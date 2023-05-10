Футболисты петербургского «Зенита» 7 мая в пятый раз подряд выиграли чемпионат России. Это их десятое золото в истории, если считать вместе с временами СССР. Ко всем этим триумфам непосредственное отношение имеет нынешний тренер вратарей команды Михаил Бирюков. В 1984 году он выиграл с ленинградским «Зенитом» золото в качестве основного голкипера, а с 2006 года работает в питерском клубе в тренерском штабе. Все главные трофеи в истории сине-бело-голубых — девять побед в РПЛ при Дике Адвокате, Лучано Спаллетти, Андре Виллаше-Боаше и Сергее Семаке, а также Кубок УЕФА и Суперкубок 2008 года — были достигнуты при участии Бирюкова.

Домашняя победа над «Спартаком» (3:2), позволившая обеспечить нынешнее чемпионство, была достигнута в день рождения Бирюкова, которому исполнилось 65 лет. В интервью «Известиям» он оценил эффект от очередного триумфа, поделился мнением о выступлении основного вратаря команды Михаила Кержакова, перспективах его дублеров Даниила Одоевского и Александра Васютина, а также высказался о досрочной победе в чемпионате Италии «Наполи», чей главный тренер Лучано Спаллетти в 2009–2014 годах работал в «Зените».

«Мы дадим сыграть и Васютину, и Одоевскому»

— Вы застали времена, когда для «Зенита» чемпионство было редкостью. Сейчас, когда оно выигрывается каждый год, не приелись такие победы?

— Нет, вы знаете, это всё равно как в первый раз. Потому что это очень приятно. И я скажу, что выиграть это чемпионство было не очень просто. Как и предыдущие. Добиваться такого результата на протяжении стольких сезонов подряд крайне тяжело. Наоборот, каждая победа только больше стимулирует работать на то, чтобы победить снова.

— От оформления чемпионства в свой день рождения и в матче со «Спартаком» эмоции особые?

— Спасибо ребятам, что сделали такой подарок на день рождения. Получилась очень тяжелая, драматичная игра. Но со «Спартаком» легких игр не бывает. Едва не упустили победу, позволили сравнять счет в конце матча сопернику, но Ваня Сергеев сумел забить решающий гол на последних минутах. Одно удовольствие от таких успехов. Рад, что ребята собрались, проявили максимальную отдачу и вырвали победу на глазах у своих болельщиков, которым большое спасибо за поддержку и в этом матче, и в сезоне, и вообще все эти годы.

— Как оцените игру Михаила Кержакова в этом сезоне?

— По пятибалльной системе поставлю ему пять. Миша очень здорово прибавил в этом сезоне. Прибавил в игре ногами. Очень хорошо играет в рамке. И считаю, что на выходах — тоже один из лучших вратарей.

— Ему уже 36 лет. Долго он продержится на таком уровне?

— Вы знаете, я всегда говорил и готов повторить: когда у тебя есть здоровье и есть стимул, надо продолжать играть. Так что, я надеюсь, Кержаков еще поиграет не один год. Во всяком случае, пока он может позволить себе играть на таком высоком уровне, надо продолжать это делать.

— Как оцените перспективы Даниила Одоевского и Александра Васютина? Что им делать, если дальше будут проигрывать конкуренцию Кержакову?

— Футбольная жизнь — такая штука, что не можешь поставить всех одновременно на поле, хотя все достойны этого. На то и конкуренция, чтобы каждый в ее условиях прогрессировал. В любом случае, думаю, в каких-то из последних матчей чемпионата мы дадим сыграть и Васютину, и Одоевскому. Дальше будет уже от них зависеть, как они себя проявят. Могу только сказать, что им надо терпеть и ждать своего шанса. И работать.

— Два года назад, когда ушел Андрей Лунев, «Зенит» не сразу определился с основным вратарем, приобретал Станислава Крицюка, но в итоге его вытеснил Кержаков. Можно сказать, что он окончательно застолбил за собой место первого номера?

— Так вам никогда никто не скажет, какой бы вратарь у него не играл. Здесь никто не может дать гарантий. У нас нет такого, что кто-то заранее получает статус первого номера. Да, на сегодняшний день первый — Кержаков. Но он сам добился этого своей потрясающей работой на тренировках и надежной игрой. Всё это зависит от конкуренции. Дальше, кто будет себя лучше проявлять на сборах, тот и будет играть.

«В «Зените» вообще плохие специалисты не работали»

— Ваш штаб поддерживает контакт с Лучано Спаллетти?

— Конечно. Обязательно поддерживаем. Уже поздравили его с чемпионством. Очень рады за него. Он заслужил такую победу. И для нас большая честь, что в свое время довелось несколько лет вместе поработать с Лучано. Клубу и нам он дал очень много позитивных моментов. Очень приятно за него.

— Удивил этот его триумф?

— Я периодически смотрел матчи «Наполи» в этом сезоне. И считаю, многое из того, что Спаллетти вкладывал здесь в «Зените», многие идеи тех времен он привнес и в Неаполь. То, что он умеет ставить интересный футбол, при нем прогрессируют и раскрываются футболисты, ни для кого не секрет. Всё это сложилось воедино в его нынешнем клубе. Самое главное, что он собрал боеспособный коллектив, который выполняет его требования. Отсюда и результат. Я не удивлен его победе, поскольку знаю его как сильного и амбициозного тренера. Впрочем, в «Зените» вообще плохие специалисты не работали. Со всеми иностранцами, как и с Сергеем Семаком, работать одно удовольствие.