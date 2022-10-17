«Было ощущение предвзятости со стороны прежнего руководства "Локомотива"»

За последние полторы недели в московском «Локомотиве» произошли радикальные кадровые перестановки. Сначала были уволены спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр, а затем свой пост покинул председатель совета директоров Александр Плутник, которого сменил Юрий Нагорных. При предыдущем руководстве менее чем за два года клуб проделал путь от бронзы чемпионата и победы в Кубке России до нахождения внизу турнирной таблицы РПЛ. Теда команду «отправила» серия из пяти поражений подряд. Лишь в последнем туре под руководством и.о. главного тренера Андрея Федорова «железнодорожники» одержали тяжелую победу над конкурентом в борьбе за выживание — «Торпедо» (1:0).

При немецких специалистах надолго выпал из основного состава талантливый молодой полузащитник Даниил Куликов, который здорово проявлял себя в позапрошлом сезоне при главном тренере Марко Николиче. В последнее время он вернулся в основу. В интервью «Известиям» 23-летний футболист прокомментировал кадровые перестановки в клубе, оценил принципиальность противостояния с «Торпедо» и выразил надежду, что скоро «Локо» поднимется в верхнюю часть таблицы.

— Успели попрощаться с ушедшим руководством и тренерским штабом?

— Нет, не успели. Нам объявили об этом после поражения от «Сочи» (0:4) и все.

— При немецких менеджерах и тренерах вам редко доверяли место в составе. Сейчас ждете, что вновь будете постоянно играть, как при Марко Николиче?

— Да, можно сказать, что наступает новое время. При предыдущих тренерах я не играл. Хочется надеяться, что теперь буду играть чаще. Но нужно доказывать на поле, что я заслуживаю места в основе.

— Не было ощущения предвзятости по отношению к вам со стороны прошлого руководства?

— Чуть-чуть было такое ощущение. Но я не сдавался, работал индивидуально. Выкладывался на сто процентов. Ждал своего шанса.

— Когда в этом году «Локомотив» отправил в аренды Андрея Сильянова и Дмитрия Рыбчинского, не было ощущения, что такая же участь ждет и вас?

— Такого развития событий исключать было нельзя. Тяжело сказать, сейчас уже не разберешься, какие насчет меня были планы.

— На матч с «Торпедо» был особый настрой с учетом того, как их и ваши болельщики враждуют между собой?

— Конечно! Мы перед игрой об этом разговаривали с ними. Знали, что этот матч значит и для нас, и для болельщиков.

— То есть внутри команды к этому серьезно относятся? Большая часть нынешнего «Локомотива» ведь никогда даже не играла с «Торпедо».

— Да, это же история... Мы все прекрасно понимали, что это за дерби, как это важно для наших болельщиков. И хотели их порадовать, тем более, в текущей турнирной ситуации надо было обязательно побеждать.

— После отставки Йозефа Циннбауэра и назначения Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера как-то изменилась тактика и тренировочный процесс?

— Да, по тактике мы немного перестроили игру. Но по наигранным комбинациям сложно было что-то кардинально изменить. Будем работать над этим.

— Как перестроили игру? Стали больше играть с оглядкой на свои ворота?

— Мы играли с двумя «восьмерками» (полузащитники, играющие от штрафной до штрафной — «Известия»), при старом тренере играли с двумя «шестерками» — игроками, которые располагаются ближе к обороне, то есть в два опорных.

— Можно говорить, что команда отошла от того стиля игры с немецкого прессингом, который пытались прививать Ральф Рангник и приведенные им тренеры?

— Да, сейчас отошли от этого.

— Как вы себя чувствовали в течение последнего года, пока в «Локо» работала немецкая группа?

— Конкретно мне было сложно, потому что я не играл. Другим футболистам команды, наверное, тоже учитывая результаты. Сейчас все это забыли. Начинается новая история.

— Есть ощущение, что начиная с весны команда находится в каком-то подавленном настроении. Были проблемы с атмосферой внутри команды?

— Было, наверное, такое... Результатов не было, поэтому и мы, и руководство были подавлены.

— Вас вообще шокировало то, что руководство «Локо» год назад решило значительно обновить команду, при том, что предыдущий состав в течение пяти лет при Юрии Семине и Марко Николиче постоянно был в призерах чемпионата и трижды выиграл Кубок России?

— Да тогда все было хорошо. Но мы были шокированы только в том плане, что результат пошел на спад после всех перемен.

— Вам что-то в профессиональном плане дала эта немецкая эпоха?

— (Задумывается)… Именно для меня? Ничего особо это не дало, так как я мало играл.



— На что может теперь «Локо» рассчитывать в этом сезоне? На борьбу за выживание или есть шанс подняться выше?

— Шансы есть всегда. Будем идти от игры к игре. Стараться выигрывать. Надеюсь, что матч с «Торпедо» будет отправной точкой.



— Давило ли то, что перед игрой команда была недалеко от зоны вылета, и после игры могла опуститься на последнее место?

— Да. Смотрели на таблицу и понимали, что в игре нужна только победа.