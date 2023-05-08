Пятый аргумент: «Зенит» снова стал чемпионом России

Футболисты петербургского «Зенита» сделали еще один шаг к повторению рекорда по числу выигранных подряд чемпионатов России — 7 мая их у подопечных Сергея Семака стало пять. Рекордная серия — у московского «Спартака», который в 1996–2001 годах шесть раз подряд не отдавал пальму первенства. Особое удовольствие «Зениту» и его болельщикам должно доставить то, что праздновать очередной триумф в чемпионате им довелось после победы как раз над красно-белыми — 3:2 в матче 26-го тура.

Почти заполнено

На стадион «Газпром Арена» пришло почти 49 тыс. зрителей, чего нынешней весной не случалось не только на играх «Зенита», но и вообще в РПЛ. Мало кто хотел упустить возможность увидеть триумф своей команды, да еще и в матче со «Спартаком». Еще утром казалось, что погода не располагает к уличному времяпрепровождению. Было холодно, дул сильный ветер. Но ближе к вечеру, когда начинался матч, чуть потеплело, вышло солнце, хотя северный ветер всё равно заставлял одеваться потеплее.

Впрочем, всё это касалось только прогулок по парку и набережной вокруг арены. Внутри — под закрытой крышей — было комфортно. К тому же большинство зрителей сразу пошло на трибуны, чтобы увидеть предматчевый концерт группы «Тату», возрожденной, кажется, только на один день и только чтобы Питер услышал песню «Нас не догонят».

Огромное количество людей пришли на арену с георгиевскими ленточками на куртках. И в честь приближающегося Дня Победы перед матчем на стадионе прошла минута молчания в память о героях и жертвах Великой Отечественной войны.

Для «Спартака» матч тоже имел значение. И цель была не только в том, чтобы отложить очередное коронование питерцев. У красно-белых — самый разгар борьбы за медали. Шанс выйти на второе место днем ранее подопечным Гильермо Абаскаля дал «Ростов», проигравший на своем поле воронежскому «Факелу» (0:2).

Зато не допустил осечки другой конкурент в лице московского ЦСКА, одержавшего дома победу над «Оренбургом» (2:1). Этот матч начался за полтора часа до стартового свистка в Питере. И закончился, когда уже шел первый тайм в Северной столице. Армейцы вышли на промежуточное второе место. И получили шанс остаться там в случае потери очков «Спартаком».

Кадровые решения

Один из ключевых полузащитников «Спартака» Руслан Литвинов пропускал матч ввиду дисквалификации из-за перебора желтых карточек. Это усложнило красно-белым игру в середине поля, но в целом они смогли дать бой «Зениту». Правда, в начале игры сами подарили ему преимущество в счете. Не сказать что питерцы владели инициативой и создавали моменты, но на 12-й минуте грубо ошибся вратарь гостей Александр Селихов.

Получив пас назад от Алексиса Дуарте, он долго раздумывал, что сделать с мячом. Находившийся справа Никита Чернов просил голкипера отпасовать его ему, но Селихов предпочел выбить по центру и попал в Клаудиньо, от которого мяч отлетел в ворота. Гости не растерялись, и через 20 минут Бальде Кейта сравнял счет.

Правда, скоро «Зенит» вновь вышел вперед, когда в ходе долгой перепасовки Андрей Мостовой принял мяч в центре чужой штрафной, долго держал его под контролем в окружении массы спартаковцев и в итоге нанес прицельный удар в дальний угол, где ему еще помог рикошет от Даниила Денисова. Большинство фанатов красно-белых посчитали, что в начале этой атаки главный арбитр Павел Кукуян и работавший на ВАР Сергей Иванов не зафиксировали нарушение правил со стороны игрока «Зенита».

До перерыва возникли еще вопросы по не назначенному в ворота хозяев пенальти. Во втором тайме «Спартак» имел несколько моментов, чтобы сравнять, но бил мимо из убойных позиций. Совсем тяжело гостям стало после удаления Дуарте на 75-й минуте. Правда, и затем случился убойный момент, когда Кристофер Мартинс с линии вратарской катнул мяч в штангу.

Но вскоре Кукуян после просмотра ВАР назначил пенальти за удар по ногам Мартинсу, который нанес Дмитрий Чистяков. Квинси Промес с точки сравнял счет. Тут же Семак сделал двойную замену, выпустив Густаво Мантуана и Ивана Сергеева. А чуть позже под свист спартаковских фанатов вышел их бывший полузащитник Зелимхан Бакаев. Но главными героями стали первые двое. В компенсированное время с передачи Мантуана Сергеев забил третий мяч. На этом, по сути, всё закончилось.

«Зенит» оформил очередное чемпионство. Ранее он выигрывал чемпионат СССР в 1984 году, а в российской истории брал золото в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Для главного тренера питерцев Сергея Семака это пятая победа в турнире. Он вышел на второе место по этому показателю после Олега Романцева. По числу побед в чемпионате России с девятью трофеями сине-бело-голубые уступают только «Спартаку», у которого их 10.