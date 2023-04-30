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«Уставший, измученный, но ради таких моментов стоит это проходить»

Хоккеист ЦСКА Павел Карнаухов — об эмоциях после победы в Кубке Гагарина и секрете триумфа армейцев в КХЛ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В КХЛ закончился 15-й сезон. Второй год подряд плей-офф выиграл московский ЦСКА. Это третья для армейцев победа в Кубке Гагарина за последние пять лет. А за последние восемь красно-синие всего два раза не играли в финале. Причем в 2020-м они туда не попали не из-за поражения — в связи с пандемией коронавируса плей-офф просто не был доигран.

29 апреля подопечные Сергея Федорова выиграли решающий седьмой матч финала в гостях у казанского «Ак Барса» (3:2). При этом после четырех встреч серии ЦСКА вел 3:1, мог заранее взять трофей, но позволил клубу из столицы Татарстана дважды победить и сравнять счет. Но в решающий момент столичный коллектив вновь проявил характер и сумел вытащить решающую встречу, дважды уступая в счете. Год назад он спасся в серии с магнитогорским «Металлургом», которую проигрывал 1:3, но выиграл 4:3.

Для нападающего ЦСКА Павла Карнаухова это уже третья победа в Кубке Гагарина. Ранее он брал этот трофей в 2019 и 2022 годах. Один из лидеров команды последних лет также взял серебро прошлогодней Олимпиады в Пекине. В интервью «Известиям» 26-летний форвард объяснил, за счет чего ЦСКА побеждает в сложных обстоятельствах, а также раскрыл секрет своей мотивации.

— Третий в карьере Кубок Гагарина. Не надоело уже постоянно выигрывать этот трофей?

— Конечно же не надоело. Наверно, ради этих эмоций, ради этих моментов стоит побеждать, стоит поднимать кубки. Это никогда не надоедает.

— В чем феномен ЦСКА Федорова с вашей совершенно феерической способностью в нужный момент прибавлять и в безвыходных ситуациях вытаскивать матчи и серии?

— Феномена никакого нет. Главный секрет успеха — это люди. Люди, которые находятся в раздевалке. Которые носят майки ЦСКА. Это главный секрет успеха.

— В чем фишка этих людей? Вы как-то по особенному ведете себя в раздевалке, настраиваетесь на матчи, тренеры своим спокойствием во время игр влияют?

— В первую очередь это коллектив. Сильный коллектив, у которого командные задачи стоят на первом месте. И результат говорит сам за себя.

Казань взял: ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина
В последнем матче сезона КХЛ красно-синие оказались сильнее «Ак Барса»

— Что внутри команды было в последние два дня, что говорили тренеры между шестым и седьмым матчами? Не было паники от того, что позволили «Ак Барсу» сравнять счет в серии после 1:3?

— В первую очередь надо сказать, что против нас играла очень сильная команда, которой надо отдать уважение. Которая, скажем так, поставила нас немного в новую ситуацию, в которой мы никогда не бывали. Но мобилизовались, еще больше сплотились, еще более собранные стали и провели хорошую игру.

— Длинный регулярный чемпионат, куча игр в плей-офф у ЦСКА, где три серии из четырех закончились седьмыми матчами. Чувствуете себя выжатым как лимон?

— Можно сказать, уставший, измученный, но ради таких моментов стоит всё это проходить, переживать.

За счет чего вы так умудряетесь восстанавливаться после длинных серий?

— Как я сказал ранее, это человеческий ресурс. Это люди, которые находятся в раздевалке, носят майки ЦСКА. Только за счёт этого.

— К 26 годам у вас уже есть три Кубка Гагарина, серебро Олимпиады. Как искать мотивацию дальше биться за трофеи и медали?

— Наверное, тем и отличается хороший спортсмен от среднего, хорошая команда — от средней. Тем, что всегда надо находить мотивацию, цель, и идти к ней.

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