Игра на разрыв: сумеет ли ЦСКА сохранить чемпионскую интригу в РПЛ

В 12-м туре чемпионата России по футболу преследователи лидирующего «Зенита» попытаются сохранить интригу в борьбе за золото, которая тает с каждой новой неделей. Для этого отстающий от клуба из Санкт-Петербурга на шесть очков ЦСКА должен обыграть в московском дерби «Динамо». Находящиеся за спиной армейцев на расстоянии всего одного очка «Ростов» и «Спартак» примут дома «Краснодар» и «Крылья Советов» соответственно. Внизу таблицы интригу создает неожиданно оказавшийся в зоне переходных матчей «Локомотив», который в субботу, 8 октября, встретится в гостях с «Сочи».

ЦСКА – «Динамо»

Если бы не обидная сентябрьская осечка в матче с аутсайдером РПЛ московским «Торпедо», а также несколько необязательных потерь очков летом, ЦСКА сейчас мог бы лидировать и гораздо более уверенно претендовать на чемпионство. Но, кажется, дело идет к тому, что армейцам придется сосредоточиться на удержании второй строчки. Им в спину дышат отстающие на один балл «Ростов» и «Спартак», а также расположившийся на расстоянии в два очка «Краснодар».

В гости к ЦСКА приезжает «Динамо». Еще месяц назад оно шло в лидирующей группе, даже несмотря на обидные потери очков с командами из низа турнирной таблицы. Но сейчас у бело-голубых серьезный кризис. Они проиграли три последних матча в чемпионате и опустились в середину таблицы. Подопечные Славиши Йокановича идут восьмыми, отставая от ЦСКА на семь очков. Такое «Динамо» подопечные Владимира Федотова должны обыгрывать.

— Качество игры «Динамо» с самого начала сезона оставляло желать лучшего, но какое-то время хотя бы был результат, — подчеркнул в беседе с «Известиями» бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин. — Сейчас пропал и он, поэтому трудно не говорить о кризисе. При этом летние трудности можно было оправдать ограниченной обоймой игроков, недокомплектом на некоторых позициях. Но сейчас команда хорошо усилилась, пришла целая группа новичков. Однако результаты еще хуже. ЦСКА в этом плане выглядит гораздо более организованно и качественно. Структура игры у армейцев более внятная. Но часто идут сбои, когда команда внезапно выключается из игры. На этом «Динамо» может сыграть, если будет грамотно действовать в обороне и подловит соперника на ошибках, как сделало это в игре со «Спартаком» (1:0). Если же ЦСКА сыграет в полную силу, то победить не составит труда.

«Ростов» – «Краснодар»

Два претендента на медали воскресным вечером определят, кто из них захватит инициативу в борьбе за призовые места, а заодно и сохранит шансы на погоню за «Зенитом». Именно в выездном матче с питерцами в прошлые выходные «Ростов» потерпел первое поражение (1:3) в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Теперь подопечные Валерия Карпина примут дома отстающий от них на одно очко «Краснодар», который замыкает первую пятерку.

— Обе команды в этом сезоне играют очень качественно, не боятся идти в атаку, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Ростова» и «Краснодара» Максим Деменко. — У них собрано много молодежи, которая действует быстро, задорно, иногда с ошибками, но каждый эпизод доигрывается до конца. Предстоящий матч будет очень непредсказуемым, его результат зависит от того, кто меньше ошибется, кто лучше реализует моменты, у кого надежней сыграют вратари и слаженней будет действовать оборона.

«Спартак» – «Крылья Советов»

Красно-белые нестабильно проводят сезон, чередуя победные серии с проигрышами прямым конкурентам. Из-за этого они то выходят на первое место, то опускаются в середину таблицы. Что не меняется, так это способность нынешнего «Спартака» стабильно побеждать соперников из низов РПЛ. За счет этого подопечные Гильермо Абаскаля идут четвертыми, отставая на семь очков от лидера. Два последних матча — против «Локомотива» (1:0) и «Пари Нижний Новгород» (2:1) — они выиграли. И выглядят фаворитами предстоящего воскресного домашнего матча с «Крыльями Советов».

Самарцы после ухода целой группы лидеров выступают уже не так успешно, как в прошлом сезоне. Они идут на 11-м месте недалеко от зоны вылета и переходных игр. Но всё равно команда Игоря Осинькина представляет опасность для любого соперника, что подтверждается ее недавней победой над «Зенитом» (2:0) в Кубке России.

— «Спартак» по-прежнему хорош в играх со слабыми командами и сейчас кажется фаворитом матча с «Крыльями», которые выглядят не так ярко, как полгода назад, — заявил «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Но самарцы могут огрызнуться и отобрать очки у спартаковцев, если те расслабятся. Также в этом матче многое будет зависеть от фарта и судейского фактора. В случае со «Спартаком» это часто имеет большое значение с учетом того, как этот клуб умеет истерить на данную тему.

«Сочи» – «Локомотив»

«Локомотив» в нынешнем сезоне — клуб-катастрофа. За последние полтора года он потратил на трансферы больше денег, чем любой другой участник РПЛ, но в итоге очутился на 13-м месте, в зоне переходных матчей, лишь в двух очках от зоны прямого вылета. В чемпионате команда потерпела четыре поражения подряд.

Теперь «Локомотиву» предстоит выезд к крайне нестабильному «Сочи», который может обыграть топ-клуб и в то же время потерять очки с аутсайдерами. Тем не менее после летнего ухода главного тренера Владимира Федотова в ЦСКА, продажи двух лидеров — нападающего Маттео Касьерры и защитника Родригао в «Зенит» — серебряный призер прошлого розыгрыша чемпионата не допустил серьезного провала. Подопечные Вадима Гаранина занимают шестое место, отставая от первой тройки на пять баллов.

— Уже трудно придумать оригинальные слова, чтобы описать провал «Локомотива», — сказал «Известиям» бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Иначе, как катастрофой, это не назвать. С такими возможностями и финансовыми ресурсами команда должна бороться за медали, если не за чемпионство. Нынешний риск вылета — это приговор всему проекту. Не вижу, за счет чего «Локо» может подняться, если не уволить руководство и тренерский штаб. Пока очевидно, что команда дезорганизована и деморализована, поэтому сильно удивлюсь, если «Сочи» не выиграет. Сочинцы после ухода Федотова, Касьерры и Родригао не так сильны, как в прошлом сезоне, но всё равно играют неплохо и на голову сильнее «Локомотива» в его нынешнем состоянии.

Начнется 12-й тур в пятницу, 7 октября, с встречи «Урала» с «Химками». В субботу, 8 октября, «Зенит» в гостях сыграет с воронежским «Факелом». Еще два матча состоятся в воскресенье, 9 октября: московское «Торпедо» примет на своем поле «Пари Нижний Новгород», а «Оренбург» встретится в родных стенах с грозненским «Ахматом».