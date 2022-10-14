Взошел Нагорных: чего ждать от нового руководителя «Локомотива»

В руководстве московского «Локомотива» продолжаются громкие перестановки. Как и предсказывали «Известия»,

Взошел Нагорных_2 Заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных на отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России в Москве. 2014 год Фото: РИА Новости/Александр Вильф

сменил Александра Плутника на посту председателя совета директоров клуба. За два года на своей должности Плутник отметился катастрофическими спортивными результатами при серьезных финансовых затратах. Директор департамента коммуникаций РЖД Нагорных известен прежде всего не своей нынешней деятельностью, а причастностью к допинговому скандалу вокруг Олимпиады-2014 в Сочи. В спортивной среде 51-летнего функционера характеризуют как сильного менеджера, но эксперты отмечают, что с футболом он почти не соприкасался. Удастся ли Юрию Нагорных вывести «Локомотив» из системного кризиса — разбирались «Известия».

Дела минувшие

Председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник 14 октября подал в отставку. На его место избрали бывшего заместителя министра спорта РФ, директора департамента коммуникаций РЖД Юрия Нагорных. «Известия» предсказывали такое развитие событий еще 10 октября.

Нагорных считается спортивным человеком — с 12 лет учился в спортинтернате, занимался легкой атлетикой (прыжок в высоту и тройной прыжок). Имеет педагогическое образование. В 1990-е годы работал пресс-атташе Москомспорта, а затем — пресс-атташе хоккейного клуба «Динамо» (Москва).

Взошел Нагорных_1 Бывший председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник на пресс-конференции руководства футбольного клуба в Москве Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В 2000-е годы он сделал карьеру в Москомспорте, дойдя до поста его председателя, а в 2009 году стал заместителем министра спорта. В спортивной среде 51-летнего функционера характеризуют как сильного менеджера, благодаря которому наши команды ни в чем не нуждались при подготовке и участии в Олимпийских играх. Именно Нагорных считался одним из творцов успешного выступления России на домашней Олимпиаде-2014 в Сочи.

Но эти же Игры его карьеру и загубили — Нагорных отправили в отставку с должности замминистра в 2016 году в ходе допинговых скандалов. В докладе Ричарда Макларена о злоупотреблениях с допингом в российском олимпийском спорте именно Нагорных был назван человеком, который курировал незаконную программу, в частности, подмену загрязненных проб российских спортсменов на чистые.

Взошел Нагорных_2 Заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных на отчетно-выборной конференции Союза биатлонистов России в Москве. 2014 год Фото: РИА Новости/Александр Вильф

МОК пожизненно лишил его допуска к Олимпийским играм в любом статусе. И хотя власти России отрицают причастность государства к сокрытию допинговых нарушений, Нагорных, как и еще ряд сотрудников и руководителей подразделений Минспорта, лишился своего поста. При этом знаменитый тренер по фигурному катанию Нина Мозер в 2017 году в интервью «РИА Новости» назвала Нагорных примером порядочности.

В РЖД он работает с 2018 года, а с 2019-го состоял и в совете директоров «Локомотива».

Поднять «Локомотив»

По мнению бывшего президента московского «Торпедо» Александра Тукманова, Нагорных умеет слушать профессионалов и, скорее всего, будет во главе «Локомотива» принимать ключевые решения, советуясь с футбольными людьми.

— Я знаком с Нагорных около 15–20 лет, близко познакомились, когда я возглавлял «Торпедо», — рассказал «Известиям» Тукманов. — Юрий Дмитриевич был тогда заместителем председателя спорткомитета Москвы. Я несколько раз к нему обращался, он проводил совещания по поводу развития «Торпедо», финансирования клуба. Нагорных произвел на меня впечатление серьезного руководителя. Он умел слушать. И, на мой взгляд, прислушивался к моей точке зрения как руководителя клуба, как человека футбольного. Он хороший организатор. На сегодняшний день назначить его в «Локомотив» правильное решение. Тем более он уже был в совете директоров клуба, знает его изнутри.

Взошел Нагорных_3 Игрок ФК «Локомотив» Дмитрий Баринов в матче 11-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Локомотив» и ФК «Урал» Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«Локомотив» сейчас переживает самый глубокий кризис в своей постсоветской истории — находится на 14-м месте в чемпионате , в зоне стыковых матчей за право остаться в Российской премьер-лиге. Это при том, что большинство нынешних болельщиков «железнодорожников» выросло на борьбе клуба за медали и трофеи, трех чемпионствах и многократных победах в Кубке России.

Если клуб 15 октября проиграет московское дерби с «Торпедо», он может оказаться на последнем месте в таблице. Это катастрофа не только из-за статуса топ-клуба, но и с учетом того, что за последний год было потрачено рекордное количество денег на трансферы. Еще летом 2021 года на них ушло более €30 млн. И даже после начала изоляции нашего футбола летом 2022 года «Локомотив» потратил больше всех в РПЛ — €13,2 млн.

Всё это было сделано немецкой группой менеджеров, которая пришла год с лишним назад вместе со знаменитым специалистом Ральфом Рангником. Большинство из них покинули Россию с декабря 2021 по март 2022 года, а оставшиеся люди из этой команды во главе со спортивным директором Томасом Цорном работали вплоть до прошлых выходных. Тогда «Локо» потерпел пятое подряд поражение в чемпионате — 0:4 от «Сочи». Через 20 минут после финального свистка клуб официально объявил об увольнении Цорна и приведенного им главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Взошел Нагорных_4 Бывший главный тренер ФК «Локомотив» Йозеф Циннбауэр Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В итоге к игре с «Торпедо» команду готовит бывший защитник казанского «Рубина» Андрей Федоров, в качестве тренера имевший ранее опыт только в Узбекистане, но в «Локо» пришедший в 2020 году на должность скаута.

— Сейчас трудно определить, какое будущее ждет «Локомотив», но я считаю, что Нагорных способен наладить ситуацию и выправить текущее положение, — заявил «Известиям» бывший футболист «железнодорожников» Дмитрий Булыкин, в 2019–2020 годах являвшийся членом совета директоров клуба. — Я пересекался с Нагорных в совете директоров «Локомотива». И было видно, что он разбирается в футболе. Поэтому надеюсь, что он справится с ситуацией. Положение сейчас очень серьезное. Команде надо удержаться в премьер-лиге. Верю, что вылета не произойдет, но ведь и в 2016 году, когда «Динамо» вылетело из РПЛ, всем до последнего казалось, что этого не случится. Так что надо сейчас всем собраться, максимально хорошо провести оставшиеся до зимней паузы матчи и уже к весне хорошо подготовиться, чтобы как можно выше подняться в таблице.

Опора на лучших

По мнению Александра Тукманова, новый председатель совета директоров может начать опираться в своих кадровых решениях на мнение двух самых успешных людей в истории клуба — бывшего главного тренера Юрия Семина и экс-президента Валерия Филатова.

— Думаю, Нагорных доверится футбольным людям, которые будут в его окружении. Например, Валерию Николаевичу Филатову, который входит в совет директоров, — объяснил Александр Тукманов. — Может быть, туда войдут еще ребята из числа заслуженных ветеранов «Локо». Возможно, Юру Семина подтянет и будет к нему прислушиваться. Сам кадровых решений Нагорных принимать не станет. Он человек осторожный. Не думаю, что глубоко погружен в футбольную специфику, но компенсирует это тем, что прислушивается к мнению профессионалов.

Взошел Нагорных_5 Генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Между тем пока неясной остается судьба генерального директора Владимира Леонченко, который пришел на эту должность в декабре 2020 года совместно с Плутником.

— Может быть, у Володи не хватило полномочий и жесткости, но в итоге клуб пошел в немецком направлении, что было ошибкой, — резюмировал Тукманов. — Полагаю, что сейчас Леонченко это понял, освободился от каких-то обязательств перед Плутником, Цорном и сегодня уже постарается избежать тех ошибок, которые были допущены. Вместе с Нагорных, Филатовым, возможно, Семиным он способен еще принести пользу «Локомотиву». Было бы хорошо, чтобы Володю оставили гендиректором. Он человек футбольный и не замазанный в кулуарных интригах. Поверьте, он сам переживает и понимает, что должен нести ответственность за всё, что случилось в «Локо». Я бы доверился ему исправить ошибки. Он видит ошибки, умеет их анализировать.

Юрий Нагорных стал шестым председателем совета директоров в истории «Локо». Этот орган был создан в 2003 году, когда клуб реорганизовали из унитарного предприятия в акционерное общество. Совет директоров с тех пор возглавляли Салман Бабаев, Сергей Липатов, Вадим Морозов, Анатолий Мещеряков и Александр Плутник.