Любимов и голуби: тур РПЛ запомнился добрым поступком и смелостью

Очередной тур Российской премьер-лиги (РПЛ) оказался ярким на события. «Зенит» нанес первое поражение «Ростову» в текущем сезоне, но игра подопечных Валерия Карпина вызвала большое уважение. ЦСКА обыграл «Химки» за счет дубля Федора Чалова и поднялся на второе место. На очко меньше у «Спартака», который вырвал волевую победу у «Нижнего Новгорода», а Квинси Промес приблизился к отметке в 100 забитых голов за клуб. «Краснодар» выпал из топ-3, но за набранное очко в Самаре должен благодарить своего голкипера Матвея Сафонова.

Награда за смелость

Игра «Ростова» стала, пожалуй, самой качественной из показанной соперниками «Зенита» на «Газпром Арене» в этом сезоне. В первые минут 50–55 смотреть на ростовчан было одно удовольствие — против чемпиона на его поле они играли от себя, в свой футбол, не закрывались, и у них это получалось. Команда Валерия Карпина выходила из обороны через короткий пас, несмотря на высочайший и жесточайший прессинг «Зенита», давно не игравшего так агрессивно. И не отступила от своей идеи даже после быстрого пропущенного гола, хотя к нему привела совершенная 18-летним Виктором Мелехиным под этим прессингом ошибка в передаче.

«Ростов» не упростил, не примитивизировал игру. Тренер объяснил после матча, что расти можно, только играя так, а не пуляя по аутам. А юный Мелехин должен пройти через такой опыт, чтобы стать мастером. И суровой критики за такую передачу (перед которой, кстати, был его же великолепный перехват) не заслуживает.

Николай Комличенко сравнял счет в начале второго тайма, и это выглядело абсолютно заслуженно — как результат всей ростовской игры. Но то ли сил и глубины скамейки «Ростову» не хватило, то ли просто сказалось мастерство бразильцев. Автор первого гола Малком весь матч был в полном порядке, а стоило игрокам с Дона совершить даже не грубую ошибку, а небольшую помарку, как Вендел мигом забил победный гол.

Формула «бразильцы + скамейка + отсутствие еврокубков» делали «Зенит» с его особыми для России возможностями чемпионом еще до начала сезона. У него рекорд клуба всех времен по очкам, завоеванным к этому туру. Тем не менее на его фоне «Ростов» показал серьезный уровень и не должен сильно расстраиваться этому проигрышу, пусть он и стал для команды Карпина первым в чемпионате.

Не в пользу Славиши

«Спартак» был далек от идеала, но выиграл, как и «Зенит», закономерно. Это, кстати, первое поражение «Нижнего Новогорода» в нынешнем чемпионате от московского клуба. А красно-белые одержали вторую волевую победу в сезоне, причем обе — выездные: первая была в Воронеже. Продолжает сверкать Квинси Промес, закономерно признанный лучшим футболистом матча. Его победный гол «Нижнему» стал 93-м для Квинси в спартаковской карьере. 100 голов уже близки. И это будет настоящая история — никогда еще легионеры не разменивали сотню за «Спартак». Да и вообще из них это делал только Вагнер Лав, игравший за ЦСКА. Проверку эйфорией после разгрома «Зенита» в кубке красно-белые прошли.

— Не думаю, что чемпионская гонка уже закончена, — отметил «Известиям» шестикратный чемпион России Валерий Кечинов. — «Зенит» стабилен как и год назад, но у коллектива Семака есть слабые места. «Спартак» и «Ростов» это наглядно продемонстрировали. А если из-за травмы выпадет кто-то из лидеров, то они начнут терять очки. Главное, чтобы «Спартак» и другие преследователи не ошибались в матча с заведомо более слабыми соперниками. Так что впереди нас ждет много интересного.

Когда «Спартак» переломил ход матча в Нижнем Новгороде, «Динамо» проиграло в Грозном. И тут стоит обратить внимание на уважительные высказывания, сделанные в адрес друг друга бывшим и нынешним тренерами «Ахмата» — Андреем Талалаевым и Сергеем Ташуевым. Последний сказал, что, придя, обнаружил хорошо подготовленную команду. Специалисты много лет знакомы, общаются, у них есть взаимное уважение. А когда один тренер не противопоставляет себя другому и не руководствуется принципом «Весь мир до основанья мы разрушим», шанс на то, что смена власти пройдет ровно и без особых потрясений, увеличивается.

А вот у Славиши Йокановича, чей футбол в корне отличается от игры его предшественника — Сандро Шварца, пока ничего не получается. И прежняя зрелищная игра, которая так привлекала болельщиков, исчезла, и результата новый прагматичный футбол не приносит. Как итог — восьмое место «Динамо» после 11 туров, а разность мячей всего «+3». И лишь 17 забитых голов — меньше только у шести команд, а больше даже у «Оренбурга». Кстати, работа Марцела Лички, чьи новички РПЛ занимают восьмое место и играют весело и зрелищно, заслуживает отдельного одобрения.

Жест Любимова

В прошедшем туре команда чешского специалиста разгромила «Сочи» (4:1), решив исход встречи еще в первом тайме. Отдельного упоминания заслуживает добрая история с участием нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого. Его предложение любимой девушке прямо после забитого гола — это то, чего сейчас так не хватает РПЛ.

Герой этого сюжета — не только сам романтик Сычевой, но и судья Артем Любимов. В этот момент он мог всё испортить — показать нападающему вторую желтую карточку, которая означала бы удаление. Хватает педантов, считающих, что надо было поступить именно так. Как сделал, например, Василий Казарцев, наказавший когда-то желтой карточкой Александра Соболева за показ после гола майки с фотографией его умершей за неделю до того мамы.

Стоит надеяться, что судейским органам не придет в голову наказать Артема Любимова. Уж больно нештатная, «человеческая», ситуация. Где и нужно было показать себя человеком, что он, молодец, и сделал. И дальше за карьерой Любимова будем наблюдать с симпатией.

А вот в матче «Крылья Советов» – «Краснодар» зрители не увидели забитых мячей. Классные моменты были у обоих коллективов (порадовало полноценное возвращение Сергея Пиняева, который сам создал себе две прекрасные возможности), но вратари сборной — Матвей Сафонов и Иван Ломаев — действовали выше всяких похвал. Особенно впечатлил сейв Сафонова, который за 10 минут до конца отбил удар Романа Евгеньева головой с нескольких метров.