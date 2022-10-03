Остановили «Ростов»: «Зенит» победил главного преследователя в РПЛ

В воскресенье 2 октября, возможно, умерла интрига в чемпионате России по футболу. По итогам встречи двух лидеров петербургский «Зенит» одержал дома непростую победу над «Ростовом» со счетом 3:1. Это позволило сине-бело-голубым увеличить отрыв от второго места до шести очков.

Фактически сейчас мало кто сомневается, что «Зенит» возьмет пятое подряд чемпионство. Подопечные Сергея Семака лучше всех укомплектованы, не оставляют шансов конкурентам в очных матчах и почти не теряют очки. Победа над «Ростовом» стала для них седьмой подряд в чемпионате. Донской же клуб потерпел первое в нынешнем розыгрыше РПЛ поражение. Это была последняя команда, которая не проигрывала в данном турнире.

Несколькими днями ранее клубный сезон в России возобновился после паузы на игры сборных. Поскольку команда РФ отстранена от международных соревнований, она ограничилась выездным контрольным матчем с Киргизией (2:1), после чего все футболисты вернулись в свои клубы. Но другие национальные команды далее проводили встречи Лиги наций УЕФА. На других континентах также шли игры, поэтому вызванные в сборные легионеры не смогли выйти на поле в третьем туре группового этапа Кубка России, матчи которого были первыми после паузы.

Они оказались неудачными для двух лидеров РПЛ. «Зенит» без звездных бразильцев оказался разгромлен в гостях московским «Спартаком» со счетом 0:3. С учетом ранее проигранного выездного матча самарским «Крыльям Советов» (0:2) петербуржцы оказались на грани невыхода в плей-офф второго по значимости турнира страны. Не так хорошо дела складывались и у «Ростова», который поехал в Грозный и потерпел там первое в сезоне поражение. Подопечные Валерия Карпина уступили «Ахмату» со счетом 1:3.

Воскресная игра в Санкт-Петербурге для обоих коллективов была особенно значима из-за этих неудач. К этому моменту в расположение клубов вернулись все легионеры. «Зенит» кроме двух выездных ничьих на старте сезона с «Химками» (1:1) и «Ахматом» (0:0) не теряет очки. «Ростов» сенсационно прошел первую треть чемпионата без поражений и терял очки только в играх со статусными клубами вроде московских «Динамо» (1:1), «Локомотива» (2:2), ЦСКА (1:1), а также «Сочи» (2:2). Победа ЦСКА над «Химками» (2:1) 1 октября вывела армейцев на второе место.

И «Ростову» важно было победить в Санкт-Петербурге, чтобы сохранить статус главного преследователя «Зенита» и подобраться вплотную к клубу из северной столицы. В начале матча у гостей был неплохой шанс забить, но Кирилл Щетинин не успел замкнуть прострел Александра Сильянова. Дальше началось тотальное преимущество «Зенита», основанное на отличной игре бразильцев.

Сначала комбинация с участием Клаудиньо, Малкома и Вендела закончилась ударом в упор в исполнении последнего, но ростовчан спас вратарь Сергей Песьяков. Но уже на 14-й минуте после перехвата в центре поля Клаудиньо отдал пас в штрафную Малкому, который на замахе переиграл ростовского голкипера и открыл счет. В следующие 20 минут петербуржцы устроили шквал атак и могли удвоить преимущество, но не сделали это.

К концу первого тайма выигравший верховое единоборство Николай Комличенко чуть не пробил Михаила Кержакова. Но сразу после перерыва он сумел сравнять счет, когда откликнулся на прострел Сильянова и опередил Деяна Ловрена. На недолгое время «Зенит» оказался в ступоре, а гости на кураже попытались забить еще, но толком не создали моментов.

К середине второго тайма петербуржцы втрое больше били по воротам (15:5), но лишь минимально превосходили соперника по ударам в створ (5:4). В этот период «Зенит» снова начал придавливать «Ростов» и быстро выжал из этого максимум. На 65-й минуте после длинного заброса в исполнении Вячеслава Караваева Вендел сыграл в стенку с Иваном Сергеевым и вывел свою команду вперед. А на 77-й минуте после передачи Малкома Далер Кузяев вышел один на один с Песьяковым и поставил финальную точку в матче.

— Получился качественный боевой матч двух сильных команд, — сказал «Известиям» бывший главный тренер «Зенит» Анатолий Бышовец. — Оба коллектива играли на пределе своих возможностей, максимально четко выполняя план на игру своих тренеров. «Ростов» сделал все, чтобы оказать сопротивление «Зениту», но класс питерских игроков, особенно, бразильцев, все же сказался. Закономерная победа нашего чемпиона. И совершенно не ясно, что может ему помешать взять очередное золото.

«Зенит» опережает на шесть очков вышедший на второе место ЦСКА и на семь — расположившийся на третьей строчке «Ростов», с которым сравнялся по баллам «Спартак», обыгравший в воскресенье в гостях «Пари Нижний Новгород» (2:1). Опередить эти два клуба и сравняться с армейцами в понедельник может «Краснодар», если выиграет на выезде у самарских «Крыльев Советов».