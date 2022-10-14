Хит сезона: ЦСКА и «Спартак» готовы выдать лучший матч года

В 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится главный матч осени — дерби ЦСКА и «Спартака». Обе команды сейчас на ходу, поэтому 16 октября болельщики вполне могут рассчитывать на яркую игру с обилием голевых моментов. Пока клуб Гильермо Абаскаля опережает принципиального соперника на одно очко. Вызывает интерес еще одно противостояние московских клубов — «Торпедо» против «Локомотива». В четверг, 13 октября, стало известно, что черно-белых возглавил Андрей Талалаев, который был одним из кандидатов на пост наставника «Локо». Так что у специалиста есть двойная мотивация в дебютном матче. Мощная тренерская дуэль намечается и в матче «Ростова» Валерия Карпина и «Урала» Виктора Гончаренко, а вот Михаил Галактионов может провести последний матч на посту тренера «Нижнего Новгорода». В соперниках — действующие чемпионы.

На подъеме

Главный матч 13-го тура и осенней части сезона — дерби ЦСКА и «Спартака» на «ВЭБ Арене». Давно команды не подходили к встрече на таком позитивном фоне: у ЦСКА шесть побед в последних восьми матчах, у «Спартака» — пять побед подряд. Команды идут в лидирующей группе, и победа позволит оторваться от конкурента.

И давно в такой форме к дерби не подходил «Спартак», который и по результатам, и по игре вызывает только похвалу. Команда Гильермо Абаскаля на ходу: крупная победа над «Зенитом» в Кубке России, яркий разгром «Крыльев Советов» в прошлом туре, Александр Соболев и Квинси Промес забивают в каждом матче. При этом у «Спартака» в чемпионате неудачные игры с лидерами: поражения от «Ростова», «Зенита» и «Динамо». Поэтому матч с ЦСКА будет определяющим с точки зрения глобальных перспектив. Чтобы претендовать на медали, нужно отбирать очки и у лидеров, а не только у команд из середины таблицы.

Что до ЦСКА, то команда Владимира Федотова в прошлом туре потеряла очки с «Динамо» — это первая домашняя ничья, ранее армейцы выиграли все семь домашних матчей в чемпионате и Кубке России. Дома ЦСКА выглядит отлично, и «Спартак» ждет тяжелый выезд.

— Конечно, матч будет очень интересный, потому что будут играть две топовые команды, будет много болельщиков, — сказал «Известиям» призер Олимпийских игр, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. — У армейцев, на мой взгляд, состав более укомплектован и выглядит гораздо стабильнее, чем у соперника. У красно-белых слабая оборона, полузащита работает нестабильно. Да, Соболев и Промес в великолепной форме, но в этом матче им будет гораздо сложнее, чем раньше: обоих будут плотно опекать. Думаю, ЦСКА выиграет со счетом 2:0.

А вот бывший игрок «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев прогнозирует победу красно-белых.

— «Спартак» должен продолжить свою победную серию, — заявил он «Известиям». — После разгрома «Зенита» в Кубке России команда находится на подъеме, ребята уверены в своих силах. В дерби красно-белые будут играть первым номером и, думаю, дожмут соперника. Соболев и Промес способны вновь обеспечить результат. Поддержка трибун? Хоть это и будет гостевой матч для «Спартака», болельщиков красно-белых будет не меньше.

Красно-белые не смогут рассчитывать на Наиля Умярова — у полузащитника повреждение плюсневой кости. ЦСКА же подходит к матчу без потерь.

Дебют против «Локо»

Андрей Талалаев спустя месяц после ухода из «Ахмата» нашел себе новый клуб — тренер возглавил «Торпедо», которое замыкает турнирную таблицу чемпионата России.

Дебют специалиста придется на матч против «Локомотива», где его тоже ожидали увидеть: Талалаев был в шорт-листе клуба, который пока не объявил о новом тренере. Железнодорожников к игре готовит Андрей Федоров, временно исполняющий обязанности главного тренера, который ранее работал в «Локомотиве-Казанке».

Для «Локо» это и первая игра с момента смены руководства и тренерского штаба: после поражения от «Сочи» в прошлом туре клуб покинули Томас Цорн и тренерский штаб Йозефа Циннбауэра. Встряхнут ли команду эти перестановки, покажет матч с «Торпедо». Если «Локо» проиграет шестой матч подряд в чемпионате, то может опуститься в зону прямого вылета из РПЛ. А дебютант «Торпедо» Талалаев не так давно обыгрывал «Локомотив» в Москве у руля «Ахмата» (2:1). Поэтому падение железнодорожников может продолжиться даже после кадровых изменений.

Прощание Галактионова?

«Локомотив» находится в переговорах с Михаилом Галактионовым из «Нижнего Новгорода», который в этом туре сыграет с «Зенитом». Матч, вероятно, станет последним для тренера у руля команды, которую он возглавил перед сезоном.

При этом «Нижний Новгород» надеется сохранить наставника: «Ну зачем «Нижнему» отпускать тренера, в которого мы верим? У него долгосрочный контракт, и под него ребята специально переходили в клуб. Мы не готовы отпускать», — сказал заместитель генерального директора клуба Игорь Кудряшов Sport24.

Против ухода Галактионова выступает и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, но «Локомотив», судя по всему, попытается убедить и его, чтобы заполучить тренера.

Интересно, как на фоне этих разговоров «Нижний Новгород» сыграет против лидера чемпионата. Команда Галактионова не может выиграть пять последних матчей (две ничьи и три поражения). У тренера есть шанс перед уходом прервать эту серию и сенсационно отобрать очки у «Зенита», который в прошлом туре сыграл вничью с Воронеже.

Карпин против Гончаренко

Вторая команда чемпионата «Ростов» сыграет 14 октября против «Урала», который с приходом Виктора Гончаренко воспрял духом. Команда выиграла три последних матча, в том числе у «Локомотива» (4:2), и оттолкнулась от дна турнирной таблицы.

«Ростов» Карпина в последних матчах выглядел неубедительно: проиграл «Зениту» в чемпионате и «Ахмату» в Кубке, с трудом вытащил матч с «Краснодаром» после 0:2 в первом тайме. Матч против крепкого «Урала» может многое показать «Ростову» с точки зрения амбиций команды. Важно удержаться на втором месте, когда параллельно будут играть ЦСКА и «Спартак». Также тяжелые матчи ждут «Краснодар» и «Сочи».