«Локомотив» проблем: как столичный клуб будет выходить из кризиса

Московский «Локомотив» устроил кадровую революцию — в отставку отправлены спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр. Под вопросом судьба гендиректора Владимира Леонченко и председателя совета директоров Александра Плутника. Источники «Известий» сообщили, что место Плутника уже в ближайшее время может занять директор департамента коммуникаций РЖД, бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных. Фавориты на место главного тренера — Андрей Талалаев и Игорь Черевченко. Громкие отставки в клубе — результат краха «немецкого» проекта «Локомотива»: под стратегию известного специалиста Ральфа Рангника были потрачены десятки миллионов евро, но в нынешнем чемпионате клуб идет на 14-м месте, в одном очке от зоны вылета.

Стратегическое планирование

Вопросы к председателя совета директоров «Локомотива» Александру Плутнику со стороны главного акционера клуба стали появляться еще летом, когда команда провалила старт чемпионата, сообщили «Известиям» источники в РЖД и самом «Локомотиве».

Дело в том, что еще в начале 2021 года ряд членов совета директоров «Локо» ставили под сомнение целесообразность тратить свыше €30 млн на покупки новичков за одно трансферное окно, как это было летом 2021 года, ради того чтобы полностью переформатировать команду. Ведь предыдущий состав и так в течение пяти лет постоянно завоевывал медали чемпионата России и трижды победил в Кубке страны.

Но в итоге владельцы клуба поверили в стратегию развития, которую отстаивал Александр Плутник. Он назначил директором клуба по спорту и развитию Ральфа Рангника, ранее снискавшего славу благодаря успешной работе в «РБ Лейпциг» и других немецких клубах в 2000–2010-е годы.

Локомотив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Предполагалось, что доходы клуба должны быть увеличены за счет покупки перспективных молодых футболистов и их последующей продажи за большие деньги в Европу. В итоге в течение следующего года клуб купил более 10 новичков.

При этом у специалистов вызывало вопросы, что меньше игровой практики стали получать российские молодые игроки. Так, из основного состава выпал полузащитник Даниил Куликов, в аренду были отправлены защитник Александр Сильянов («Ростов») и хавбек Дмитрий Рыбчинский («Пари Нижний Новгород»).

В декабре 2021 года Рангник ушел из клуба на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Но в клубе продолжали настаивать на том, что стратегия будет работать, так как вся немецкая команда менеджеров и тренеров осталась в «Локо». Оперативное руководство было возложено на Томаса Цорна. И даже после начала специальной военной операции, когда в начале марта из клуба ушли главный тренер Маркус Гиздоль и правая рука Рангника в менеджменте Ларс Корнетка, железнодорожники продолжали доверять команду тренерам из Германии, а также немало тратить на трансферы.

Провал на старте

Итогом прошлого сезона стало шестое место в чемпионате. Руководству клуба удалось списать его на перестройку состава. Томас Цорн обещал, что результаты будут в новом сезоне. Но уже летом 2022 года клуб провалил старт в РПЛ, набрав всего два очка в первых четырех матчах.

По словам источника в клубе, отсрочку от кадровых перемен дало то, что первый за долгое время приезд на футбол главы РЖД Олега Белозерова пришелся на домашний матч с «Оренбургом», который «Локо» разгромно выиграл 5:1. Тем не менее уже осенью ситуация стала критической. Случилась пятиматчевая серия поражений, апофеозом которой стал случившийся 8 октября выездной разгром от «Сочи» со счетом 0:4.

— Еще до игры с «Сочи» к Плутнику со стороны РЖД были вопросы относительно целесообразности дальнейшего пребывания немецких специалистов в клубе, — рассказали «Известиям» источники в «Локо» и РЖД. — И последнее поражение разозлило людей до такой степени, что звонок Александру Альбертовичу поступил прямо во время матча с требованиями оргвыводов. Поэтому официально об отставке Цорна и Циннбауэра объявили даже не на следующее утро, а через полчаса после финального свистка.

Локомотив Йозеф Циннбауэр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным «Известий», до сих пор не ясно, последует ли отставка из клуба Плутника и Леонченко.

Как сообщил нашему изданию источник в клубе, на место Плутника может быть рассмотрен директор департамента коммуникаций РЖД, бывший замминистра спорта РФ Юрий Нагорных, который был членом совета директоров «Локомотива» в 2019–2021 годах. В кулуарах говорят, что в декабре 2020 года он мог стать председателем совета директоров, когда с этого поста уходил Анатолий Мещеряков, но в последний момент выбор был сделан в пользу Плутника.

Возможным кандидатом на место Леонченко в случае ухода Плутника называют бывшего главу академии «Локо» Владимира Кузьмичева, но сам он опроверг эту информацию.

— Если остается Плутник, то слухи о моем приходе в клуб — чистый бред, — сказал «Известиям» Кузьмичев. — Именно при Александре Альбертовиче меня уволили из «Локомотива», так что при нем моя кандидатура вообще невозможна. Если же случится чудо и его отправят в отставку, то я бы мог поработать в клубе при адекватной менеджерской команде, которая хочет развития. Но вряд ли в качестве гендиректора — нет у меня опыта работы во главе столь большого коллектива. Максимум я мог бы стать спортивным директором с акцентом на работу по подготовке молодежи, чем я и занимаюсь всю жизнь. Что касается Нагорных, то если его рассматривают на пост председателя совета директоров, на мой взгляд, это наиболее оптимальная сейчас кандидатура, поскольку Юрий Дмитриевич человек опытный, профессиональный, привыкший погружаться в предмет, и к тому же сейчас находится в системе РЖД.

Ряд СМИ, в частности «Спорт-Экспресс», в выходные сообщали, что спортивным директором вместо Томаса Цорна может стать Борис Ротенберг-младший, бывший защитник «Локо».

Возможный приход Ротенберга-младшего связывают не только с его клубным прошлым. По данным «Известий», в поддержку кандидатуры Бориса Борисовича выступают несколько членов совета директоров, в частности, директор по безопасности РЖД Виктор Шендрик.

При этом ряд источников утверждают, что приход Ротенберга возможен также лишь в случае отставки Плутника, который пользуется поддержкой главы ВЭБ Игоря Шувалова, чей банк кредитует многие инфраструктурные проекты РЖД.

Тренерский вопрос

За последние недели в качестве возможных сменщиков Цинбауэра упоминались легенда «Локомотива» Юрий Семин, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран, экс-наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев и бывший рулевой тульского «Арсенала» и «Химок» Игорь Черевченко, игравший за «Локо» в 1994–2001 годах и работавший тренером в его системе в 2007–2016 годах, в том числе главным тренером в 2015–2016 годах.

На протяжении последних двух лет ряд источников утверждали, что возвращение Семина в «Локо» невозможно, пока РЖД возглавляет Олег Белозеров. Якобы самому успешному тренеру в истории клуба не простили шумный скандал во время ухода в 2020 году, когда перед отставкой и после нее 75-летний специалист публично конфликтовал с тогдашним председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и гендиректором Василием Кикнадзе.

Локомотив Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как утверждает «Спорт-Экспресс», Семин может вернуться в клуб в связке с Борисом Ротенбергом в качестве спортивного директора. Однако такое назначение вряд ли случится при Плутнике и Леонченко. Тем более не так давно в интервью «Матч ТВ» Юрий Павлович призывал подать в отставку всё руководство клуба, персонально упомянув и Плутника. Пока ни Семин, ни другие упомянутые кандидаты публично не подтверждали интерес к себе со стороны клуба, хотя и Черевченко, и Юран оговорились, что в случае предложения не отказались бы возглавить «Локомотив».

Как сообщил источник в клубе, в случае если нынешнее руководство не уйдет, Черевченко будет фаворитом. В то же время не исключено, что нынешний гендиректор железнодорожников Леонченко вступит в переговоры с Талалаевым.

— Уверен, что Семин мог бы наладить процесс, как сделал это в прошлые разы, но не менее важно, чтобы высшее руководство «Локо», его акционер определились со структурой управления, — заявил «Известиям» бывший президент красно-зеленых Николай Наумов. — Просто отставкой Цорна и Циннбауэра проблему не решишь. Всё идет от головы, от совета директоров, который доверил немцам эти деньги и дал им полный карт-бланш на кадровые решения. Нужна четкая вертикаль, где был бы квалифицированный генеральный директор с широкими полномочиями и главный тренер. Если же решения будут приниматься десятками человек, то это бардак.

Напомним, после 12 туров «Локо» идет на 14-м месте в таблице РПЛ. От зоны прямого вылета клуб отделяет всего одно очко. Это худший старт железнодорожников в истории чемпионатов России.