«Не жду обилия голов, в дерби всё может решить один забитый мяч»

В воскресенье, 16 октября, состоится главный матч 13-го тура и осенней части сезона российской премьер-лиги — дерби ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене». Давно футбольные команды не подходили к встрече на таком позитивном фоне: у ЦСКА шесть побед в последних восьми матчах, у «Спартака» — пять выигрышей подряд. Клубы идут в лидирующей группе, и победа позволит оторваться от конкурента. Пока подопечные Гильермо Абаскаля опережают принципиального соперника на одно очко. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «Известиями» своими ожиданиями от матча.

— Ожидаете обилия голов в предстоящей встрече? Например, результативной ничьи 2:2 или 3:3?

— Не жду обилия голов. Это будет тяжелый матч, где всё может решить один забитый мяч. Будет много единоборств и борьбы. На каждом участке поля мы увидим заряженных на результат футболистов. Сложно предположить, что при таком сценарии в какие-то ворота будет забито много голов. Надеюсь увидеть интересную по содержанию игру. Будет серьезное противостояние, от результата которого многое зависит: и вера в свои возможности, и движение по турнирной таблице. Обе команды на ходу. Да, «Зенит» по-прежнему очевидный фаворит чемпионской гонки, но «Спартак» и ЦСКА довольно близко по качеству игры. Гораздо ближе, чем многие думали перед стартом.

— Согласны, что это лучший ЦСКА и лучший «Спартак», которые мы видели за долгое время?

— Вполне возможно, что это не предел этих составов под руководством [тренеров Владимира] Федотова и [Гильермо] Абаскаля. Но то, что они подошли к этой игре в хорошем эмоциональном и игровом состоянии, — факт. Последние матчи это подтверждают. Стоит признать, что руководство обоих клубов угадало с назначением тренеров.

— Чей состав на бумаге выглядит сильнее?

— Наверное, немного [сильнее состав] у «Спартака». Скамейка у красно-белых посолиднее. Атака выглядит мощнее. Но если говорить про дерби, то это никак не влияет на конечный результат.

— Как Владимир Федотов без своего основного центрального защитника, травмированного Игоря Дивеева, будет справляться с мощной парой спартаковских форвардов Квинси Промес — Александр Соболев?

— Мы видели игру и без Дивеева. Я не сторонник определений, что какого-то игрока нет, и на этом всё заканчивается. Каждая звучная по футбольным меркам фамилия определяет какие-то моменты, но не настолько, что можно было бы говорить, что отсутствие Дивеева — катастрофа. Федотов сможет заменить российского защитника без серьезной потери качества. А Промеса и Соболева в их нынешней форме должен сдерживать коллектив. Поверьте, любой тренер РПЛ это понимает.

— Насколько серьезна для «Спартака» потеря Наиля Умярова?

— Гораздо меньше, чем отсутствие Дивеева для ЦСКА. Наиля пока нельзя назвать стопроцентным игроком основы.

— От арбитра в таком противостоянии требуется только одно — не чудить. Не портить и не мешать. Отвечает ли требованиям назначенный в среду Сергей Карасев?

— Конечно. У нас всего несколько судей, на которых есть надежда. Многие арбитры ошибаются, есть недочеты и в работе Карасева. Но он один из самых квалифицированных арбитров, который соответствует уровню лучших игр РПЛ. Так что не сомневаюсь, что будет качественное судейство.

— Другое московское дерби закончилось победой «Локомотива» над «Торпедо». Стоит ли надеяться, что после ухода немецких тренеров и менеджмента дела железнодорожников вновь пойдут в гору?

— Тут всё зависит от выбора главного тренера. Посмотрим, с какого решения начнет новое руководство. Победа над «Торпедо» мало о чем говорит. Все-таки автозаводцы так же находятся в глубоком кризисе.

— Удивлены, что Андрей Талалаев возглавил «Торпедо», а не «Локомотив»?

— Не удивлен. Талалаев — способный тренер, с хорошими взглядами на развитие футбола, командные построения. У него есть хорошие требования. Он один из тех молодых тренеров, которые способны двигать команды вперед. Талалаев достаточное время работает с командами разного уровня. К тому же он воспитанник клуба (был футболистом «Торпедо» с 1991 по 1995 год), возглавить родную команду для него не пустой звук. Да, и «Локо», видимо, не делал ему предметного предложения.

— Кто может спасти «Локомотив»? Называют Михаила Галактионова, Юрия Семина, Сергея Юрана.

— Семин может спасти. Эта фигура объединяющая. Семин, как правило, делал в «Локомотиве» только хороший результат. Плюс многие воспитанники дорастали до основы клуба и сборной. Думаю, что с возвращением Юрия Павловича игроки бы поверили, что можно всё исправить. А в следующем сезоне с таким составом он бы мог вновь бороться за чемпионство. Фанаты клуба заслуживают именно этого.