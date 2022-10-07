Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. ЦСКА–«Динамо», «Ростов»–«Краснодар»

В предстоящем 12-м туре чемпионата России по футболу зрителей ждут сразу два топ-матча — московское и южное дерби. В первом случае речь о субботнем противостоянии ЦСКА и «Динамо». Армейцы идут на втором месте (23 очка) и являются главными преследователями лидирующего петербургского «Зенита» (29 очков). Чтобы сохранить шансы побороться за золото, подопечным Владимира Федотова нужно обязательно побеждать бело-голубых, которые проиграли три последних матча и свалились в середину турнирной таблицы (16 очков). А в воскресенье, 9 октября, замыкающий первую тройку «Ростов» (22 очка) примет на своем поле отстающий от него всего на один балл и идущий пятым «Краснодар».

8 октября, 16:30. Стадион «ВЭБ Арена» (Москва). 9 августа, 19:00. Стадион «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Бокс

Турнир промоушена PRAVDA. Магомед Исмаилов – Александр Илич

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Магомед Исмаилов

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет турнир по боксу, организованный промоушеном Pravda Old School Boxing. 7 октября в Москве популярный российский боец ММА Магомед Лысый Хищник Исмаилов выступит против сербского бойца Александра Илича. Этот бой возглавит основной кард турнира. Александр Илич в конце августа неожиданно победил нашего знаменитого бойца Александра Шлеменко. Теперь он принял вызов со стороны Исмаилова.

Со-главным боем вечера станет схватка экс-чемпиона промоушена Bare Knuckle Fighting по кулачному бою американца Джулиана Лейна с российским кикбоксером, чемпионом промоушена Top Dog Владом Туйновым. Также зрителей ждет противостояние чемпиона лиги кулачных боев Top Dog Николая Чибиса Чибисова и знаменитого бойца MMA и экс-чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева.

7 октября, 23:00. Арена Большого московского цирка (Москва). Прямая трансляция на РЕН ТВ

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ. «Авангард»–«Металлург», «Салават Юлаев» – «Динамо» (Москва)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Уже больше месяца прошло с момента старта 15-го розыгрыша КХЛ, а интрига по-прежнему закручена до предела. Ни в одной из конференций нет откровенных аутсайдеров, а лидеры меняются едва ли не каждый день. Некоторые из них сыграют друг с другом в субботу, 8 октября. В Омске местный «Авангард», поднимающийся в таблице после неудачного старта, примет на своем льду одного из лидеров Восточной конференции — магнитогорский «Металлург». А идущий в первой четверке Востока уфимский «Салават Юлаев» сыграет дома с идущим вторым на Западе московским «Динамо».

8 октября: 14:00, стадион «G-Drive Арена» (Омск), прямая трансляция на «КХЛ Прайм»; 14:30, стадион «Уфа Арена» (Уфа), прямая трансляция на «КХЛ ТВ»

Теннис

Турниры WTA в Остраве и Монастире и ATP в Астане

Фото: Спорт-Экспресс/Дарья Исаева

Очередные турниры с участием россиян проходят на этой неделе в трех городах. У женщин в чешской Остраве до четвертьфинала дошла Екатерина Александрова. В пятницу она поборется за выход в полуфинал с чешкой Терезой Мартинцовой. Победитель соревнования, который определится по итогам воскресного финала, получит в свой рейтинг 500 очков.

В тунисском Монастире борьбу продолжает Вероника Кудерметова, которой предстоит сыграть в четвертьфинале против француженки Диан Парри. Победителю турнира достанется 250 баллов.

У мужчин главное соревнование недели (500 очков победителю) проходит в Астане. Там шансы на трофей остаются у россиян, дошедших до четвертьфиналов. В пятницу утром Андрей Рублев встретится с французом Адрианом Маннарино, Карен Хачанов — с сербом Новаком Джоковичем, а Даниил Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

7 октября, 07:00–20:30, четвертьфиналы. 8 октября, 07:00–18:00, полуфиналы. 9 октября, 11:00, 16:00, 19:00, финалы. «Остравар Арена» (Острава, Чехия), «Теннисный клуб Монастира» (Монастир, Тунис), «Национальный теннисный центр Астаны» (Астана, Казахстан). Прямые трансляции на WTA и ATP

Волейбол

Мужчины. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Новосибирск)

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Новый сезон у волейболистов пройдет в условиях отстранения наших клубов и сборных от международных турниров. Поэтому календарь внутренних соревнований существенно уплотнился. И становится больше топовых матчей. Один из таких пройдет в субботу в Москве, где встретятся два финалиста прошлого розыгрыша чемпионата России — столичное «Динамо» и новосибирский «Локомотив».

8 октября, 18:00, волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямые трансляции на «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Хоккей

Регулярный чемпионат НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» – «Сан-Хосе Шаркс»

Фото: nhl.com

Полноценный старт сезона сильнейшей лиги мира намечен на следующую неделю, когда на территории Канады и США пройдут первые матчи регулярного чемпионата. Но раньше них состоятся две вынесенные в Европу игры. Они пройдут в пятницу и субботу (8–9 октября) в Праге. Долгое время чешские власти и часть местной общественности хотели блокировать участие в них российских хоккеистов, но в итоге нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Свечников и форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин всё же доехали до столицы Чехии. Именно их команды откроют новый сезон двумя очными встречами.

7–8 октября, 21:00, «O2 Арена» (Прага, Чехия)

Баскетбол

Единая лига ВТБ. ЦСКА–«Минск»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

В субботу, 8 октября, московский ЦСКА проведет первый официальный домашний матч в нынешнем сезоне. В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красно-синие примут «Минск». Армейцы впервые за долгое время входят в розыгрыш не в качестве действующих чемпионов. В начале лета главный трофей по итогам финальной серии плей-офф у них отобрал петербургский «Зенит». Это придает текущему сезону еще большую интригу.

8 октября, 14:00, арена «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Волейбол

Женщины. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининград)

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Для отечественного женского волейбола — так же, как и для мужского — этот сезон будет «внутренним» — без еврокубков и официальных матчей сборных. Учитывая это, в национальном первенстве количество матчей увеличено. В воскресенье, 9 октября, встретятся две самые титулованные команды страны последних 10 лет. Московское «Динамо», заканчивавшее в тройке призеров два предыдущих розыгрыша чемпионата России, примет на своей площадке обладателя золотых медалей двух последних лет — калининградский «Локомотив».

9 октября, 17:30, волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямые трансляции на «Матч! Арена» и «Матч! Планета»