Сохраненный ранг: как «Факел» и «Пари НН» остались в РПЛ

Воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород» сохранили прописку в Премьер-лиге, обыграв по сумме двух матчей красноярский «Енисей» и столичную «Родину» соответственно. После первых игр показалось, что интрига в противостоянии «Пари НН» и «Родины» умерла, но в ответной игре московский клуб едва не отыграл гандикап в три мяча, сохраняя ее до последних минут. А футболисты «Факела» не стали нервировать фанатов, полностью заполнивших стадион, довольно легко переиграв представителей ФНЛ.

Прошли по грани

Первый матч стыков между «Родиной» и «Пари НН» за право сыграть в следующем сезоне РПЛ приковал к себе внимание из-за необычных условий. Игра состоялась на стадионе столичной академии в Сокольниках. Тренер нижегородцев Сергей Юран после встречи говорил, что тренерскому штабу пришлось переодеваться в сауне, а команда еле поместилась в раздевалку. Однако необычный антураж тогда не помешал представителям РПЛ разгромить соперника из ФНЛ — тренер провел тройную замену в перерыве, и после паузы нижегородцы забили три безответных мяча.

После той игры футболисты и тренеры «Пари НН» говорили журналистам, что задача сохранения прописки в РПЛ не выполнена. Надо сохранять концентрацию. Но начало матча стало шоком для хозяев. Уже на четвертой минуте судья Мешков остановил игру — мяч попал в руку полузащитника Ильи Жигулева. После просмотра VAR арбитр подтвердил свое решение, и форвард Иван Тимошенко с добивания — Артур Нигматуллин справился с ударом с точки — таки отправил мяч в сетку.

«Пари НН» как будто не понимал, что произошло, — атаки команды были совсем безыдейными, моментов явно не хватало. Более того, «Родина» всё интереснее огрызалась, пока на 24-й минуте не забила второй — Амур Калмыков превратил в гол подачу с углового.

В целом «Родина» уверенно справлялась с вялыми атаками хозяев. Более того, в концовке первого тайма чуть не забила третий, когда немного не повезло Тимошенко и тому же Калмыкову. Страшно представить, что Юран устроил своим футболистам в перерыве. В первом матче ему удалось переломить встречу как раз в эту паузу. Сейчас игра шла явно не по сценарию «Пари НН», потому еще одна тройная замена Юрана уже вряд ли кого-то удивила.

Нижегородцам удалось стабилизировать игру, но ничего необычного на этот раз не случилось. «Родина», как и в первом тайме, выдавала отрезки уверенного владения, в то время как хозяева с каждой минутой разочаровывали всё больше — все их атаки сводились к передачам вперед верхом в попытках убежать или зацепиться. Для «Родины» в таких маневрах не было ничего сложного, потому всего один удар в створ за весь матч у «Пари НН» — лишь яркая деталь, подчеркивающая удручающую картину.

К счастью для команды Юрана, и у футболистов «Родины» не осталось ресурсов, чтобы окончательно перевернуть игру и сравнять счет по итогам двух встреч. Несколько неплохих попыток во втором тайме гости организовали, но ни о каком давлении на ворота Нигматуллина речи не шло. Поражение 0:2 в ответном матче позволило «Пари НН» сохранить место в российском элитном дивизионе, но вряд ли болельщики из Нижнего Новгорода захотят вспоминать ответную игру. Ну а «Родина» упустила слишком многое в первой встрече.

— Есть чувство неудовлетворенности от стыковых матчей, — отметил «Известиям» спортивный директор «Родины» Алексей Зинин. — А команда у нас качественная. В следующем сезоне будем ставить задачу и ее решать. В первом матче мы существенно выиграли и по владению мячом, и по проценту выигранных единоборств. Думаю, и в сегодняшнем матче было так же. Жалко, что во втором тайме судья очень много стопорил игру. Я говорю не про одну команду. Было много необязательных остановок. Хотелось бы, чтобы давали играть в футбол и бороться. Команда у нас добротная, мы на нее рассчитывали и рассчитываем. А так поедем домой с чувством досады, — сказал Зинин «СЭ».

Травма рефери

В первой встрече на поле красноярского манежа «Факел» победил с минимальным счетом (1:0), но по игре превосходил соперника. «Енисей» лишь изредка переходил половину поля гостей, а Илью Свинова и вовсе ни разу не потревожил — в отличие от воронежцев, которые нанесли сопернику восемь ударов в створ. Так что с ответной игрой на Центральном стадионе в Воронеже всё было примерно ясно — там, на нормальном газоне и при многотысячной армии болельщиков, проблем не ожидалось.

В отличие от встречи в Красноярске, «Енисей» играл смело — подбирался к чужим воротам, бил в створ и заставил хозяев прилично нервничать. Но всё это было нивелировано назначенным на 10-й минуте пенальти — игрок «Факела» Роман Акбашев оказался точен, так что в самом начале встречи воронежцы забрали себе преимущество.

Остаток первого тайма прошел в жесткой борьбе, но практически без моментов.

После перерыва «Факел» продолжил владеть преимуществом. Команда Евсеева несколько раз могла забить, но во втором тайме реализовала всего один шанс — и снова Акбашев, и снова практически с 11-метровой отметки, но уже с игры, после грубой ошибки защитника «Енисея».

Под конец встречи случилась неприятная ситуация: боковой арбитр Роман Усачев, стараясь успеть за очередным провалом в обороне «Енисея», травмировал колено. Характер повреждения установить по ходу матча не удалось, но лайнсмен продолжить работу не смог. К обязанностям вместо него приступил резервный арбитр Чистяков.

Заминка никак не повлияла на агрессивность футбола — «Енисей» и «Факел» продолжили лупить по трибунам, воротам и друг другу и завершили только со свистком Сергея Иванова, зафиксировавшего счет 2:0. Таким образом, Вадим Евсеев спас от вылета уже третий клуб в карьере, а воронежцы останутся в РПЛ на будущий сезон.

— Последние полтора месяца в плане психологического напряжения, наверно, были самыми сложными в моей карьере, — сказал «Известиям» защитник «Факела» Игорь Калинин. — Хотя я достаточно опытный игрок. Но, честно говоря, у нас каждый матч был как последний. Мы выигрывал, можем уже решить задачу — бац, не решаем. Опять выигрываем, делаем чудо — и опять не решаем. В итоге в последнем туре так складывается, что не удалось избежать стыков, приходится лететь в Красноярск, искусственное поле. Тяжело было это психологически. Но надо отдать должное команде, тренерскому штабу, что не опустили руки, отработали прошедшую неделю на тренировках и в матчах с максимальной отдачей. И в итоге вопреки всем обстоятельствам сохранили место в РПЛ, подарили праздник болельщикам, которые нас совершенно фантастически поддерживают. Они заслужили такие позитивные эмоции и право видеть свою команду в премьер-лиге дальше.