«Надеюсь, никто из бразильцев не уйдет»

Уже больше недели назад почти все клубы РПЛ начали подготовку к новому сезону. Не стал исключением победитель пяти последних чемпионатов России петербургский «Зенит». В рамках сборов подопечные Сергея Семака участвуют в домашнем турнире Кубок PARI Премьер, где также играют белградская «Црвена Звезда», стамбульский «Фенербахче» и бакинский «Нефтчи». Турнир стартовал в минувшие выходные игрой с азербайджанским клубом, в которой «Зенит» одержал волевую победу (3:1). Между тем нынешним летом в рядах сине-бело-голубых возможны перемены. В СМИ активно появляется информация о возможном уходе трех лидеров — бразильцев Малкома, Клаудиньо и Вендела, за счет индивидуального класса которых питерцы с большим отрывом берут чемпионство в последние годы.

По Венделу Семак уже сказал, что «Зенит» разрешил ему искать другую команду и он может уйти, если клуб устроит предложение. Кроме того, пока не продлен контракт с одним из ключевых полузащитников последних шести лет Далером Кузяевым, который отсутствует в расположении питерцев и, по разным данным, хочет уехать в Европу.

На этом фоне за место в составе «Зенита» борется защитник Арсен Адамов. В 2020 году он дебютировал в РПЛ за грозненский «Ахмат», по-настоящему раскрылся в 2021 году в екатеринбургском «Урале», откуда был вызван в сборную России. Полтора года назад перешел в «Зенит», где в условиях высокой конкуренции редко попадал в состав, но дважды выиграл золото РПЛ, став первым в истории чеченцем, добившимся такого успеха.

В интервью «Известиям» 23-летний Адамов рассказал о борьбе за место в основе, успехах «Ахмата», кайфе от игр за «Зенит» и высказался о ситуации с возможным уходом бразильцев и Кузяева.

«Мы должны отдать ЦСКА должок»

— Как оцените свое физическое состояние после отпуска и состояние команды в целом?

— По своему состоянию так скажу — не в оптимальной форме, но с каждым днем, с каждой тренировкой всё лучше и лучше. И в игре с «Нефтчи» я чувствовал себя прекрасно. Насчет команды думаю, что у всех так же, как у меня, — форма еще не оптимальная. Но у нас через три дня после «Нефтчи» матч с «Црвеной» будет. Потом «Фенербахче». Я думаю, через пару игр мы уже будем в оптимальной форме.

— Это первый за полтора года турнир, когда к нам приезжают три не самые последние команды Европы. Чувствуется, что уровень спарринга другой по сравнению с большинством игр?

— Конечно. Все участники турнира играют в еврокубках. Уровень — плюс-минус групповой этап Лиги Европы как минимум. Это очень большой плюс для нас, что такие команды с нами играют. «Зениту» скоро предстоит матч за Суперкубок России с ЦСКА. Перед такой игрой здорово провести хорошие спарринги, как с «Нефтчи». Мы у них выиграли, но нам было очень непросто.

— В прошлом сезоне у вас было два непростых матча с ЦСКА в чемпионате (2:1; 0:1). Суперкубок будет таким же сложным?

— В любом случае матч будет непростой. Мы должны отдать им должок. Они в Москве нас обыграли 1:0. И сейчас у нас шанс. Не то что шанс — мы обязаны их обыгрывать! И приложим все усилия, чтобы обыграть эту команду. Будет очень непросто.

«В матче с «Нефтчи» мы пробовали две схемы»

— По вашим ощущениям, готовы биться за место в основе? Будет у вас больше шансов в предстоящем сезоне чаще появляться на поле в составе «Зенита»?

— Я всегда готов. Всегда был готов к этому. И сейчас, конечно, готов.

— Тяжело было пройти эти полтора года в «Зените», когда редко играешь в официальных матчах?

— Когда ты не играешь, всё равно тяжело. Но тренерский штаб и партнеры по команде помогают. И я думаю, если ты будешь работать, то по-любому будешь играть. Всегда, когда выхожу на тренировку, выкладываюсь по максимуму. Считаю, что и в матче с «Нефтчи» я выложился на 200%. Посмотрим, как пойдет дело дальше. Будем работать дальше, а решение, кому играть, уже за тренерами.

— В «Урале» вы показали, что можете играть при разных схемах — с двумя и с тремя центральными защитниками. В «Зените» это должно вам помочь выиграть конкуренцию за место в составе?

— В матче с «Нефтчи» мы уже пробовали две схемы. Сначала в два центральных вышли — и что-то не получалось у нас. Перестроились на три центральных — и начали больше раздавать. Меньше стали ошибаться в обороне и хорошо играли в атаке. В чемпионате тоже перестраиваемся часто, когда что-то не идет. Тренер меняет схему, и мне без разницы — два или три центральных. Я при обоих вариантах могу играть.

— Когда в конце прошлого чемпионата, уже после обеспечения золотых медалей, вам после долгого перерыва дали время в двух играх подряд, это было глотком свежего воздуха?

— Да, конечно. Очень приятно было. Я кайфанул. Когда ты долго не играешь и выпадает шанс за шансом — это очень хорошо. Ты получаешь кайф.

— В это межсезонье были мысли уйти в аренду? Ходили слухи, что вы можете оказаться в «Ахмате» или другом клубе топ-5 РПЛ?

— Не могу комментировать.

— Удивило, что «Ахмат» так высоко забрался в прошедшем сезоне?

— Я надеюсь, что он окажется еще выше в предстоящем чемпионате. Будем болеть, чтобы так получилось. Это мой родной клуб, так что болею за него. Но я не могу сказать, что я удивлен его успехом. Потому что там хороший тренер и подбор игроков. И они радуют не только результатом, но и игрой. У «Ахмата» сейчас налажен и выход из обороны, и атака.

«Надеемся, что у Кузяева всё будет хорошо»

— Уже несколько месяцев все обсуждают, покинут ли «Зенит» бразильцы и обострит ли это конкуренцию в РПЛ. На команду влияют инсайды о возможном уходе Малкома, Клаудиньо, слова Семака, что клуб разрешил Венделу искать новую команду?

— Это уже вопрос не к футболистам, а к руководству. Наше дело тренироваться. Будет предложение или не будет, это уже будут решать игроки и сам клуб.

— «Зениту» сложнее будет сохранить лидерство, если уйдет кто-то из звездных бразильцев или все сразу?

— Конечно, это высококлассные футболисты. Будет трудно, если они все уйдут. Я думаю, что уход всех сразу невозможен. Но даже уход одного человека затруднит ситуацию. Так что, надеюсь, никто не уйдет.

— Если никто не уйдет, опять обеспечите себе золото за три-четыре тура до конца?

— Посмотрим (улыбается). Будем работать.

— Когда в последний раз видели Далера Кузяева? Он попрощался с командой?

— Кузяева в последний раз видел в отпуске. В Москве пересеклись. А так мы на связи каждый день. Но про его будущее я ничего не могу сказать. Надеемся, что у него всё будет хорошо.