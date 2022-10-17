Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Мир
Экономист предрек распад Евросоюза из-за действий Германии
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Авто
Рынок подержанных автомобилей в сентябре сократился на 20%
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Мир
Политолог назвал возможную замену Лиз Трасс на посту премьера Британии
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
В ЛНР заявили о понимании Украиной неминуемой сдачи Артемовска
Общество
СК проверит данные о вербовке СБУ подростков для совершения терактов

«Было ощущение предвзятости со стороны прежнего руководства "Локомотива"»

Полузащитник Даниил Куликов — о кадровых перестановках в клубе и способах выйти из кризиса
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последние полторы недели в московском «Локомотиве» произошли радикальные кадровые перестановки. Сначала были уволены спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр, а затем свой пост покинул председатель совета директоров Александр Плутник, которого сменил Юрий Нагорных. При предыдущем руководстве менее чем за два года клуб проделал путь от бронзы чемпионата и победы в Кубке России до нахождения внизу турнирной таблицы РПЛ. Теда команду «отправила» серия из пяти поражений подряд. Лишь в последнем туре под руководством и.о. главного тренера Андрея Федорова «железнодорожники» одержали тяжелую победу над конкурентом в борьбе за выживание — «Торпедо» (1:0).

Взошел Нагорных: чего ждать от нового руководителя «Локомотива»
Бывший замминистра спорта России постарается вывести московский клуб из системного кризиса

При немецких специалистах надолго выпал из основного состава талантливый молодой полузащитник Даниил Куликов, который здорово проявлял себя в позапрошлом сезоне при главном тренере Марко Николиче. В последнее время он вернулся в основу. В интервью «Известиям» 23-летний футболист прокомментировал кадровые перестановки в клубе, оценил принципиальность противостояния с «Торпедо» и выразил надежду, что скоро «Локо» поднимется в верхнюю часть таблицы.

— Успели попрощаться с ушедшим руководством и тренерским штабом?

— Нет, не успели. Нам объявили об этом после поражения от «Сочи» (0:4) и все.

— При немецких менеджерах и тренерах вам редко доверяли место в составе. Сейчас ждете, что вновь будете постоянно играть, как при Марко Николиче?

— Да, можно сказать, что наступает новое время. При предыдущих тренерах я не играл. Хочется надеяться, что теперь буду играть чаще. Но нужно доказывать на поле, что я заслуживаю места в основе.

— Не было ощущения предвзятости по отношению к вам со стороны прошлого руководства?

— Чуть-чуть было такое ощущение. Но я не сдавался, работал индивидуально. Выкладывался на сто процентов. Ждал своего шанса.

— Когда в этом году «Локомотив» отправил в аренды Андрея Сильянова и Дмитрия Рыбчинского, не было ощущения, что такая же участь ждет и вас?

— Такого развития событий исключать было нельзя. Тяжело сказать, сейчас уже не разберешься, какие насчет меня были планы.

— На матч с «Торпедо» был особый настрой с учетом того, как их и ваши болельщики враждуют между собой?

— Конечно! Мы перед игрой об этом разговаривали с ними. Знали, что этот матч значит и для нас, и для болельщиков.

Начало Чалова: дубль форварда не помог ЦСКА победить «Спартак»
Ничья в столичном дерби укрепила лидерство петербургского «Зенита»

— То есть внутри команды к этому серьезно относятся? Большая часть нынешнего «Локомотива» ведь никогда даже не играла с «Торпедо».

— Да, это же история... Мы все прекрасно понимали, что это за дерби, как это важно для наших болельщиков. И хотели их порадовать, тем более, в текущей турнирной ситуации надо было обязательно побеждать.

— После отставки Йозефа Циннбауэра и назначения Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера как-то изменилась тактика и тренировочный процесс?

— Да, по тактике мы немного перестроили игру. Но по наигранным комбинациям сложно было что-то кардинально изменить. Будем работать над этим.

— Как перестроили игру? Стали больше играть с оглядкой на свои ворота?

— Мы играли с двумя «восьмерками» (полузащитники, играющие от штрафной до штрафной — «Известия»), при старом тренере играли с двумя «шестерками» — игроками, которые располагаются ближе к обороне, то есть в два опорных.

— Можно говорить, что команда отошла от того стиля игры с немецкого прессингом, который пытались прививать Ральф Рангник и приведенные им тренеры?

— Да, сейчас отошли от этого.

— Как вы себя чувствовали в течение последнего года, пока в «Локо» работала немецкая группа?

— Конкретно мне было сложно, потому что я не играл. Другим футболистам команды, наверное, тоже учитывая результаты. Сейчас все это забыли. Начинается новая история.

— Есть ощущение, что начиная с весны команда находится в каком-то подавленном настроении. Были проблемы с атмосферой внутри команды?

— Было, наверное, такое... Результатов не было, поэтому и мы, и руководство были подавлены.

«Если мы ничего не сможем наладить, то зимой будут большие перемены»
Старший тренер «Торпедо» Николай Ковардаев — о поиске новичков и времени на исправление ситуации

— Вас вообще шокировало то, что руководство «Локо» год назад решило значительно обновить команду, при том, что предыдущий состав в течение пяти лет при Юрии Семине и Марко Николиче постоянно был в призерах чемпионата и трижды выиграл Кубок России?

— Да тогда все было хорошо. Но мы были шокированы только в том плане, что результат пошел на спад после всех перемен.

— Вам что-то в профессиональном плане дала эта немецкая эпоха?

— (Задумывается)… Именно для меня? Ничего особо это не дало, так как я мало играл.

— На что может теперь «Локо» рассчитывать в этом сезоне? На борьбу за выживание или есть шанс подняться выше?

— Шансы есть всегда. Будем идти от игры к игре. Стараться выигрывать. Надеюсь, что матч с «Торпедо» будет отправной точкой.

— Давило ли то, что перед игрой команда была недалеко от зоны вылета, и после игры могла опуститься на последнее место?

— Да. Смотрели на таблицу и понимали, что в игре нужна только победа.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022