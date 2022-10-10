Симптомы управления: что «немецкий проект» принес «Локомотиву»

Субботнее выездное разгромное поражение от «Сочи» со счетом 0:4 привело к резким кадровым перестановкам в «Локомотиве». Прошло чуть более получаса после финального свистка на стадионе «Фишт», как клуб объявил об отставке спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Это решение оказалось оперативным только на фоне неудачи в конкретном матче, но не системного кризиса, в результате которого к середине чемпионата «железнодорожники» оказались вблизи зоны вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ), что с учетом их финансовых и кадровых возможностей является катастрофой. Так или иначе, уход двух немецких специалистов подводит жирную черту под начатым летом 2021 года проектом реорганизации «Локомотива», под который была приглашена группа менеджеров из Германии во главе со знаменитым функционером Ральфом Рангником. С учетом затрат и результатов это был один из самых крупных провалов в истории российского футбола.

Тренерская чехарда

Ральф Рангник пришел в «Локомотив» в июле 2021 года, став руководителем клуба по спорту и развитию. С руководством «железнодорожников» в лице председателя совета директоров Александра Плутника он начал контактировать несколькими месяцами ранее, появившись весной того же года на ряде игр РПЛ, когда у команды под руководством главного тренера Марко Николича была длинная победная серия, закончившаяся бронзой чемпионата и победой в Кубке России.

Рангник прославился в Германии как тренер и спортивный директор, создавший уникальную систему подготовки и скаутинга, позволявшую выращивать неизвестных молодых футболистов и за большие деньги продавать их в топ-клубы. А его тренерские методики, стиль игры, ориентированный на прессинг и высокие скорости, стали основой современного немецкого футбола. Наиболее успешно таланты Ральфа проявились в «РБ Лейпциг», который проделал путь от второй бундеслиги до полуфинала Лиги чемпионов в 2020 году.

Но уже с первых недель возникли вопросы по тому, как это вс` будет работать в «Локо». Особенно, когда помимо целой группы немецких ассистентов в команду на должность технического директора пришел Томас Цорн. Русскоговорящий немец в конце 2000-х занимался агентской деятельностью, в том числе на российском рынке. В 2011 году он стал фигурантом скандала, когда его заподозрили в бизнес-связях с тогдашним президентом РПЛ Сергеем Прядкиным, который якобы лоббировал интересы возглавляемого Томасом агентства. Ходили даже слухи, что Цорн является внебрачным сыном Сергея Геннадьевича, но подтверждения это не получило, а оба всегда отказывались обсуждать в СМИ эту тему.

В дальнейшем Цорн стал заниматься организацией зарубежных сборов российских клубов, а в 2019 году стал гендиректором «Спартака». Там Томас продержался больше года, команда при крупных трансферных тратах застряла в середине таблицы, не попав в еврокубки, но уже после ухода Цорна приведенные им футболисты и главный тренер Доменико Тедеско добились второго места в РПЛ. Правда, достигнуто это было ценой массового расставания с футболистами из чемпионского состава «Спартака»-2017.

Перестройку успешной команды Цорн и Рангник осуществили и в «Локо». До их прихода в течение пяти лет (2016–2021) красно-зеленые выиграли три Кубка России, трижды попадали в групповой этап Лиги чемпионов, а в 2018 году стали чемпионами страны. Уже в 2022-м они стали лишь шестыми, впервые за долгое время оставшись без трофеев и титулов.

В течение прошлого сезона полномочия Цорна постепенно ширились. Началось это еще в декабре, когда Рангник покинул клуб, став главным тренером английского «Манчестер Юнайтед», хотя его приход в «Локо» подавался как долгосрочный проект. Тем не менее руководство клуба уверяло, что стратегия не меняется, так как люди Ральфа остаются. Но в феврале, после начала специальной военной операции на Украине, из «Локо» ушли правая рука Рангника Ларс Корнетка и приведенный им прошлой осенью Маркус Гиздоль.

Немец пришел после Марко Николича, за увольнение которого никто до сих пор не взял на себя ответственность. Рангник предлагал задавать вопросы на эту тему гендиректору Владимиру Леонченко, а Леонченко называл это решением Ральфа. Летом 2021 года клуб потратил под трансферы Рангника и Цорна более €30 млн. Продолжились траты и в 2022 году — уже при Цорне, хотя до этого клуб расходовал гораздо меньше средств, отбивая часть из них за счет бонусов от выступлений в Лиге чемпионов.

Еще хуже дело обстояло с тренерами. Точнее, там была беспрецедентная кадровая чехарда. В декабре из штаба основной команды вывели тренера вратарей Заура Хапова, заменив его на немца Сашу Марта. После ухода Гиздоля руководить командой назначили Марвина Комппера, не имевшего ни опыта работы на таком уровне, ни соответствующей тренерской лицензии, поэтому формально главным тренером числился Дмитрий Лоськов.

В начале апреля Лоськова и Олега Пашинина убрали из штаба, до сих пор не объяснив причины. Оба легендарных в прошлом футболиста «Локо», успешно работавших ассистентами в штабе Юрия Семина и Марко Николича, являются непререкаемыми авторитетами в глазах болельщиков, поэтому их уход вызвал возмущение. Формальным главным тренером стал Хапов, которого неожиданно вернули в штаб основы.

В летнее межсезонье главным тренером стал немец Йозеф Циннбауэр, но Цорн говорил, что Комппер продолжает фактически руководить командой. По ходу сезона Томас утверждал, что Циннбауэр является не фиктивным главным, а реальным. Тем не менее в конце лета, когда «Локо» проигрывал матч за матчем, ответственным за неудачи объявили Марвина, который и был убран из штаба. Вместо него назначили южноафриканца Фадлу Давидса, но он проработал всего 12 дней и был уволен вслед за Цорном и Циннбауэром. А «Локо» в итоге выдал худший старт в своей постсоветской истории, пропустил больше всех голов в нынешнем сезоне (26) и сейчас после 12 туров идет 14-м, оторвавшись от зоны прямого вылета всего на одно очко.

— Это один из самых оглушительных провалов в истории российского футбола, — поделился с «Известиями» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Команда, которая должна бороться за трофеи, сейчас борется за то, чтобы не вылететь из премьер-лиги. И это — с сумасшедшим бюджетом и затратами. Удивляет, что немцев вообще так долго держали на постах. Но одним их увольнением не обойтись. К сожалению, имеются большие вопросы к совету директоров, который им доверился. И есть сомнения, что они изменят именно стратегию, а не просто заменят одних исполнителей на других с примерно тем же результатом.

«Группа товарищей»

Неудачные промежуточные результаты долгое время оправдывались обещаниями работать на длинную перспективу, реформируя академию, молодежную команду и фарм-клуб «Казанка», выступавший во второй лиге. Но летом «Казанку» расформировали, а в работе академии, по словам работавшего в ней до июня тренера Сергея Гришина, немцы большого участия не принимали.

— В нашу работу немцы не вмешивались, — рассказал Гришин. — Что и наводило на мысли. Ведь та стратегия, о которой говорилось изначально, подразумевала работу с молодежью, координацию работы всей вертикали, будь то школа, молодежная команда, «Казанка». Но группа товарищей, пришедшая вместе с Рангником, занималась только основной командой, ее трансферами. Выводы делайте сами, насколько серьезно можно воспринимать их речи о долгосрочном развитии, выращивании талантов. Собственно говоря, поэтому и я не захотел оставаться — нет возможности для профессионального роста. Ты просто работаешь для того, чтобы работать. А хочется ведь и карьерного роста, и чтобы твоя работа в академии приносила реальную пользу клубу в виде заигравших в основной команде молодых футболистов.

По словам специалиста, он ушел из клуба, потому что не видел перспективы в дальнейшем работать при Цорне.

— Мне по окончании прошлого сезона предлагали продлить контракт, но работать с этими аферистами из Германии не захотелось, — отметил 48-летний тренер. — Вся эта ситуация в клубе не нравилась очень многим. К сожалению, последний год показал, что клубу в его нынешнем виде не нужны профессионалы. И я говорю даже не о себе, а в целом о людях, которые работали на благо «Локомотива», но им предпочли эту антуражную компанию немцев, которые очень складно рассказывали о стратегии развития, но ничего не делали, за исключением того, что тратили чужие деньги в больших количествах. Причем не частного владельца, а структуры, которой владеет государство.

При Цорне «Локомотив» лишился защитника Александра Сильянова, отданного летом в аренду «Ростову» с правом выкупа, а также отправил в аренду в «Пари Нижний Новгород» полузащитника Дмитрия Рыбчинского. Оба молодых таланта еще при Николиче стали игроками основы «Локо» и помогли выиграть бронзу с Кубком, а сейчас успешно выступают за свои нынешние клубы.

— Я работал в свое время с игроками 1999 года рождения, среди которых были Коля Поярков, Данила Глебов, Стас Магкеев, — объяснил Гришин. — Потом был 2003 год рождения, в котором много перспективных ребят, но неясно, что будет сейчас с ними в «Локо». Потеряли много ребят и до Цорна, те же Поярков и Глебов сейчас в «Ростове», причем Данила — лидер команды, игрок сборной. А сейчас туда же Томас отдал Сашу Сильянова в аренду с правом выкупа, в «Нижний Новгород» отправили в аренду Диму Рыбчинского. Парни уже проявили себя в основном составе, можно на их основе строить команду, но клуб их теряет. Да и оставшиеся в «Локо» Магкеев и Даня Куликов не прогрессируют, хотя здорово себя проявляли еще пару сезонов назад. В итоге академия готовит игроков для конкурентов в РПЛ, а Рангник с Цорном просто покупают иностранцев за сумасшедшие деньги. Такого же возраста и качества, что и наши парни, которых можно довести до должного уровня, если с ними работать и давать возможность освоиться. Тогда и денег столько не надо будет тратить. В итоге убрали Николича, который многих этих молодых раскрыл — сказали, что вся наша работа никому не нужна. И потратили бюджет, чтобы сейчас бороться за выживание в премьер-лиге. Прекрасно поуправляли.

Имена новых главного тренера и спортивного директора «Локомотив» пока не объявил. Также неизвестно, будет ли сокращено финансирование клуба и случится ли отставка Александра Плутника и Владимира Леонченко.