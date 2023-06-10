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«Буду стараться стать в «Зените» основным вратарем»

Вратарь «Пари НН» Никита Гойло — о возвращении в Санкт-Петербург, конкуренции с Кержаковым и переходных матчах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Никита Гойло
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В предстоящее межсезонье петербургский «Зенит» вернет в свои ряды вратаря Никиту Гойло. Воспитанник клуба из Северной столицы год назад ушел в аренду в «Пари Нижний Новгород». Волжане прописали в договоре опцию с правом выкупа голкипера и активировали ее. По данным СМИ, сумма сделки составляла 20 млн рублей. Но в итоге «Зенит» решил вернуть 24-летнего футболиста. Это обошлось им уже в 45 млн рублей.

В конце лета и осенью 2022 года Никита Гойло сумел застолбить за собой место в основе «Пари Нижний Новгород», выиграв конкуренцию у опытного Артура Нигматуллина. Молодой голкипер отыграл большую часть первой половины чемпионата при главном тренере Михаиле Галактионове, который с наступлением зимней паузы ушел в московский «Локомотив».

Весной при Артеме Горлове Нигматуллин вернул себе статус первого номера. И после смены Горлова на Сергея Юрана не отдавал его. Во многом за счет Артура «Нижний» удачно провел концовку чемпионата, а в середине этой недели разгромил в гостях московскую «Родину» в первой переходной игре за право остаться в РПЛ (3:0).

В субботу, 10 июня, «Пари НН» сыграет дома ответную встречу, где должен окончательно оформить сохранение прописки в элите. В интервью «Известиям» Гойло призвал не отдавать раньше времени победу своей команды, прокомментировал грядущее возвращение в «Зенит» и объяснил, почему весной перестал быть основным вратарем.

— С учетом крупной выездной победы можно сказать, что противостояние в переходных матчах закончилось и ваша команда спаслась от вылета?

— Почему вы так говорите? Еще будет вторая игра. Нельзя ни в коем случае сбавлять обороты. Нельзя расслабляться. Главное — выйти в полном настрое на вторую игру. Доказать во второй раз, что мы достойны оставаться в премьер-лиге.

— За счет чего команда уверенно взяла первый переходный матч и вообще прибавила в последних играх?

— Думаю, мы уже поняли, что от нас требует нынешний тренерский штаб. Наладили связи. Улучшили игру в обороне. Начали появляться моменты. Плюс реализация.

— Что нового привнес в игру новый штаб по сравнению с двумя предыдущими?

— Больше стали работать над «физикой». И эмоциональный фон поменялся в лучшую сторону.

— А до этого какой был фон?

— Я об этом не буду говорить.

— Когда команда уходила на зимнюю паузу, вы были на 12-м месте с форой в шесть очков перед соперниками в зоне переходных матчей. Весной клуб опустился в нее. Что случилось, за исключением того, что ушел Михаил Галактионов?

— Тяжелый старт весны. Тяжелый календарь был.

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— Сейчас финиш чемпионата тоже был непростой из-за матча со «Спартаком» (0:0), но вы справились.

— Надо отдать должное команде. Молодцы.

— Перед грядущим возвращением в «Зенит» обсуждали свое будущее с главным тренером команды Сергеем Семаком?

— Нет. Еще сезон не закончился. Я еще принадлежу «Нижнему Новгороду». Мне сейчас не до «Зенита» пока.

— Это ваше личное желание было попробовать себя в Питере? Или на уровне клубов всё решалось?

— Мое личное, конечно.

— Есть уверенность, что вытесните из состава Михаила Кержакова и остальных вратарей?

— Я буду стараться. Главное — в себя верить и доказывать.

— Ожидали, что всё так развернется? «Нижний Новгород» собирался активировать опцию о выкупе вашего контракта…

— Само предложение было неожиданным, конечно. Но раз оно поступило, то не стал отказываться.

— Что, на ваш взгляд, вам надо сделать, чтобы стать номером один в ближайшее время?

— Быть собой, всё доказывать тренерам своей игрой. Каждую игру, каждую тренировку, каждый час.

— Что можно почерпнуть у Михаила Кержакова?

— Думаю, спокойствие.

— Почему на решающем отрезке этого сезона Артур Нигматуллин вновь стал основным голкипером «Пари НН» и вытеснил вас из основы?

— Здоровая конкуренция. Плюс у меня была микротравма. Я месяц только восстанавливался от нее. Сейчас Артур прекрасно играет. Я только рад за него.

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— Чем он так крут, что в относительно немолодом возрасте так здорово играет?

— Потому что он просто крут. Во всем.

— А чему вы у него научились?

— Крутости, позитиву, доброте. И правильному отношению ко всему.

— В Санкт-Петербурге останетесь таким же?

— Думаю, да.

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