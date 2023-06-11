Ударная концовка: как ЦСКА выиграл Кубок России

Футболисты московского ЦСКА после 10-летнего перерыва выиграли Кубок России. В воскресенье, 11 июня, в суперфинале они оказались сильнее «Краснодара». Основное время закончилось со счетом 1:1. На гол Федора Чалова с пенальти южане ответили результативным ударом Джона Кордобы. Послематчевая серия 11-метровых растянулась на 14 ударов. И в ней успех праздновал ЦСКА. Клуб закончил сезон на высокой ноте, добавив первый за долгое время трофей к серебряным медалям чемпионата.

Люди в «Луже»

Атмосфера в «Лужниках» на финале в этот раз была менее красочной, чем год назад, когда трофей оспаривался в московском дерби между «Спартаком» и «Динамо». Тогда исторический характер противостояния соперников и другие условия для посещения матча привели к тому, что на главной арене столицы собралось более 70 тыс. зрителей, которые увидели победу спартаковцев со счетом 2:1.

В 2023 году афиша оказалась не такой яркой. Несмотря на все успехи «Краснодара» за время выступлений в РПЛ, его противостояние с ЦСКА не имеет столь принципиального окраса. Тем не менее в «Лужниках» собралось более 53 тыс. зрителей. Уже за два часа до начала матча вокруг арены стали собираться толпы болельщиков. А очереди на вход со стороны метро «Спортивная» на территорию комплекса, как и на сам стадион, оставались еще в первые минуты игры.

Главной интригой в плане составов был вратарский вопрос в «Краснодаре». Весенняя часть чемпионата не очень задалась у главной звезды «быков» Матвея Сафонова, основного голкипера сборной России. В свою очередь, в конце мая в игре предпоследнего тура чемпионата против ЦСКА (0:0) отлично сыграл его молодой дублер Станислав Агкацев. Матвей вернулся в ворота в игре последнего тура против грозненского «Ахмата» (2:2) и допустил ошибку, в результате которой его команда пропустила один из голов.

Но даже с учетом этого за Сафонова был его статус. А также три успешные серии пенальти в весенней части Кубка. Благодаря ему были пройдены «Ростов» (1:1, по пенальти 5:3), самарские «Крылья Советов» (2:2, по пенальти 3:0) и тольяттинский «Акрон» (0:0, по пенальти 4:2). Было ясно, что его помощь может понадобиться и в суперфинале, где была вполне вероятна послематчевая серия.

Интересно, что доводилось Сафонову отбивать пенальти и в игре с ЦСКА. В конце февраля это было в выездной игре Кубка, когда Матвей потащил удар Хорхе Карраскаля. Правда, это не спасло «Краснодар» от разгрома 0:3 и дальнейшего вылета из «Пути РПЛ», так как в ответной игре он победил лишь 1:0. И дальше шел к суперфиналу через «Путь регионов».

Обмен голами и долгие пенальти

В итоге главный тренер «быков» Владимир Ивич сделал ставку на находящегося в лучшей форме Агкацева. И он не смог на 30-й минуте отбить пенальти у Федора Чалова. Фол на ровном месте в безобидной ситуации на углу штрафной площади совершил Олакунле Олусегун, снесший Константина Кучаева. В целом до перерыва территориальным преимуществом владел «Краснодар», но обе команды толком не создали моменты.

На второй тайм тренеры сделали по замене. У «Краснодара» вместо Алексея Ионова вышел Ильзат Ахметов. А главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выпустил вместо Кучаева Виктора Мендеса. После выхода из раздевалки «быки» очень быстро сравняли. После обреза армейцев на своей половине поля игроки южной команды сделали серию передач, в конце которой Кристиан Рамирес навесил в штрафную. Там верховую борьбу выиграл Джон Кордоба, головой отправивший мяч в ближний угол ворот Игоря Акинфеева.

После этого матч вновь шел с минимумом опасных моментов с обеих сторон. В середине второго тайма Федотов пошел на нетривиальный шаг, сняв с игры полузащитника Ивана Облякова, лидера ЦСКА в весенней части чемпионата. Его сменил Антон Заболотный. А чуть позже на поле вышел лидер команды образца прошлого лета Хорхе Карраскаль, потерявший место в основе в начале весны.

Это привело к частичному оживлению игры армейцев в атаке. И они едва не вырвали победу на 84-й минуте, но не из-за этих перестроений, а за счет отличной передачи от своих ворот в исполнении Акинфеева, в результате которой Чалов оказался один перед вратарем, перебросил мяч через Агкацева, но пробил мимо. Похожий момент у него был уже в компенсированное время ко второму тайму после заброса с середины поля, и Федор снова не попал уже в другой угол.

В результате основное время закончилось вничью. И наступила серия пенальти. Первые удары в исполнении лидеров команд Федора Чалова и Эдуарда Сперцяна оказались результативными. Правда, Сперцян сначала не забил, но из-за выхода Акинфеева из ворот судья заставил перебить одиннадцатиметровый. Игорь Дивеев и Ильзат Ахметов также не допустили осечек. Затем Мойзес пробил в перекладину. Тут же Джон Кордоба вывел «Краснодар» вперед.

Агкацев едва не отбил и удар Милана Гайича, но мяч от рук вратаря отскочил в ворота. И тут же Жоау Батчи не смог переиграть Акинфеева. Последний из пяти обязательных пенальти у ЦСКА забил Хесус Медина. А у южного клуба не подкачал Джуниор Алонсо.

Далее пошли удары до первого промаха. Хорхе Карраскаль не оставил шансов Агкацеву. А Кристиан Рамирес переиграл Акинфеева. Уверенно забил свой пенальти Антон Заболотный. И лишь на седьмом ударе сплоховал Олакунле Олусегун, чей удар отбил вратарь армейцев.

ЦСКА завоевывает первый крупный трофей с 2016 года, когда он взял золото чемпионата России. Кубок России армейцы выиграли и вовсе впервые за 10 лет. Это восьмая их победа в этом турнире. Еще одна им нужна, чтобы догнать рекордсмена по числу триумфов в этом турнире — московский «Локомотив», в постсоветское время выигрывавший его девять раз.