Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Пари Нижний Новгород»

Сезон в РПЛ скоро финиширует и уже известны чемпион страны (петербургский «Зенит»), а также вылетевшие в первую лигу команды («Химки» и московское «Торпедо»). Но по-прежнему сохраняется интрига в борьбе за серебро и бронзу, а также за избежание переходных матчей. Ряд игр предстоящего в выходные предпоследнего 29-го тура чемпионата России во многом повлияет на расклад сил. В частности, идущий вторым московский ЦСКА встретится в гостях с «Краснодаром», а отстающий от него на одно очко московский «Спартак» сыграет на своем поле с «Пари Нижний Новгород». По итогам этих матчей армейцы могут обеспечить себе серебряные медали или пропустить вперед красно-белых.

27 мая, 19:00, стадион «Краснодар» (Краснодар). 28 марта, 14:00, стадион «Открытие Банк Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Открытый чемпионат Франции — «Ролан Гаррос»

Фото: Global Look Press/Fabrizio Corradetti

Турниры «Большого шлема» остаются самыми ожидаемыми событиями для теннисных болельщиков. Второе в сезоне соревнование подобного статуса стартует в воскресенье. Как обычно, на «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции) выступит огромное количество российских звезд. Даниил Медведев впервые в карьере подходит к турниру на нелюбимом для себя грунтовом покрытии в отличной форме, так как на прошлой неделе сумел выиграть трофей на аналогичном корте по итогам «Мастерса» в Риме. Кроме него можно ждать успеха от Андрея Рублева, Карена Хачанова, Вероники Кудерметовой, Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой, Анастасии Потаповой, Екатерины Александровой. В течение ближайших двух недель они попытаются взять трофей, не покорявшийся нашим с 2014 года, когда его выиграла Мария Шарапова.

28 мая, 12:00–20:30. Стадион «Ролан Гаррос». Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Фехтование

Международный турнир «Московская сабля – 50»

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Соревнование проходит еще с советских времен и в этом году отмечает 50-летний юбилей. В условиях санкций оно обрело особый смысл, так как стало одним из самых статусных мероприятий для лучших отечественных саблистов.

Весной российских фехтовальщиков начали допускать до международных турниров, но очень выборочно. Лучшие наши спортсмены по-прежнему остаются забанеными. Поэтому хороший шанс увидеть титулованных отечественных представителей одного из трех подвидов фехтования зрители получат в выходные в рамках турнира «Московская сабля». В нем примут участие двукратные олимпийские чемпионки Яна Егорян, Софья Великая, София Лоханова, олимпийская чемпионка 2020 года Ольга Никитина, четырехкратный чемпион мира Вениамин Решетников, двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов. Также за медали поборются спортсмены из Белоруссии, Ирана и Узбекистана.

26 мая, женщины, личное первенство: 11:00, начало соревнований; 19:00, четвертьфиналы, полуфиналы, финал. 27 мая, мужчины, личное первенство: 11:00, начало соревнований; 17:30, четвертьфиналы, полуфиналы, финал. 26 мая, командное первенство: 9:00, женщины, начало соревнований; 11:00, мужчины, начало соревнований; 15:00, женщины, встреча за третье место; 16:00, мужчины, встреча за третье место; 17:00, женщины, финал; 18:00, мужчины, финал. «Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Хоккей

Кубок Стэнли. Финал Западной конференции

Фото: REUTERS

Плей-офф НХЛ скоро выйдет на финишную прямую. Уже определился первый финалист Кубка Стэнли — им от Восточной конференции стала «Флорида Пантерз», основным вратарем которой остается россиянин Сергей Бобровский. Уже в ближайшую ночь может стать известен ее соперник. В четвертом матче финала Западной конференции «Даллас Старз» Евгения Дадонова примет «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева. Счет в серии 3:0 в пользу «Вегаса», и в случае победы в ближайшей встрече клуб из Невады пройдет дальше. Иной исход матча будет означать продолжение серии, которая может растянуться до семи игр. Пятый матч может состояться в ночь на воскресенье по московскому времени на домашней арене «Вегаса».

26 мая, 3:00, American Airlines Center (Даллас, США). 28 мая, 3:00, T-Mobile Arena (Парадайс, США).