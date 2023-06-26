«Футбол в России стал намного привлекательнее»

В середине июня в рамках Петербургского международного экономического форума – 2023 Российский футбольный союз (РФС) организовал ретро-матч между легендами «Зенита» и сборной России, посвященный 15-летию победы питерского клуба в Кубке УЕФА и выхода национальной команды в полуфинал чемпионата Европы. В игре приняло участие большинство игроков, имеющих отношение к триумфам 2008 года. Одним из тренеров этой сборной был Игорь Корнеев, в 2006–2010 годах ассистировавший Гусу Хиддинку, в том числе на Евро-2008. В бытность футболистом он становился чемпионом и обладателем Кубка СССР – 1991 в составе ЦСКА, затем успешно выступал за «Эспаньол», а также провел один сезон в «Барселоне». Во второй половине 1990-х и начале 2000-х играл в Нидерландах за «Херенвен» и «Фейеноорд». В составе последнего выиграл чемпионат Голландии – 1999 и Кубок УЕФА –2002.

После штаба Хиддинка он работал спортивным директором, наибольшего успеха добившись в «Зените» (2009–2012), который под руководством Лучано Спаллетти дважды выиграл чемпионат России (2010, 2011/2012), а в конце 2011 года впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В интервью «Известиям» Игорь Корнеев рассказал о смене тактики команд российского чемпионата, оценил шансы нападающего «Краснодара» Эдуарда Сперцяна уехать в Европу и объяснил, за счет чего может закончиться гегемония «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

— Вы до этого ретро-матча не тренировали с 2010 года, когда ушли вместе с Хиддинком из сборной России. Соскучились по этой работе?

— Ну есть, есть чуть-чуть. Есть определенная ностальгия по тренерству. Но мне нравится то, что я делаю. То, чем занимаюсь после ухода из сборной, работая спортивным директором.

— Не колебались, когда в период работы в сборной стали спортивным директором «Зенита» и начали отходить от тренерства?

— Тогда был переходный период, когда я примерно полгода совмещал работу тренером сборной и спортивным директором «Зенита». Мне тогда уже нравилась работа в клубе. Люблю организовывать всю структуру, всю процедуру внутри клуба. Мне кажется, что работа спортивного директора — это больше мое, чем тренерство.

— Какие эмоции от ретро-матча в Питере?

— Эмоции потрясающие. Рад видеть ребят и то, что они в здравии и наслаждаются футболом. Да, каждый в разной физической форме, но мы увидели элементы мастерства. Всегда хорошо собраться так. А то, что пришло много болельщиков, около 15 тыс. человек, — очень круто.

— Недавно закончился первый полный сезон российского футбола в условиях санкций. Как оцените его уровень?

— Как бы ни складывалась внешняя ситуация, футбол в России стал намного привлекательней. В том плане, что сейчас мы не видим «автобусов»: люди все-таки стараются играть в более открытый футбол, с большим количеством голов. Поэтому не думаю, что планка в РПЛ сильно упала. Понятно, что всегда хочется играть на международных соревнованиях, а пока у нас нет такой возможности. Но ситуация такая, какая есть. В данный момент ее невозможно изменить. Так что будем ждать хороших новостей. Тем не менее не могу сказать, что в этих условиях матчи внутри страны смотрю без интереса.

— С чем связано исчезновение «автобусов»?

— Не знаю. Наверняка одна из причин в том, что пришли тренеры, которые не поддерживают эту стратегию, этот оборонительный стиль. Появились яркие команды, которые раньше чуть по-другому играли. Всё это в совокупности играет роль.

— Каких тренеров имеете в виду?

— Марцел Личка, например (в прошлом сезоне главный тренер «Оренбурга», с 25 июня главный тренер московского «Динамо». — «Известия»), — один из таких ярких примеров. Подбирал игроков под свой стиль. Стиль «Оренбурга» при нем был достаточно узнаваемый. Еще Владимир Ивич в «Краснодаре» многое поменял в лучшую сторону.

— А мне казалось, «Краснодар» всегда играет в один и тот же комбинационный футбол.

— Согласен, но сейчас появилось больше организации игры, через треугольники. Футбол стал более целостным. Поэтому стало еще интересней смотреть. К тому же есть первые результаты: «Краснодар» пробился в суперфинал Кубка России. В плане зрелищности в целом наш чемпионат прибавил.

— «Автобусы» не придут снова после возвращения еврокубков, где надо будет тщательнее удерживать результат?

— Давайте подождем. Я думаю, все клубы сейчас понимают, что играть скучновато, в «автобусный» футбол — не очень привлекательно для зрителей. И поэтому те тренеры, которые дальше придут в РПЛ, будут выбирать ту линию, которая нам нравится.

— Пять лет подряд «Зенит» становится чемпионом. Как оцените шансы сбросить его с вершины?

— Всё зависит от того, что будет происходить в летнее нынешнее трансферное окно. Потому что мы видим, как Малком попал в сборную Бразилии. И по нему могут быть какие-то серьезные предложения. Не те, которые мы могли видеть зимой, а реально серьезные. Всё может быть. Вендел тоже может уйти. То есть в зависимости от того, кто покинет «Зенит» и как усилятся конкуренты, можно будет что-то говорить. В случае ухода из Питера лидеров команды и усиления других может случиться смена чемпиона в РПЛ. Но сейчас что-то прогнозировать сложно. Если «Зенит» останется в той же ситуации, что есть, опередить его будет тяжело.

— Получается, «Зенит» может проиграть только сам?

— Да, только самому себе.

— Как собранная вами команда во времена Спаллетти после двух чемпионств развалилась с приходом Халка и Витселя и конфликтом между руководством и Денисовым?

— Да, в тот момент случилось такое. Каждая команда имеет свой период. Надо отдать должное Сергею Семаку, который способен держать это всё в куче, что не раз им было доказано за пять лет работы главным тренером «Зенита». Плюс это тот специалист, который уже умеет выбирать игроков. Насколько я понимаю на основе внешних наблюдений, без него не обходится ни один трансфер. У Семака есть вкус на игроков. Так что, если даже уйдут какие-то важные ребята, наверняка руководство клуба будет понимать, что нужно приобрести таких же сильных футболистов. Поэтому в том формате, в котором сейчас существует «Зенит», его сложно переиграть. Но, если конкуренты серьезно усилятся, всё может быть.

— В нынешних условиях, когда еврокубков нет и бюджеты не такие, как раньше, у клубов РПЛ есть возможность завлечь качественных легионеров по доступным ценам?

— Конечно. Это всё можно делать. И африканцы к нам едут, и южноамериканцы. Тут уже вопрос выбора и подхода к селекции: как ты выбираешь, по каким качествам, в какой футбол хочешь играть. И под этот футбол выбираешь игроков. Всё возможно. Это не так дорого на самом деле.

— Как человек, знающий европейский рынок, можете сказать, есть шанс у российских игроков из РПЛ попасть в топовые чемпионаты? В последнее время их не берут — не считают достойным уровень или влияет политика?

— Думаю, уместно говорить о двух факторах. Политика влияет, и при этом во многих клубах Европы могут принять решение взять российского игрока. Но они хотят быть уверены, что игрок будет функционировать на достаточном уровне, чтобы оправдать свой трансфер. Поэтому, оценивая риски, в этих клубах, наверное, не пойдут на такой шаг. Они лучше возьмут похожего игрока откуда-то еще, чем подпишут русского. В этом проблема. При этом я считаю, что у нас есть игроки, которые могут поехать в Европу.

— В последние недели активно идут слухи о возможном трансфере в «Аякс» Эдуарда Сперцяна. Вы допускаете это?

— Я могу допустить, что это не выдумка. Просто не знаю. Но замечу, что «Аякс» находится в состоянии пертурбации. Он сейчас больше похож на середняка, чем того, кто правит голландским футболом. Есть в тамошнем чемпионате и более интересные команды. А «Аякс» недавно назначил нового тренера. Для Сперцяна в этой ситуации наиболее важен спортивный план. Если его хотят у себя видеть спортивный директор и главный тренер, стоит идти в этот проект.

— Сперцян подходит для голландского стиля?

— По мне, в голландском чемпионате играть легче, чем в российском. Там мало что изменилось. Много романтики, много свободных зон. Если брать Сперцяна, он может делать статистику больше, чем в России. Это потрясающий, сильный игрок с хорошей ментальностью. Но ему важно не ошибиться в выборе клуба.

— Как вам нынешняя «Барселона» под руководством Хави?

— В сложной ситуации только тренер такого типажа и индивидуальности смог бы вытащить эту команду со всеми ее экономическими сложностями. Самое главное в этой истории — Хави прощается больше, чем кому-либо другому.

— Он такая же незыблемая фигура, как Йохан Кройф или Хосеп Гвардиола?

— Да. Он умеет найти момент, когда можно сгладить обстановку — даже если результаты не очень хорошие. Умеет общаться с прессой, что является важнейшим моментом. И знает, что хочет.