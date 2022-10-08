«Если финансирование сохранится, «Спартак» поборется за высокие места»

В нынешнем сезоне в Первой лиге чемпионата России по футболу особая интрига — много сильных претендентов на выход в Российскую премьер-лигу. Среди них — достаточно богатые казанский «Рубин» и тульский «Арсенал», неожиданно вылетевшие из РПЛ по итогам прошлого розыгрыша. Но даже превосходство в бюджетах и составах пока не помогает им лидировать в борьбе за возвращение в элиту.

Один из самых известных футболистов Первой лиги — защитник московского «Велеса» Евгений Макеев. В 2009 и 2012 годах он выиграл серебряные медали РПЛ в составе московского «Спартака». В 2011–2015 годах провел три матча за сборную России.

В интервью «Известиям» он поделился мнением о перспективах красно-белых после смены владельца клуба, объяснил, почему «Рубин» не является фаворитом в Первой лиге, а также оценил уровень чемпионатов Армении и Узбекистана, где он выступал совсем недавно.

— В этом году в Первую лигу неожиданно вылетел «Рубин», который по составу и бюджету кажется на голову выше остальных. Чувствуется, что уровень у казанской команды совсем другой?

— Они же сейчас не лидируют с большим отрывом. Наша команда с ними довольно достойно играла, могла добиться ничейного результата, но проиграла (1:2), пропустив в концовке матча. Думаю, не хватило опыта. У нас команда молодая, и мы немножечко подсели во втором тайме. «Рубин» — мастеровитый коллектив, поэтому им удалось создать пару моментов и забить.

— То есть так просто «Рубин» не вернется в РПЛ?

— Мы тоже не слабые футболисты, поэтому «Рубину» в любом случае будет тяжело. У нас здесь очень специфическая лига — много перелетов, разное качество полей. Поэтому ничего подобного — явных фаворитов тут нет.

— Вы сами привыкли к специфике Первой лиги?

— Давно уже здесь выступаем, так что привыкли.

— И многочисленные перелеты уже не напрягают?

— Конечно, перелеты не очень приятные, но к этому со временем привыкаешь.

— Доехать до вашего стадиона в Домодедове из Москвы тоже не так просто.

— Тем не менее мы здесь тренируемся каждый день, многие ребята здесь снимают квартиры.

— Сейчас «Велес» идет в зоне вылета...

— В нынешнем сезоне получилось так, что мы не очень удачно стартовали, поэтому сейчас задача — набирать как можно больше очков. И работать над игрой. Мы в целом не так плохо выглядим, создаем моменты. Есть то, что надо подправить, но в целом смотримся хорошо.

— В последние годы вам довелось поиграть на просторах бывшего СССР — в Армении за «Арарат», в Узбекистане за «Металлург».

— Захотелось побыть легионером (смеется). Поэтому поездил, поработал чуть-чуть.

— И как там футбол?

— Если находишься в хорошей команде, то есть возможность сыграть в Лиге чемпионов или ее азиатском аналоге. Понятно, что это отбор и не очень близкая стадия, но тем не менее такая возможность есть. Уровень турниров не такой высокий, но я бы сравнил их с нашей Первой лигой.

— «Арарат» и «Металлург» были бы не на последних местах в этом сезоне Первой лиги?

— Возможно, да.

— У вас еще есть желание поиграть в РПЛ?

— Не знаю, трудно сказать... Считаю, что в целом выгляжу неплохо. Поэтому всё возможно.

— Почему так получилось, что уже пять лет после ухода из «Ростова» не получается сыграть в премьер-лиге?

— Не знаю, так получилось... Трудно ответить на этот вопрос.

— Нравится нынешний «Спартак»?

— Да, сейчас очень неплохо выглядит, комбинационный футбол показывает. В целом, считаю, команда движется в правильном направлении.

— Как отреагировали на уход Леонида Федуна из клуба?

— Конечно, ушел человек, который долгое время содержал клуб. Но это его решение, он сам его принял. Думаю, что Леонид Арнольдович всё обдумал. Это решение, которое мы должны принять.

— У вас есть какие-то особые личные воспоминания о нем?

— После матчей победных он в раздевалку заходил… Но чего-то яркого не могу рассказать.

— Что теперь будет со «Спартаком»?

— Если останется такое же финансирование, то ничего сильно не поменяется, потому что «Спартак» — это бренд. На него ходят болельщики. С клубом ничего не случится. Будет также бороться за высокие места.

— Вы упомянули болельщиков. Сейчас фанаты «Спартака», как и большинства других команд РПЛ, бойкотируют матчи из-за введения Fan ID. Сильно расстраивает такая ситуация?

— Думаю, что да. Если народ не ходит на трибуны, это мешает. С этим связано низкое посещение футбола.

— Не боитесь, что если «Велес» в ближайшие годы выйдет в премьер-лигу, то ваши болельщики тоже начнут бойкотировать матчи?

— Ну нам еще до премьер-лиги надо немало поработать (смеется). У нас есть свои верные болельщики, которые приходят на матчи. Так что всё пока нормально в этом плане.