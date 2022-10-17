Начало Чалова: дубль форварда не помог ЦСКА победить «Спартак»

Главным событием прошедшего 13-го тура чемпионата России по футболу, без сомнения, стало супердерби ЦСКА – «Спартак». Оно завершилось вничью (2:2), что позволило идущему первым петербургскому «Зениту» увеличить отрыв от ближайшего преследователя до семи очков. Но и помимо центрального матча выходные оказались богатыми на яркие события. Прервали свои затяжные безвыигрышные серии столичные «Локомотив» и «Динамо». «Железнодорожники» после перестановок в руководстве выиграли в принципиальном московском дерби у «Торпедо» (1:0) и избежали попадания на последнее место. А вот «Динамо» без всяких кадровых потрясений одержало волевую домашнюю победу над «Оренбургом» (3:2).

ЦСКА – «Спартак»

В последние годы уровень футбола в главном дерби страны оставлял желать лучшего. Отчасти это было связано с тем, что каждый раз на момент встречи как минимум одна из команд пребывала в состоянии кризиса. А год назад они и вовсе одновременно угодили в середину таблицы. Тем не менее в текущем сезоне ЦСКА и «Спартак» вернулись в гонку за медали. Летом они даже по очереди выходили в лидеры чемпионата, конкурируя за звание главного конкурента «Зенита», но в итоге допустили несколько осечек и отпустили питерцев далеко вперед, фактически расписавшись в том, что второе место — потолок обоих московских клубов на сегодняшний день.

В межсезонье у команд сменились главные тренеры. И Владимир Федотов, возглавивший ЦСКА, и испанец Гильермо Абаскаль, ставший руководить «Спартаком», начали успешно. И в воскресенье они должны были в очном противостоянии продемонстрировать, кто дальше продвинулся в построении игры, с помощью которой его коллектив способен решать серьезные задачи.

Первые полчаса прошли при подавляющем преимуществе армейцев. Они быстрее доводили мяч до чужой штрафной и больше атаковали, в результате чего создали два голевых момента. В первом случае на 12-й минуте после навеса с углового ошибся вратарь красно-белых Александр Селихов, после чего Бахтиер Зайнутдинов бил головой, но Даниил Денисов вытащил мяч из пустых ворот. Но на 20-й минуте после отбора на своей половине поля ЦСКА быстро начал контратаку, Милан Гайич сделал заброс из центра в штрафную, где Миха Мевля не дотянулся головой до мяча, чем воспользовался Федор Чалов, отправивший его в сетку. Ближе к перерыву территориальным преимуществом владел уже «Спартак», но ничего из этого красно-белые так и не извлекли.

Стоит отметить, что обе команды играли на высоких скоростях, а уровень борьбы был такой, что судья Сергей Карасев за первый тайм показал шесть желтых карточек, а в начале встречи удалил за грубость Квинси Промеса, но после просмотра видео вместо красной все-таки дал предупреждение. В начале второго тайма «Спартак» перевернул игру, когда сначала Антон Зиньковский сравнял счет дальним ударом, а затем после контратаки Александр Соболев вывел свою команду вперед. Но на 70-й минуте Чалов оформил дубль.

В оставшееся время никому так и не удалось вырвать победу. «Спартак» остается на втором месте, ЦСКА отстает от него на одно очко и поднимается на третью строчку.

«Торпедо» – «Локомотив»

После пятничной победы «Урала» над «Ростовом» «Локомотив» составил компанию своим землякам в зоне прямого вылета. И, если присутствие «Торпедо» там было неудивительно, так как команда только вернулась в премьер-лигу после восьми лет отсутствия в ней и не имеет большого бюджета, то «железнодорожники» оказались там после нескольких лет борьбы за чемпионство и завоеваний Кубка, а также рекордных затрат на трансферы.

В обоих клубах по ходу сезона сменились руководство и тренеры. «Торпедо» сделало это еще летом — после провального старта. На посту президента Дениса Маслова сменил Илья Геркус, а вместо Александра Бородюка команду возглавил Николай Ковардаев. Пусть и не сразу, но «автозаводцы» начали набирать очки. В конце летнего трансферного окна они усилились группой недорогих, но качественных по меркам низа таблицы РПЛ легионеров. И даже подобрались к спасительной 14-й строчке. Но на этой неделе всё же решили назначить более опытный тренерский штаб. И главным тренером «Торпедо» стал Андрей Талалаев, успешно выступавший за этот клуб в 1990-е годы, а в РПЛ отметившийся двухлетней качественной работой в «Ахмате», который покинул чуть больше месяца назад.

«Локо» после года с лишним работы председателя совета директоров Александра Плутника, гендира Владимира Леонченко и немецкой группы менеджеров во главе с бывшим директором по спорту и развитию Ральфом Рангником (ушел вместе с большинством своих помощников еще прошлой зимой) и спортивным директором Томасом Цорном деградировал от статуса постоянного призера РПЛ до команды, которой грозит реальный вылет в Первую лигу, чего с «железнодорожниками» не случалось с советских времен.

Летом команду готовил к сезону немецкий тренерский тандем Йозефа Циннбауэра и Марвина Комппера, причем Томас Цорн не сразу смог внятно объяснить публике, кто из них главный, поскольку таковым формально числился Йозеф, но его июньское назначение подавалось так, будто он лишь номинальное первое лицо из-за наличия лицензии Pro, позволяющей тренировать в РПЛ. А реально коллективом якобы руководил Комппер, который без соответствующей лицензии возглавлял его с весны. Но уже по ходу сезона Цорн заявил, что Циннбауэр является реальным главным тренером. Тем не менее после первых неудач в начале сентября уволили именно Комппера.

Правда, стало только хуже. У «Локо» началась серия из четырех проигранных матчей подряд, апофеозом которой стал выездной разгром от «Сочи» (0:4), сразу после которого были уволены и Цорн, и Циннбауэр. А за день до субботнего матча с «Торпедо» было объявлено об отставке Плутника. Вместо него председателем совета директоров назначили директора по коммуникациям РЖД Юрия Нагорных.

Нового главного тренера до сих пор не назначили — готовить команду к игре с «Торпедо» пришлось Андрею Федорову и Зауру Хапову. Первый был ранее селекционером «Локо» и главным тренером его фарм-клуба «Казанка», которая выступала во второй лиге и была закрыта по инициативе предыдущего руководства в начале лета. Второй долгие годы успешно трудился тренером вратарей в главной команде «Локомотива», а весной при Комппере числился исполняющим обязанности главного тренера.

— Команда не была потрясена сменой руководства, произошли перестановки, которые мы приняли и просто готовились к игре с новыми тренерами, — сказал «Известиям» нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев. — Мы проиграли пять матчей, поэтому такие моменты, как смена руководства, не могут быть удивительными. Попытались настроиться на игру с «Торпедо», тем более знали, насколько она принципиальна для наших болельщиков. Понимали: надо побеждать, иначе окажемся на последнем месте. Поэтому максимально настроились, показали себя единой командой и не без труда, но победили. Нам надо и дальше быть таким же единым коллективом.

Стоит отметить, что дерби «Торпедо» и «Локомотива» считается крайне принципиальным из-за вражды их фанатов, длящейся не первое десятилетие. Данная встреча была первой между этими клубами с весны 2015 года, когда черно-белые последний раз были в РПЛ. Подогревало интерес и то, что Илья Геркус впервые встретился со своим бывшим клубом, президентом и генеральным директором которого он был в 2016–2018 годах, добившись с ним побед в Кубке России – 2017 и чемпионате России – 2018.

Матч выдался скучным, даже атмосфера на трибунах не выдавала в нем принципиальный характер, так как на вмещающие более 84 тыс. зрителей «Лужники» пришло всего порядка 5 тыс. «Торпедо» имело шансы забить, но в итоге счет в начале второго тайма после серии ошибок обороны «автозаводцев» открыл Артем Карпукас. Не без труда «Локо» удержал минимальную победу и выбрался из зоны переходных матчей на 12-е место. Торпедовцев от 14-го места и зоны стыков отделяет пять очков.

— У нас были неплохие подходы к чужим воротам, в первом тайме могли забивать, и надо было использовать свои моменты, — заявил «Известиям» защитник «Торпедо» Игорь Смольников. — Мы это не сделали и обидным образом пропустили. И уже не смогли отыграться. Будем делать анализ этой встречи, поскольку в любом случае у нашего нового главного тренера новые требования. Ему было тяжело что-то поменять за пару дней, но он четко объяснил свои требования. Нам надо быстрее привыкнуть к ним, вникнуть и двигаться дальше.

«Динамо» – «Оренбург»

У «Динамо» проблемы были не такого масштаба, как у «Локо», но с середины сентября бело-голубые тоже переживали провальный отрезок. Три поражения подряд в чемпионате, неудачный выезд к «Оренбургу» в Кубке России (2:2, по пенальти 3:4). И лишь туром ранее они не без доли везения ушли от проигрыша в дерби с ЦСКА (1:1) в РПЛ. Тем не менее команда Славиши Йокановича скатилась на девятое место, оказавшись ниже «Оренбурга», который еще в прошлом сезоне играл в Первой лиге.

Подопечные Марцела Лички тяжело начинали выступление в РПЛ, но сейчас уже адаптировались к элите. И перед игрой с динамовцами одержали три победы подряд. Могли они добиться успеха и в субботу в Москве. Счет открыли хозяева, когда после паса пяткой Федора Смолова Сергей Паршивлюк забил свой первый гол бело-голубых. Но очень скоро Владимир Сычевой сравнял счет, а во втором тайме вывел «Оренбург» вперед, с девятью мячами выйдя на второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего чемпионата.

Гости качественно контратаковали и создавали опасность у ворот соперника, но в итоге класс и характер «Динамо» сказались. Йоканович на 58-й минуте выпустил на замены полузащитников Вячеслава Грулева и Дениса Макарова, которые и перевернули ход игры. Первый сравнял счет с передачи Арсена Захаряна, а второй в концовке встречи ассистировал Роберто Фернандесу. «Динамо» поднялось на восьмое место, а «Оренбург» идет вслед за ним.

— Такие непростые игры бывают у всех, но главное, чтобы выиграли, — подчеркнул «Известиям» Денис Макаров. — Было важно оказаться чуть-чуть повыше в турнирной таблице. Надеюсь, эта победа дальше поможет нам наладить ситуацию. Трудно сказать, почему мы провалили предыдущий отрезок, проиграв четыре матча из пяти. Этот вопрос больше к другим людям. Будем играть на победу в следующих матчах, а там как Бог даст. Надо играть от матча к матчу и ни о чем не думать.

Также в прошедшем туре состоялись еще пять матчей. В воскресенье петербургский «Зенит» укрепил лидирующие позиции, разгромив на выезде «Пари Нижний Новгород» (3:0). Шедший перед этим туром вторым «Ростов» в пятницу потерпел второе поражение в нынешнем чемпионате, уступив дома набирающему ход екатеринбургскому «Уралу» (1:2), который после первой трети чемпионата был на дне таблицы вместе с «Торпедо», но сейчас начинает отрываться даже от зоны переходных матчей. «Краснодар» в субботу упустил шанс приблизиться к первой тройке, в яркой домашней игре проиграв на последних минутах дома грозненскому «Ахмату» (2:3), который приближается к первой пятерке.

В этот же день «Химки» сыграли на своем поле вничью с воронежским «Факелом» (0:0), а в воскресенье самарские «Крылья Советов» обыграли дома «Сочи» (2:0).