«Рубин» сплеча: как изменится казанский клуб после выхода в РПЛ

Казанский «Рубин» стал победителем первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и готовится к серьезным переменам. Они уже коснулись юридического статуса клуба — он преобразуется из частного в государственный. Новое руководство планирует минимум в полтора раза увеличить бюджет и усилить состав. С последним обстоятельством связывают недавний визит в Казань влиятельного футбольного агента Павла Андреева. Какие игроки могут перейти летом в «Рубин», насколько крепки позиции главного тренера Рашида Рахимова и имеют ли под собой основания слухи о его возможной замене на наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина — в материале «Известий».

Что с составом

Гарантировав себе возвращение в РПЛ, «Рубин» задумался об укреплении состава. Именно с этим связывают визит в Казань известного футбольного агента Павла Андреева — он побывал в столице Татарстана на прошлой неделе и имел встречу с руководством клуба. По данным «Спорт-Экспресса», стороны обсуждали помощь, которую Андреев может оказать «Рубину» в комплектовании под РПЛ.

Ранее в СМИ появлялась неподтвержденная информация об интересе казанцев к нескольким клиентам Андреева — игрокам самарских «Крыльев Советов»: Ивану Ломаеву, Роману Ежову, Юрию Горшкову. По информации «Известий», «Рубин» присматривается и к центральному защитнику Александру Солдатенкову.

— Думаю, ни одна команда, которая выходила из Первой лиги в РПЛ, не оставляла 100-процентный состав, — отметил в беседе с «Известиями» капитан «Рубина» Александр Мартынович. — У нас есть позиции, где уходят футболисты. Поэтому три-четыре человека как минимум нужно. А там дальше — это уже больше вопросы к руководству клуба. Вся селекция и комплектация — на тренере и руководстве.

Что с тренером

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале связал приезд Павла Андреева в Казань и с переговорами о возможном назначении в «Рубин» нынешнего главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

При этом в Казани работает Рашид Рахимов, который выиграл семь матчей в восьми заключительных турах ФНЛ — как его можно убрать? Да и его контракт автоматически продлен после победы в Первой лиге.

По данным «Спорт-Экспресса», в планах у «Рубина» продолжить работу с Рахимовым и речи об отставке не идет — он должен начать сезон в премьер-лиге и активно занят формированием нового состава. Тренера заверили, что последние новости об Осинькине — лишь недостоверные слухи.

Но не исключено, что у руководителей есть опасения, сможет ли специалист безболезненно перестроиться, качественно изменить команду под РПЛ и хорошо провести сезон. Осинькин — это скорее один из вариантов замены на случай, если у Рахимова не получится в новом сезоне.

У «Рубина» был тяжелый опыт поиска тренера. После ухода Леонида Слуцкого по ходу этого сезона, клуб не смог быстро найти специалиста с именем. В итоге команду доверили тренеру из системы Юрию Уткульбаеву, которого довольно быстро отправили в отставку. И снова вели непростые поиски, обзванивая кандидатов: от Андрея Талалаева и Мурада Мусаева до Игоря Шалимова. Готового решения у клуба на случай форс-мажора тогда не было. Видимо, в клубе не хотят наступать на те же грабли.

Что касается Игоря Осинькина, то он умеет раскрывать молодых игроков, пожалуй, лучше всех в России. А казанцы возрождают систему молодежного футбола: летом появится «Рубин-2», планируется вложить средства и в развитие академии. Логично, если клуб интересуется тренером, который умеет вводить молодых игроков во взрослый футбол и смог бы помочь «Рубину» реализовать свой проект.

Что с бюджетом

Летом «Рубин» завершит юридическую трансформацию. Еще в декабре 2022 года клуб получил статус автономной некоммерческой организации (АНО), но до конца футбольного сезона не прекращало свою деятельность и ООО «ФК Рубин» — у игроков и сотрудников заключены контракты именно с этим юрлицом. Планируется, что в течение летней паузы все действующие контракты будут перезаключены уже с АНО.

Смена статуса означает, что клуб вновь превращается из частного в государственный. Так уже было до 2017 года. Соответственно, и бюджет «Рубина» будет формироваться в основном из бюджетных средств. Тем более что летом истекает срок спонсорского контракта клуба с «Сибуром».

Источники «Спорт-Экспресса» отмечают, что бюджет «Рубина» увеличится минимум в полтора раза с текущих 2 млрд рублей. Значительная часть средств уйдет на погашение существующих долгов. Сейчас у клуба остаются обязательства по старым трансферам — к примеру, казанцы должны погасить задолженности за игрока Сеяда Хакшабановича, который ушел из клуба после начала событий на Украине. Также есть долги за аренду стадиона, авиаперелеты. В финансовом отчете РФС за 2022 год зафиксирован чистый убыток «Рубина» в 1,45 млрд рублей.

Но новое руководство заинтересовано в том, чтобы клуб развивался, поэтому в бюджете будут заложены средства и на трансферы.

— В Казани и Калининграде (местная «Балтика» также вышла в РПЛ. — «Известия») должны четко понимать: если в следующем сезоне не хотят повторить судьбу «Торпедо», состав необходимо усиливать. Кардинально! — отметил бывший гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус. — Вы же помните, что говорил в прошлом году главный тренер торпедовцев Александр Бородюк? Мол, раз ребята решили задачу и пробились в РПЛ, надо их оставить, дать шанс проявить себя. Ну и чем всё закончилось? Команда оказалась не готова к премьер-лиге, а Бородюка уволили после пятого тура. Надеюсь, «Балтика» и «Рубин» на эти грабли уже не наступят.

В «Рубине» действительно понимают, что мало просто вернуться и радоваться факту победы в ФНЛ. Нужно удержаться в премьер-лиге.