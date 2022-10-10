Далеко до питерских: ЦСКА не воспользовался осечкой «Зенита»

По итогам 12-го тура у зрителей чемпионата России по футболу могла появиться иллюзия возрождения интриги в борьбе за золото. Но в субботнем московском дерби ЦСКА не смог обыграть «Динамо», впервые в сезоне потеряв очки на своем поле (1:1). Двумя часами ранее лидирующий петербургский «Зенит» неожиданно сыграл на выезде вничью с воронежским «Факелом» (1:1). Но его ближайший конкурент — московские армейцы — так и не воспользовался этой осечкой. Зато ситуацией воспользовались «Ростов» и столичный «Спартак». Первый в воскресенье одержал дома волевую победу над «Краснодаром» (3:2), проигрывая после первого тайма 0:2, а второй разгромил в родных стенах самарские «Крылья Советов» (5:2). А московский «Локомотив» потерпел очередное разгромное поражение, сгорев в выездном матче с «Сочи» (0:4). Таким образом, «железнодорожники» оказались вблизи зоны вылета и уже сделали первые оргвыводы.

ЦСКА – «Динамо»

В плане качества игры ЦСКА с первых туров выглядел основным фаворитом в борьбе за второе место и единственным клубом, который может бросить вызов «Зениту». Так было даже тогда, когда армейцы потеряли большую часть состава прошлого сезона и еще не начали усиливаться. Продолжилась тенденция и позднее, когда стали подъезжать новички. Однако, пока новобранцы наигрывались, подопечные Владимира Федотова допустили несколько обидных потерь очков, что в итоге почти лишило их шансов на чемпионство.

Команду подводила реализация моментов, но она тем не менее не потеряла ни одного очка в домашних матчах. И в матче с «Динамо» армейцы тоже могли взять свое, сократив отставание от «Зенита» до четырех очков. Однако они не использовали множество моментов, поэтому к концу первого тайма вели лишь 1:0 после гола Виллиана Роши. А перед самым перерывом после ошибки Кирилла Набабкина в своей штрафной и вовсе позволили Федору Смолову сравнять счет.

До 75-й минуты ЦСКА имел хорошие шансы выйти вперед, но в последние четверть часа доминировало уже «Динамо», которое чуть было не вырвало победу, а по итогу добилось ничьей и прервало трехматчевую серию поражений в чемпионате. Подопечные Славиши Йокановича остаются на девятом, армейцы опускаются на четвертое место.

— Полтора тайма были однозначно за ЦСКА, который полностью переигрывал соперника, — поделился с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Если бы армейцы реализовывали свои моменты, всё закончилось бы их победой, причем интрига умерла еще после первого тайма. Но они очень много мазали из убойных позиций, а где-то динамовцев выручал Антон Шунин. Помимо этого ЦСКА еще и подарил «Динамо» гол после кошмарной ошибки в обороне. В итоге армейцы на ровном месте потеряли очки, а в концовке игры и вовсе могли проиграть, когда Вячеслав Грулев пробил в перекладину, а Константин Тюкавин не смог перебросить мяч через Игоря Акинфеева. В целом получился боевой матч с множеством ошибок с обеих сторон.

«Факел» – «Зенит»

Воронежский клуб и в начале чемпионата вызывал симпатии своей комбинационной игрой. Особенно с учетом того, что состав команды почти не отличался от того, который был в прошлом сезоне, когда она выступала в Первой лиге. Однако в первые восемь туров это не принесло ни одной победы, что привело к отставке главного тренера Олега Василенко, который и поднял «Факел» в элиту. Руководство командой принял помогавший ему Дмитрий Пятибратов, который не проигрывает в РПЛ уже четыре матча. В том числе ему, например, удалось прервать победную серию «Зенита», которая составляла семь игр.

В прошедшем домашнем матче «Факел» забил на 12-й минуте — отличился Георгий Гонгадзе. Очень быстро Малком сравнял счет, но на большее питерцев не хватило. Они теряют очки всего лишь в третий раз в нынешнем чемпионате, но сохраняют отрыв от второго места в пять/шесть баллов. И пока не видно, что может помешать подопечным Сергея Семака упустить свое пятое подряд чемпионство.

«Спартак» – «Крылья Советов»

Команды выдали самый яркий матч тура. В последнее время их очные встречи можно называть «чертановским дерби», так как множество воспитанников «Чертаново» играет в «Спартаке» и «Крыльях». Они, кстати, повлияли и на ход прошедшей встречи. Самарцы повели в начале матча благодаря образцовой контратаке, по итогам которой с передачи Максима Глушенкова отличился Роман Ежов. Но перед самым перерывом Квинси Промес сравнял счет.

В первую 15-минутку второго тайма дважды забил Александр Соболев, а между его голами «Крылья» сравняли счет с помощью гола Амара Рахмановича. Но на 73-й минуте всю интригу убил Руслан Литвинов, забивший четвертый мяч в ворота гостей. А уже в самой концовке Промес довел дело до разгрома. «Спартак» вышел на третье место, отставая от «Зенита» на пять очков, «Крылья Советов» остаются на 11-м месте.

— Спартаковцы вполне заслуженно и убедительно победили, хотя и не без доли везения, — заявил «Известиям» бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой. — Все-таки мастерства у их игроков побольше, чем у самарской молодежи, поэтому было больше хладнокровия при реализации имевшихся моментов. В итоге поймали кураж Соболев и Промес, допустили ошибки оборона и вратарь «Крыльев». И в целом равный матч обернулся разгромной победой «Спартака», который в этом сезоне уверенно выигрывает у команд классом ниже, что и позволяет идти ему в верхней части таблицы.

«Сочи» – «Локомотив»

Даже в проигранных матчах сочинцы демонстрировали неплохой футбол, но туром ранее они полностью провалили выезд к «Оренбургу», потерпев разгромное поражение со счетом 1:4. С учетом тотального кризиса «Локомотива» подопечные Вадима Гаранина сделали всё, чтобы реабилитироваться за эту неудачу. Они повели уже в середине первого тайма за счет гола Кристиана Нобоа. В середине второй половины встречи «Локо» мог сравнять счет, но Дмитрий Живоглядов попал в штангу, а на добивании Педриньо отправил мяч туда же.

За это он поплатился тут же. В последние 25 минут матча дубль Жоаозиньо и гол Владислава Сарвели привели к тотальному разгрому «Локо». Сразу после матча клуб официально объявил об отставке спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Цинбауэра. Команда застряла в зоне переходных матчей, на 14-м месте, опережая идущие предпоследними в зоне прямого вылета «Химки» всего на одно очко. «Сочи» сохраняет за собой шестую строчку в таблице.

— Матч в Сочи — апофеоз бардака в команде, — сказал «Известиям» бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин. — Полное безволие и бессистемность в игре команды. Логично, что «Сочи» победил, причем команда могла сделать это с еще более крупным счетом. При таком бюджете и с такой историей «Локомотиву» позорно показывать подобные игру и результаты. Поэтому отставка главного тренера и спортивного директора мне видятся логичными. Весь этот «немецкий проект» надо завершать.

«Ростов» – «Краснодар»

Сверхуспешный старт «Ростова» оказался необычайно долгим с учетом возможностей этой команды. Но еще с конца сентября, когда в России закончилась пауза на игры сборных, подопечные Валерия Карпина начали прерывать свои длительные беспроигрышные серии в этом сезоне. Сначала было выездное поражение в Кубке России от грозненского «Ахмата» (1:3), а затем случилась и первая неудача в чемпионате — ростовчане не совладали в гостях с «Зенитом» (1:3).

В еще одной встрече с прямым конкурентом в борьбе за медали дело тоже шло к неудаче желто-синих. В воскресенье вечером «Ростов» имел преимущество по моментам в домашней игре с «Краснодаром», но гостей спасал их вратарь Матвей Сафонов. «Быки» захватили инициативу уже на девятой секунде, когда счет открыл Олакунле Олусегун (самый быстрый гол в истории РПЛ и повторение рекорда чемпионатов России – в 1999 году нападающий ярославского «Шинника» Алексей Бычков забил на 9-й секунде в матче с новороссийским «Черноморцем»), а в середине первого тайма Джон Кордоба удвоил превосходство команды.

После перерыва хозяева быстро перевернули игру. Сначала Александр Сильянов вернул интригу, забив первый гол, а затем Дмитрий Полоз реализовал пенальти, перед которым «Краснодар» еще и остался в меньшинстве из-за удаления Кайо Панталеана. «Ростов» пошел добивать соперника, два раза попадал в штангу и перекладину. В итоге Алексей Миронов после ошибки Сафонова забил победный мяч. Ростовчане вышли на второе место, «Краснодар» остается пятым.

Также в прошедшем туре состоялось еще три матча. В пятницу екатеринбургский «Урал» обыграл дома «Химки» (2:1). В воскресенье «Оренбург» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» (2:1), а московское «Торпедо» сыграло вничью с «Пари Нижний Новгород» (0:0).