шести матчах (2:4).

Тем не менее после четырех лет работы Минск расстался с Вудкрофтом. И вернул в КХЛ Дмитрия Квартальнова, который год был вне Лиги после расставания с казанским «Ак Барсом». В последние восемь лет специалист работал исключительно с топ-командами — помимо казанцев, это были ЦСКА и ярославский «Локомотив». Армейцев он довел в 2016 году до финала Кубка Гагарина. Теперь он станет работать в клубе с более скромными возможностями. И должен будет вспомнить свой опыт начала тренерской карьеры, когда выводил в плей-офф «Северсталь» и «Сибирь», причем с новосибирцами выбивал в первом раунде «Ак Барс».

— Квартальнов способен зарядить команду эмоциями и привнести в ее игру порядок, — заявил «Известиям» бывший главный тренер минского «Динамо» Владимир Крикунов. — К тому же он наверняка будет доверять молодежи. Дмитрий любит работать с молодыми игроками, если видит потенциал. Многие яркие игроки КХЛ сейчас радуют болельщиков, благодаря тому что в свое время Квартальнов в них верил в Новосибирске, Ярославле, Казани. А в плане результатов он способен сделать шаг вперед с Минском и добиться от него прогресса, чтобы клуб уже прошёл как минимум дальше первого раунда плей-офф.

Логичный шаг

С Алексеем Кудашовым и его переговорами о продолжении сотрудничества с московским «Динамо» случился настоящий политический триллер. Главным тренером бело-голубых Алексей Николаевич стал два года назад. В свой дебютный сезон он фактически работал с командой, собранной до него. После вылета от будущего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА — во втором раунде в «Динамо» началась тотальная перестройка. Клуб был вынужден расстаться с рядом легионеров, а также высокооплачиваемых звезд — Вадимом Шипачёвым, Вячеславым Войновым и Станиславым Галиевым.

Бюджет клуба был существенно сокращен, руководство сделало ставку на менее статусных игроков и молодежь. Перед сезоном многие специалисты сомневались, что «Динамо» попадет в плей-офф. Но в итоге Кудашов при минимальных ресурсах сделал боеспособный коллектив, уверенно вышедший в плей-офф, заняв пятое место в Западной конференции регулярного чемпионата.

После поражения в серии первого раунда плей-офф от нижегородского «Торпедо» (2:4) тогдашний генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук заявил, что тренер выполнил задачу на сезон, но категорично заявлять о продлении контракта не стал. Через несколько недель сам Харчук покинул свой пост, что мало кого удивило, так как руководители у динамовцев в последние годы меняются постоянно.

Самого Кудашова СМИ стали критиковать за вылет от нижегородцев. А еще появились интервью динамовских ветеранов Виталия Давыдова и Сергея Светлова, выразивших недовольство результатами и работой главного тренера. Но вскоре оба опровергли свои слова, заявив, что не давали таких комментариев.

В течение месяца после вылета из Кубка Гагарина совет директоров клуба постоянно переносил решение вопроса о судьбе Кудашова. Назывались даже вероятные кандидаты на его место — Андрей Разин и Андрей Мартемьянов. В итоге в середине прошлой недели было объявлено о продлении контрактов с Кудашовым и всем его тренерским штабом, куда добавили еще одного специалиста по физподготовке.

— Считаю, что сохранение Кудашова во главе команды — абсолютно логичный шаг, — поделился мнением с «Известиями» Сергей Коньков. — Два года назад он пришел в клуб и стал выстраивать четкую вертикаль, привлекая множество молодежи и стараясь ее развивать. К тому же, после реформ прошлой весны, когда «Динамо» сократило бюджет, Алексей смог создать боеспособный коллектив, решивший в итоге поставленную задачу — выход в плей-офф. По ходу сезона у руководства амбиции выросли, но нужно еще немало времени, чтобы собранный костяк набрался опыта и смог решать большие задачи в виде борьбы за трофей.

«Сибирь» объявила о расставании с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Он может вернуться в хабаровский «Амур», который выводил в плей-офф пять лет назад. Возможным его сменщиком в Новосибирске называют экс-наставника нижегородского «Торпедо» Дэвида Немировски. При этом ассистент нынешнего главного тренера нижегородцев Игоря Ларионова Андрей Козырев может сменить Разина в «Северстали».

Московский «Спартак» в марте назначил на аналогичную должность наставника сборной России Алексея Жамнова. С высокой долей вероятности омский «Авангард» покинет Михаил Кравец. По данным «Спорт-Экспресса», его сменит канадец Ги Буше. А в начале апреля коллеги сообщали, что Вячеслава Буцаева в подмосковном «Витязе» сменит его помощник Александр Завьялов.